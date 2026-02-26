deutsche-welle:-Επιστολή-προς-την-bundestag-για-τη-διατήρηση-της-Ελληνικής-Υπηρεσίας

Οι υπογράφοντες καλούν τους Γερμανούς βουλευτές να αξιοποιήσουν τις κοινοβουλευτικές τους δυνατότητες, ώστε η απόφαση να επανεξεταστεί και να αλλάξει.
Κοινή πρωτοβουλία για τη διατήρηση της Ελληνικής Υπηρεσίας της Deutsche Welle ανέλαβαν οι βουλευτές Τάσος Χατζηβασιλείου και Φίλιππος Φορτώμας, ο Κύπριος βουλευτής Χάρης Γεωργιάδης, καθώς και ο Marian Wendt, Επικεφαλής του Ιδρύματος Konrad-Adenauer για την Ελλάδα και την Κύπρο.
Με επιστολή τους προς μέλη της γερμανικής ομοσπονδιακής Βουλής, οι υπογράφοντες ζητούν την πολιτική επανεξέταση της προγραμματισμένης διακοπής του ελληνόφωνου προγράμματος της Deutsche Welle από την 1η Ιανουαρίου 2027 και καλούν τους Γερμανούς βουλευτές να αξιοποιήσουν τις κοινοβουλευτικές τους δυνατότητες, ώστε η απόφαση να επανεξεταστεί και να αλλάξει.
Σημειώνεται ότι οι Χατζηβασιλείου και Φόρτωμας βρέθηκαν στο συνέδριο της CDU την προηγούμενη εβδομάδα και έθεσαν επιτακτικά το ζήτημα της Deutsche Welle στην Πρόεδρο της γερμανικής βουλής, καθώς και σε υπουργούς και βουλευτές της CDU.
Στην επιστολή επισημαίνεται ότι η Ελληνική Υπηρεσία της Deutsche Welle λειτουργεί από το 1964 και έχει διακριθεί για την ανεξάρτητη, αξιόπιστη και ευρωπαϊκά προσανατολισμένη δημοσιογραφία της, αποτελώντας επί δεκαετίες σταθερή πηγή ενημέρωσης για το ελληνικό και κυπριακό κοινό, καθώς και για την πολυπληθή ελληνική διασπορά στη Γερμανία. Υπογραμμίζεται, επίσης, ότι η παρουσία της συνέβαλε ουσιαστικά στην πρόσβαση σε ελεύθερη πληροφόρηση σε κρίσιμες ιστορικές περιόδους, ενώ λειτούργησε ως σημείο αναφοράς για την ενίσχυση της εμπιστοσύνης στην αντικειμενική ενημέρωση.
Οι υπογράφοντες τονίζουν ότι η διακοπή του ελληνόφωνου προγράμματος δεν συνιστά απλά μια απλή διοικητική ή δημοσιονομική επιλογή, αλλά κίνηση που θα αποδυνάμωνε ένα εργαλείο επικοινωνίας και διαλόγου που έχει αναπτυχθεί επί δεκαετίες. Στο ίδιο πλαίσιο, επισημαίνουν ότι, σε συνθήκες αυξημένων γεωπολιτικών εντάσεων και διάδοσης της παραπληροφόρησης, η ισχυρή παρουσία ευρωπαϊκών μέσων ενημέρωσης, ιδίως στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, έχει ιδιαίτερη σημασία. Τέλος, οι υπογράφοντες αναφέρουν ότι σε μια εποχή αυξανόμενων διεθνών προκλήσεων, το ζητούμενο είναι η ενδυνάμωση των συμμαχιών: «Η διακοπή λειτουργίας του ελληνόφωνου προγράμματος της Deutsche Welle κλονίζει και αποδυναμώνει όλα όσα χτίσαμε μαζί», καταλήγουν.
Αναλυτικά η επιστολή:
Προς:
Gunther Krichbaum, Μέλος του Κοινοβουλίου της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, Υφυπουργό Επικρατείας για Ευρωπαϊκά Θέματα
Dr. Ottilie Klein, Μέλος του Κοινοβουλίου της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, Εκπρόσωπο Πολιτισμού και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Χριστιανοδημοκρατικής – Χριστιανοκοινωνικής Ένωσης (CDU/CSU)
Tilman Kuban, Μέλος του Κοινοβουλίου της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, Εκπρόσωπο Ευρωπαϊκής Πολιτικής της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Χριστιανοδημοκρατικής – Χριστιανοκοινωνικής Ένωσης (CDU/CSU)
Jan Metzler, Μέλος του Κοινοβουλίου της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, Υπεύθυνο για τις Σχέσεις με την Ελλάδα στην Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Χριστιανοδημοκρατικής – Χριστιανοκοινωνικής Ένωσης (CDU/CSU)
Thomas Rachel, Μέλος του Κοινοβουλίου της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, Υπεύθυνο για τα Θέματα των Ελλήνων στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων της Χριστιανοδημοκρατικής – Χριστιανοκοινωνικής Ένωσης (CDU/CSU)
Διατήρηση του Ελληνόφωνου Προγράμματος της Deutsche Welle
Με μεγάλη ανησυχία απευθυνόμαστε σε εσάς, και σε συνέχεια των συζητήσεών μας στο Συνέδριο της Χριστιανοδημοκρατικής Ένωσης (CDU), σχετικά με την απόφαση τερματισμού του ελληνόφωνου προγράμματος της Deutsche Welle από την 1η Ιανουαρίου 2027. Σας ζητούμε να επαναξιολογήσετε πολιτικά αυτή την απόφαση και να παρέμβετε για τη διατήρηση του ελληνόφωνου προγράμματος.
