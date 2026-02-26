26 εκατομμύρια δολάρια πάνω στο τραπέζι – Το μπόνους Κινέζου CEO που είχε μόνο έναν όρο – Βιντεο

Το μπόνους για 7.000 εργαζόμενους ήταν 26 εκατομμύρια δολάρια ( (180 εκατομμύρια γιουάν). Αλλά ήταν σε μετρητά και τοποθετήθηκαν σε 800 τραπέζια.

Η πρακτική της χορήγησης χρηματικών ανταμοιβών και παροχών στο προσωπικό, έδωσε στον CEO της Henan Kuangshan Crane, κινεζικής εταιρείας γερανών τον χαρακτηρισμό του «πιο γενναιόδωρου αφεντικού».

Ο Peijun κάλεσε τους εργαζομένους να πάρουν μόνοι τους το μπόνους τους, με έναν μόνο όρο: να πάρουν μόνο όσα χαρτονομίσματα μπορούσαν να κουβαλήσουν χωρίς να χρησιμοποιήσουν κάποια τσάντα ή σακούλα.

«Δεν είναι ότι μου αρέσει να μοιράζω χρήματα. Σκέφτηκα όμως ότι οι νέοι άνθρωποι έχουν βάρη από δάνεια αυτοκινήτου και στεγαστικά και κάθε ανακούφιση βοηθά», δήλωσε ο ίδιος.

Η εταιρεία, που ιδρύθηκε τον Σεπτέμβριο του 2002, είχε συνολικά κέρδη 33 εκατομμυρίων ευρώ δολαρίων το 2025

Σύμφωνα με την South China Morning Post, συμπεριλαμβανομένων των μπόνους που διανεμήθηκαν ηλεκτρονικά, οι συνολικές πληρωμές στο τέλος του έτους ξεπέρασαν τα 180 εκατομμύρια γιουάν, ποσό που αντιστοιχεί περίπου στο 70% των συνολικών κερδών της εταιρείας για το 2025.