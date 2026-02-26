best-seller-το-βιβλίο-της-Ζιζέλ-Πελικό-στη-Γαλλία:-Πουλήθηκαν-πάνω-από-60.000-αντίτυπα-μέσα-σε-μία-εβδομάδα

Best Seller έγινε μόλις μέσα σε μια εβδομάδα στη Γαλλία η αυτοβιογραφία της 73χρονης Ζιζέλ Πελικό που κυκλοφόρησε στις 17 Φεβρουαρίου με τίτλο «Και η χαρά της ζωής» («Et la joie de vivre») από τις εκδόσεις «Flammarion».

Το βιβλίο έχει μεταφραστεί σε 22 γλώσσες και κυκλοφορεί ήδη και εκτός Γαλλίας ενώ στην αγγλική φέρει τον τίτλο «A Hymn to Life». Στην Ελλάδα η αυτοβιογραφία της Ζιζέλ Πελικό κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ψυχογιός με τον τίτλο «Ύμνος στη ζωή. Η ιστορία μου».

Σύμφωνα με δηλώσεις εκπροσώπου Τύπου του γαλλικού εκδοτικού οίκου στο ραδιόφωνο του France Inter η αυτοβιογραφία της γυναίκας που έχει αναδειχθεί σε παγκόσμιο σύμβολο κατά της σεξουαλικής βίας πούλησε ήδη 63.574 αντίτυπα από την ημέρα που κυκλοφόρησε μέχρι την Τετάρτη, 25 Φεβρουαρίου ενώ οι εκδόσεις «Flammarion» αποκάλυψαν πως χρειάστηκε να επανεκδώσουν το βιβλίο δύο φορές ώστε να καλυφθεί η αυξανόμενη ζήτηση.

Best seller σε Γερμανία και Βρετανία

Η αυτοβιογραφία της Ζιζέλ Πελικό την οποία έγραψε η 73χρονη σε συνεργασία με τη Γαλλίδα δημοσιογράφο και συγγραφέα Τζουντίθ Περινιόν γνωρίζει μεγάλη επιτυχία και στο εξωτερικό σύμφωνα με τον οίκο «Flammarion» ενώ σε Γερμανία και Βρετανία βρίσκεται στον κατάλογο με τα best seller.

Η βασίλισσα Καμίλα υποδέχθηκε στο Λονδίνο τη Ζιζέλ μαζί με τον νέο της σύντροφο

Άλλωστε, με την ευκαιρία της κυκλοφορίας του βιβλίου της και στο Ηνωμένο Βασίλειο η Ζιζέλ Πελικό ταξίδεψε στο Λονδίνο τη Δευτέρα, 23 Φεβρουαρίου, όπου έγινε δεκτή από τη βασίλισσα Καμίλα στην βασιλική κατοικία Κλάρενς Χάουζ. Στη συνάντηση με την σύζυγο του βασιλιά Καρόλου ήταν παρών και ο νέος σύντροφος της Ζιζέλ, Ζαν Λουπ Αγκοπιάν, συνταξιούχος ιπτάμενος φροντιστής της Air France.

Το προσεχές διάστημα η Ζιζέλ Πελικό αναμένεται να ταξιδέψει σε Γερμανία, Ισπανία, Ιταλία και ΗΠΑ για την προώθηση του βιβλίου της.

Βιαζόταν επί δέκα χρόνια

Στην αυτοβιογραφία της η 73χρονη Γαλλίδα αφηγείται τη ζωή της, τον γάμο της με τον Ντομινίκ Πελικό, με τον οποίο απέκτησε τρία παιδιά και εγγόνια αλλά και τους βιασμούς που υπέστη επί σχεδόν δέκα χρόνια από 50 άνδρες, άγνωστους στην ίδια, τους οποίους είχε «στρατολογήσει» ο πρώην σύζυγός της μέσω πλατφόρμας γνωριμιών στο διαδίκτυο.

Ο Ντομινίκ Πελικό νάρκωνε και βίαζε την ανυποψίαστη Ζιζέλ ενώ παράλληλα προσκαλούσε στην οικία του ζεύγους, στο μικρό χωριό Μαζάν της νοτιοανατολικής Γαλλίας, άντρες κάθε ηλικίας και επαγγέλματος για να ασελγήσουν στο αναίσθητο σώμα της Ζιζέλ υπό τις οδηγίες του και ενώ ο ίδιος κατέγραφε τους βιασμούς της συζύγου του.

Παγκόσμιο σύμβολο κατά της σεξουαλικής βίας

Η πολύκροτη δίκη των βιασμών της Ζιζέλ Πελικό ξεκίνησε στο ποινικό δικαστήριο της Αβινιόν τον Σεπτέμβριο του 2024 και ολοκληρώθηκε τον Δεκέμβριο του ιδίου έτους. Η απόφαση της Ζιζέλ να μην διεξαχθεί η δίκη κεκλεισμένων των θυρών ώστε «η ντροπή να αλλάξει πλευρά» και να μην ντρέπεται πλέον το θύμα αλλά ο θύτης, ανέδειξε την 73χρονη Γαλλίδα σε παγκόσμιο σύμβολο κατά της σεξουαλικής βίας.

Το δικαστήριο επέβαλε στους βιαστές της Ζιζέλ Πελικό ποινές φυλάκισης από τρία μέχρι 18 έτη ενώ στον βασικό κατηγορούμενο Ντομινίκ Πελικό επιβλήθηκε ποινή κάθειρξης 20 έτη – η μεγίστη των ποινών που προβλέπει ο νόμος στη Γαλλία για το αδίκημα του βιασμού.