Η ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle λειτουργεί από το 1964 και διακρίνεται για την ανεξάρτητη, αξιόπιστη και ευρωπαϊκά προσανατολισμένη δημοσιογραφία. Για δεκαετίες υπήρξε κεντρική πηγή πληροφόρησης για το ελληνικό και κυπριακό κοινό, καθώς και για την ελληνική διασπορά στη Γερμανία, η οποία αποτελεί ένα μεγάλο αριθμητικά κοινό. Ταυτόχρονα, αποτελεί έκφραση των στενών σχέσεων μεταξύ Γερμανίας, Ελλάδας και Κύπρου, οι οποίες χαρακτηρίζονται από τις κοινές ευρωπαϊκές αξίες και την άριστη πολιτική συνεργασία.
Ειδικά σε περιόδους πολιτικής αβεβαιότητας και κοινωνικής αναταραχής, η Deutsche Welle έχει αποδείξει τον σημαντικό της ρόλο. Κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής δικτατορίας στην Ελλάδα, παρείχε πρόσβαση σε ελεύθερη πληροφόρηση. Ομοίως και σε μεταγενέστερες κρίσιμες περιόδους, συνεπικούρησε στην ενημέρωση και στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης σε μια αντικειμενική, ευρωπαϊκά θεμελιωμένη δημοσιογραφία. Εξακολουθεί να αποτελεί πρότυπο για τον ρόλο της Γερμανίας ως αξιόπιστου εταίρου και φωνή για την ελευθερία και τη δημοκρατία.
Η διακοπή του ελληνόφωνου προγράμματος δεν αποτελεί, λοιπόν, μια απλή απόφαση περικοπών. Θα αποδυναμώσει ένα εργαλείο επικοινωνίας και διαλόγου που έχει παγιωθεί στη συνείδηση του κοινού επί δεκαετίες. Ιδιαίτερα, τώρα, με την αύξηση των γεωπολιτικών εντάσεων, με τη διάδοση της παραπληροφόρησης και τη στρατηγική ανάδειξη της Ανατολικής Μεσογείου, η ισχυρή παρουσία ευρωπαϊκών ΜΜΕ είναι ζήτημα προτεραιότητας. Η Ελλάδα και η Κύπρος είναι σημαντικοί εταίροι για τη Γερμανία και ακρογωνιαίοι πυλώνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε μια γεωπολιτικά ευαίσθητη περιοχή.
Ως μέλη του Γερμανικού Κοινοβουλίου, έχετε υπ’ ευθύνη σας τη διαμόρφωση της στρατηγικής κατεύθυνσης της γερμανικής εξωτερικής πολιτικής. Η Deutsche Welle είναι ένα σημαντικό εργαλείο αυτής της πολιτικής. Η γλωσσική της ποικιλία είναι έκφραση της γερμανικής δέσμευσης για διεθνή συνεννόηση, δημοκρατική σταθερότητα και ευρωπαϊκή ολοκλήρωση.
Σας παρακαλούμε, λοιπόν, στο πλαίσιο των κοινοβουλευτικών σας δυνατοτήτων, να εξασφαλίσετε ότι η απόφαση για τη διακοπή της ελληνικής υπηρεσίας θα επανεξεταστεί και δεν θα εφαρμοστεί. Η διατήρηση του ελληνικού προγράμματος θα αποτελούσε ένδειξη για την αλληλεγγύη, την αξιοπιστία και τη συνεχιζόμενη δέσμευση της Γερμανίας στην ενωμένη Ευρώπη, καθώς επίσης και επιστέγασμα των στενών διμερών μας σχέσεων.
Σε μια εποχή αυξανόμενων διεθνών προκλήσεων, το ζητούμενο είναι η ενδυνάμωση των συμμαχιών. Η απόφαση διακοπής λειτουργίας του ελληνόφωνου προγράμματος κλονίζει και αποδυναμώνει όλα όσα χτίσαμε μαζί.
Με εκτίμηση,
Οι Υπογράφοντες:
Τάσος Χατζηβασιλείου, Βουλευτής του Ελληνικού Κοινοβουλίου, Γραμματέας Διεθνών Σχέσεων & Ευρωπαϊκής Ένωσης της Νέας Δημοκρατίας
Φίλιππος Φόρτωμας, Βουλευτής του Ελληνικού Κοινοβουλίου, Πρόεδρος της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Ελληνισμού της Διασποράς, Γραμματέας Ελλήνων της Διασποράς της Νέας Δημοκρατίας
Χάρης Γεωργιάδης, Μέλος της Βουλής των Αντιπροσώπων της Κυπριακής Δημοκρατίας (ΔΗ.ΣΥ.), Πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων
Marian Wendt, Επικεφαλής του Ιδρύματος Konrad-Adenauer για την Ελλάδα και Κύπρο.