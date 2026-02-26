h-ford-ανακαλεί-4-εκατομμύρια-οχήματα-λόγω-σφάλματος-λογισμικού

Η αμερικανική αυτοκινητοβιομηχανία Ford ανακοίνωσε σήμερα πως θα ανακαλέσει πάνω από 4 εκατομμύρια οχήματα λόγω σφάλματος λογισμικού που οι ρυθμιστικές αρχές της αυτοκινητοβιομηχανίας ανέφεραν ότι θα μπορούσε να αυξήσει τον κίνδυνο σύγκρουσης.

Η αμερικανική αυτοκινητοβιομηχανία Ford ανακοίνωσε σήμερα πως θα ανακαλέσει πάνω από 4 εκατομμύρια οχήματα λόγω σφάλματος λογισμικού που οι ρυθμιστικές αρχές της αυτοκινητοβιομηχανίας ανέφεραν ότι θα μπορούσε να αυξήσει τον κίνδυνο σύγκρουσης. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την Εθνική Διοίκηση Οδικής Ασφάλειας, η βλάβη θα μπορούσε να προκαλέσει δυσλειτουργία των πίσω φώτων και των φλας στα ρυμουλκούμενα.

Στα οχήματα που θα ανακληθούν συμπεριλαμβάνονται πολλά κι από τη σειρά F της εταιρείας, τη μεγαλύτερη σειρά της με αγροτικά φορτηγά. Η ανάκληση της Ford αφορά περίπου 4,3 εκατομμύρια οχήματα F-250, F-150, Expedition, Maverick, Ranger, E-Transit και Lincoln Navigator από τα έτη 2021 έως 2026.

Οι οδηγοί που έχουν προβληματικά οχήματα ενδέχεται να δουν ένα αναδυόμενο μήνυμα που υποδεικνύει «σφάλμα μονάδας φρένων ρυμουλκούμενου» ή «σφάλμα συστήματος υποβοήθησης τυφλού σημείου», σύμφωνα με τη Ford, η οποία δήλωσε ότι δεν είχε ενημερωθεί για τυχόν ατυχήματα ή τραυματισμούς που σχετίζονται με το πρόβλημα μέχρι στιγμής.

Η Ford ειδοποιήθηκε για πρώτη φορά για το πρόβλημα τον Οκτώβριο του 2025 και έλαβε περισσότερες από 400 απαιτήσεις εγγύησης που αναγνώριζαν το ελάττωμα από τις 4 Φεβρουαρίου. Ο κολοσσός της αυτοκινητοβιομηχανίας προέβη σε 153 ανακλήσεις το 2025, τις περισσότερες που έχουν γίνει ποτέ από έναν μόνο κατασκευαστή σε ένα μόνο έτος στις ΗΠΑ, οι οποίες αφορούσαν περίπου 12,9 εκατομμύρια οχήματα. Αυτό είναι περισσότερο από ό,τι οι τέσσερις επόμενες αυτοκινητοβιομηχανίες συναπτά – Chrysler (53), Forest River (36), General Motors (28) και International Motors (26).

Σημειώνεται ότι οι ανακλήσεις περισσότερων από 2 εκατομμυρίων οχημάτων είναι σπάνιες και έχουν συμβεί μόνο λίγες φορές τα τελευταία χρόνια. Η Tesla ανακάλεσε περισσότερα από 2 εκατομμύρια οχήματα τον Δεκέμβριο του 2023, λόγω ελαττώματος στο σύστημα αυτόματου πιλότου, αφού μια έρευνα διαπίστωσε ότι δεν κατάφερε να ανιχνεύσει επαρκώς εάν ο οδηγός έδινε προσοχή όσο το σύστημα ήταν ενεργοποιημένο. Η αυτοκινητοβιομηχανία ανακάλεσε άλλα 2 εκατομμύρια αυτοκίνητα τον Φεβρουάριο του 2024 για μικρά μεγέθη γραμματοσειρών στις προειδοποιητικές πινακίδες, κάτι που η NHTSA ανέφερε ότι θα μπορούσε να αυξήσει τον κίνδυνο σύγκρουσης. Η Ford, κατά τη διάρκεια του έτους ρεκόρ ανάκλησης το 2025, απέσυρε 1,45 εκατομμύρια οχήματα τον Σεπτέμβριο λόγω ενός προβλήματος με τις κάμερες οπισθοπορείας που θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια «κενή, παραμορφωμένη ή ανεστραμμένη εικόνα» καθώς οι οδηγοί κάνουν όπισθεν.