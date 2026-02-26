Eurobank: Λιγότερα κέρδη, περισσότερα έξοδα — και το 50% της κερδοφορίας δεν είναι ελληνικό

Η Eurobank παρουσίασε σήμερα, 26 Φεβρουαρίου, τα οικονομικά αποτελέσματα για τη χρήση 2025, επιδεικνύοντας μια αντιφατική εικόνα: μια τράπεζα που «ξεπέρασε τους στόχους» της, σύμφωνα με τη διοίκησή της, αλλά κατέγραψε χαμηλότερα κέρδη σε σχέση με πέρυσι, εκτοξευμένες λειτουργικές δαπάνες και συρρικνούμενο επιτοκιακό περιθώριο.

Κέρδη κάτω, έξοδα πάνω

Τα συνολικά καθαρά κέρδη της Eurobank διαμορφώθηκαν σε €1,362 δισ., μειωμένα κατά 6% σε ετήσια βάση έναντι €1,448 δισ. το 2024. Ακόμη και τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη — η «καθαρή» εικόνα που προτιμούν να αναδεικνύουν οι τράπεζες, αποκλείοντας έκτακτα στοιχεία — υποχώρησαν κατά 4,9%, σε €1,412 δισ. από €1,484 δισ. Ειδικότερα, στα έκτακτα στοιχεία που επιβάρυναν τα αποτελέσματα συγκαταλέγονται το κόστος εθελούσιας εξόδου €27 εκ. στην Ελληνική Τράπεζα, η αρνητική υπεραξία €58 εκ. από την εξαγορά της CNP Cyprus Insurance και η εισφορά σε κυβερνητικά έργα ύψους €19 εκ.

Τα κέρδη ανά μετοχή υποχώρησαν στα €0,37 από €0,39, ενώ η απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (ROTE) έπεσε στο 16,0% από 18,5% πέρυσι. Η μείωση αυτή δεν είναι αμελητέα: σημαίνει ότι κάθε ευρώ κεφαλαίου που διαθέτει η τράπεζα αποδίδει λιγότερο από ό,τι πριν από ένα χρόνο.

Η «ψαλίδα» δαπανών που ανησυχεί

Στο αντίποδα της πίεσης στα κέρδη, οι λειτουργικές δαπάνες εκτινάχθηκαν κατά 17,4%, φτάνοντας τα €1,258 δισ. Ο δείκτης κόστους προς έσοδα επιδεινώθηκε σε 37,3% από 33,0% το 2024, ενώ τα οργανικά κέρδη προ προβλέψεων μειώθηκαν κατά 1,9% σε €2,061 δισ. Η διοίκηση αποδίδει την αύξηση των εξόδων στην ενσωμάτωση νέων δραστηριοτήτων — κυρίως της CNP Cyprus Insurance στην Κύπρο και της Eurolife στην Ελλάδα. Το επιχείρημα έχει λογική: οι εξαγορές φέρνουν αρχικά κόστος και αργότερα συνέργειες. Ωστόσο, το κόστος πληρώνεται σήμερα, ενώ τα οφέλη παραμένουν υπόσχεση για την τριετία 2026-2028.

Συρρίκνωση του επιτοκιακού περιθωρίου

Το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο (NIM) συρρικνώθηκε κατά 25 μονάδες βάσης, σε 2,48% από 2,73%, αντανακλώντας τη μείωση των επιτοκίων από την ΕΚΤ. Το μέσο επιτόκιο καταθέσεων της Κεντρικής Τράπεζας υποχώρησε στο 2,26% το 2025 από 3,73% το 2024. Αποτέλεσμα: τα καθαρά έσοδα από τόκους αυξήθηκαν μόλις κατά 1,7% — σε €2,549 δισ. — παρά την οργανική αύξηση των χορηγήσεων κατά €5,3 δισ. Αυτό αναδεικνύει πόσο εύθραυστη αρχίζει να καθίσταται η επιτοκιακή βάση της κερδοφορίας, σε ένα περιβάλλον συνεχιζόμενης χαλάρωσης από την ΕΚΤ.

Η ανακούφιση ήρθε από τις προμήθειες, που ενισχύθηκαν κατά 15,7% σε €770 εκ., χάρη στη διαχείριση περιουσίας, τα δίκτυα διανομής και τις ασφαλιστικές εργασίες. Τα υπό διαχείριση αμοιβαία κεφάλαια πελατών αυξήθηκαν κατά 30% σε ετήσια βάση, φτάνοντας τα €9,9 δισ., ενώ το ενεργητικό private banking ανήλθε σε €14,5 δισ.

Ο ισολογισμός: ανάπτυξη παντού

Το σύνολο του ενεργητικού διαμορφώθηκε σε €108 δισ. — αύξηση €6,8 δισ. σε ετήσια βάση. Οι συνολικές χορηγήσεις (προ προβλέψεων) ανήλθαν σε €56 δισ., με τα επιχειρηματικά δάνεια να αποτελούν τον κυρίαρχο όγκο (€34,3 δισ.), ενώ τα στεγαστικά ανήλθαν σε €12,9 δισ. και τα καταναλωτικά σε €4,8 δισ. Οι καταθέσεις πελατών αυξήθηκαν κατά €4,1 δισ., σε €82,7 δισ., με αποτέλεσμα ο δείκτης χορηγήσεων προς καταθέσεις να παραμείνει σε υγιή επίπεδα, στο 66,1%.

