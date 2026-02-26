H Warner Bros. προτιμά την πρόταση της Paramount – Ξεκινά η διορία 4 ημερών της Netflix

Η Netflix έχει προθεσμία τεσσάρων εργάσιμων ημερών για να βελτιώσει ή να τροποποιήσει τη δική της πρόταση.

Η Warner Bros. Discovery ανακοίνωσε ότι αξιολογεί ως «ανώτερη» την τελευταία πρόταση εξαγοράς της Paramount Skydance σε σύγκριση με τη συμφωνία που έχει συνάψει με τη Netflix, προσθέτοντας νέο επεισόδιο στη μάχη για τα ιστορικά μίντια assets.

Το διοικητικό συμβούλιο της WBD ανέφερε σε ανακοίνωσή του ότι η Netflix έχει προθεσμία τεσσάρων εργάσιμων ημερών για να βελτιώσει ή να τροποποιήσει τη δική της πρόταση.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, η Paramount αύξησε την προσφορά της στα 31 δολάρια ανά μετοχή, από 30 δολάρια προηγουμένως, εξ ολοκλήρου σε μετρητά. Πρόκειται για τη νεότερη αναθεώρηση σε μια σειρά προτάσεων που έχει καταθέσει τους τελευταίους μήνες, αφότου προχώρησε και σε εχθρική προσφορά για την εξαγορά της εταιρείας.

Τον Δεκέμβριο, η Warner Bros. Discovery είχε συμφωνήσει να πουλήσει τα στούντιο και τις δραστηριότητες streaming στη Netflix έναντι 27,75 δολαρίων ανά μετοχή, αποτιμώντας τα συγκεκριμένα assets στα περίπου 72 δισ. δολάρια. Η συνολική επιχειρηματική αξία της συμφωνίας διαμορφώνεται περίπου στα 82,7 δισ. δολάρια.

Την περασμένη εβδομάδα, η Netflix χορήγησε στη Warner Bros. επταήμερη εξαίρεση, επιτρέποντάς της να επανεκκινήσει διαπραγματεύσεις με την Paramount, εξέλιξη που οδήγησε στη βελτιωμένη προσφορά.

Η πρόταση της Paramount αφορά το σύνολο της Warner Bros. Discovery, συμπεριλαμβανομένων των καλωδιακών δικτύων συνδρομητικής τηλεόρασης όπως τα CNN, TBS και TNT.