ebay:-Θα-περικόψει-το-6%-του-δυναμικού-της

Η eBay σχεδιάζει να περικόψει περίπου 800 θέσεις εργασίας παγκοσμίως, δηλαδή το 6% του εργατικού της δυναμικού, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης στροφής της πλατφόρμας ηλεκτρονικού εμπορίου και δημοπρασιών προς την τεχνητή νοημοσύνη.

Η κίνηση αυτή έρχεται μία εβδομάδα μετά την ανακοίνωση της eBay για συμφωνία εξαγοράς του ιστότοπου μόδας Depop. Ακολουθεί επίσης περικοπές θέσεων εργασίας που ανακοινώθηκαν φέτος από εταιρείες όπως η Amazon και η Pinterest, καθώς μετατοπίζουν περισσότερους πόρους προς την τεχνητή νοημοσύνη. Ορισμένες τεχνολογικές εταιρείες εξακολουθούν επίσης να αναπροσαρμόζονται μετά την άνθηση της ψηφιακής ζήτησης κατά τη διάρκεια της πανδημίας.

Σε δήλωση που εστάλη μέσω - στο MarketWatch, εκπρόσωπος της eBay ανέφερε ότι η εταιρεία «λαμβάνει μέτρα για να επανεπενδύσει σε όλο το εύρος των δραστηριοτήτων της και να ευθυγραμμίσει τη δομή της με τις στρατηγικές της προτεραιότητες, κάτι που θα επηρεάσει ορισμένους ρόλους στο εργατικό μας δυναμικό».