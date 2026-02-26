Eurobank Equities: Σταθερά αποτελέσματα για ΟΤΕ στο 2025 – Διατηρεί τη σύσταση «Hold»

Θετική αλλά συγκρατημένη είναι η αποτίμηση της Eurobank Equities για τα οικονομικά αποτελέσματα του ΟΤΕ στο δ’ τρίμηνο του 2025 και για το σύνολο της χρονιάς. Σύμφωνα με τον οίκο, οι επιδόσεις του ΟΤΕ είναι «εντός προσδοκιών», χωρίς ωστόσο τον έντονο δυναμισμό που εμφανίζουν άλλοι ευρωπαϊκοί τηλεπικοινωνιακοί όμιλοι.

Η χρηματιστηριακή αναλύοντας τα αποτελέσματα του τέταρτου τριμήνου του 2025 για τον ΟΤΕ, διατηρεί τη σύσταση hold και την τιμή στόχο στα 16,1 ευρώ, η οποία βρίσκεται κάτω από την τρέχουσα τιμή του τίτλου στο ταμπλό.

Q4 2025: Σταθερή εκτέλεση

Το προσαρμοσμένο EBITDAaL στο τέταρτο τρίμηνο ανήλθε σε 351 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 2,3% σε ετήσια βάση και ευθυγραμμισμένο με τις εκτιμήσεις της αγοράς.

Η Eurobank Equities σημειώνει επιτάχυνση σε επιμέρους τομείς:

Κινητή τηλεφωνία: Έσοδα υπηρεσιών +5,2% (από +2,7% στο γ’ τρίμηνο), με ώθηση από τη μετάβαση των καρτοκινητών σε συμβόλαια και τις τιμολογιακές παρεμβάσεις.

Λιανική σταθερή: +2,6% (από +1,3%), χάρη στην αυξημένη διείσδυση FTTH και τη διψήφια ανάπτυξη στη συνδρομητική τηλεόραση.

ICT: Ισχυρή ανάπτυξη, ενισχύοντας το συνολικό προφίλ εσόδων.

Αποτέλεσμα 2025 και σύγκριση με Ευρώπη

Σε επίπεδο έτους, το προσαρμοσμένο EBITDAaL διαμορφώθηκε σε 1,374 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 2% σε σχέση με το 2024, σε πλήρη ευθυγράμμιση με το guidance της διοίκησης και τις εκτιμήσεις της αγοράς.

Ωστόσο, ο οίκος τονίζει ότι ο ρυθμός αύξησης παραμένει χαμηλότερος από αυτόν ευρωπαϊκών ομίλων όπως οι Telia, KPN και Telenor, οι οποίοι εμφανίζουν 4%-5% αύξηση EBITDA ή και υψηλότερη.

Προοπτική 2026

Το outlook για το 2026 εμφανίζεται πιο αισιόδοξο, με τη διοίκηση του ΟΤΕ να καθοδηγεί για αύξηση EBITDAaL κατά 3%, υπερβαίνοντας ελαφρά τις εκτιμήσεις της αγοράς που τοποθετούν την αύξηση κοντά στο 2%. Η ανάπτυξη στηρίζεται στην κινητή τηλεφωνία και στον έλεγχο των λειτουργικών δαπανών, ενισχύοντας τις προσδοκίες για σταθερή πορεία της εταιρείας στο επόμενο έτος.