Η μισή τράπεζα δεν είναι ελληνική

Ίσως η πιο αποκαλυπτική πτυχή των αποτελεσμάτων είναι η γεωγραφική κατανομή της κερδοφορίας. Το 52,5% των προσαρμοσμένων καθαρών κερδών του Ομίλου προήλθε από δραστηριότητες εκτός Ελλάδος — με την Κύπρο να συνεισφέρει €491 εκ. (+1,4% σε ετήσια βάση) και τη Βουλγαρία €224 εκ. (+8,0%). Η Eurobank έχει εξελιχθεί πλέον σε περιφερειακή τράπεζα με βαρύτητα εκτός συνόρων, με συνολικό ενεργητικό €28,7 δισ. στην Κύπρο και €13,6 δισ. στη Βουλγαρία έναντι €62,8 δισ. στην Ελλάδα. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο ίδιος ο CEO Φωκίων Καραβίας ανέδειξε ως έναν από τους μελλοντικούς μοχλούς ανάπτυξης «τις προοπτικές που προκύπτουν από την ένταξη της Βουλγαρίας στην Ευρωζώνη» — εξέλιξη που, εφόσον πραγματοποιηθεί, θα ενισχύσει περαιτέρω τη σημασία της βουλγαρικής αγοράς για τον Όμιλο.

Γενναιόδωρη διανομή: €717 εκ. προς μετόχους

Παρά τη μείωση της κερδοφορίας, η πολιτική διανομής παραμένει επιθετική. Η διοίκηση διανέμει €717 εκ. — το 55% των κερδών — μέσω μερίσματος €11,8 σεντς ανά μετοχή σε μετρητά (συμπεριλαμβανομένου προμερίσματος €170 εκ. που καταβλήθηκε ήδη τον Νοέμβριο 2025) και επαναγοράς ιδίων μετοχών ύψους €288 εκ. Τα ενσώματα ίδια κεφάλαια ανά μετοχή διαμορφώθηκαν σε €2,49, αυξημένα κατά 7,8% σε ετήσια βάση.

Ποιότητα ενεργητικού: η μεγαλύτερη επιτυχία

Εδώ τα νέα είναι ουσιαστικά θετικά. Ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPE) υποχώρησε σε 2,6% από 2,9%, ενώ ο δείκτης κάλυψης ενισχύθηκε σημαντικά σε 95,2% από 88,4% το 2024. Οι προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις μειώθηκαν κατά 3,6%, σε €308 εκ., αντιστοιχώντας σε 59 μονάδες βάσης επί των μέσων χορηγήσεων — ένδειξη ότι η ποιότητα του δανειακού χαρτοφυλακίου παραμένει υπό έλεγχο. Ο δείκτης CET1 διαμορφώθηκε σε 15,6% και ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας (CAD) σε 20,0%, σε pro forma βάση.

Το σχέδιο 2026-2028: φιλόδοξο αλλά με αβεβαιότητες

Το τριετές επιχειρηματικό σχέδιο της Eurobank στοχεύει σε ROTE ~17% το 2028, αύξηση EPS κατά ~10% σε σωρευτική ετήσια βάση και αύξηση ~50% της σωρευτικής διανομής κερδών σε σχέση με την περίοδο 2023-2025. Βασικοί μοχλοί ανάπτυξης: πιστωτική επέκταση κατά ~7,5% ετησίως, ανάπτυξη της διαχείρισης περιουσίας κατά ~16% ετησίως, συνέργειες από την ηγετική θέση στην Κύπρο και ενσωμάτωση της Eurolife. Τα οργανικά λειτουργικά κέρδη στοχεύουν σε ~€1,9 δισ. το 2026 και ~€2,3 δισ. το 2028, ενώ το ποσοστό διανομής παραμένει σε τουλάχιστον 55% και ο δείκτης CET1 σε επίπεδα άνω του 14%.

Σε ένα περιβάλλον σταθεροποιούμενων επιτοκίων, οι στόχοι δεν είναι ανέφικτοι. Ωστόσο, η πίεση στα επιτοκιακά έσοδα θα εντείνεται εφόσον η ΕΚΤ συνεχίσει τη χαλάρωση, ενώ η πλήρης απορρόφηση των εξαγορών (Eurolife, CNP Cyprus Insurance, Ελληνική Τράπεζα) θα απαιτήσει τόσο χρόνο όσο και κεφάλαια. Το 2025 ήταν για την Eurobank χρονιά μετεξέλιξης — αλλά μια μετεξέλιξη με υψηλό τίμημα, που εμφανίστηκε καθαρά στην κατώτατη γραμμή των αποτελεσμάτων.