profile:-Το-ιστορικό-+31%-της-άνοιξης

Η Profile (ΠΡΟΦ) βρέθηκε από τα 8,12 ευρώ στα 6,90 ευρώ μέσα σε λίγες συνεδριάσεις, σε μια κίνηση που δεν συνοδεύτηκε από κάποια μεταβολή στα θεμελιώδη, σε profit warning ή σε αλλαγή guidance. Όταν μια μετοχή με τέτοιο ιστορικό ανάπτυξης διολισθαίνει χωρίς εταιρική είδηση, η αγορά συνήθως προεξοφλεί δύο πράγματα: είτε βραχυπρόθεσμη πίεση προσφοράς, είτε αναδιάταξη θέσεων ενόψει του επόμενου ανοδικού κύκλου.

Και εδώ μπαίνει το σημαντικό στατιστικό σκέλος της δεκαετίας, το οποίο για τη Profile έχει ιδιαίτερο βάρος. Την τελευταία, λοιπόν, δεκαετία ο Φεβρουάριος εμφανίζει μια μέση αρνητική απόδοση της τάξης του -2,07%. Η εποχικότητα όμως αλλάζει δραστικά με τους επόμενους πέντε μήνες που έρχονται (Μάρτιος-Ιούλιος), οι οποίοι θα έλεγα ότι γίνονται ιδιαίτερα καυτοί από απόψεως ανόδου. Με βάση το μέσο όρο των αποδόσεων ανά μήνα στην τελευταία δεκαετία ο Μάρτιος φέρνει ένα +6,85%, ο Απρίλιος ένα +8,14%, Μάιος ένα +5,70%, ο Ιούνιος ένα +7,25% και ο Ιούλιος +3,38%. Αθροιστικά, δηλαδή, μιλάμε για ένα +31,22% σε πέντε μήνες. Κοινώς, η περίοδος μετά τον Φεβρουάριο έχει αποδώσει σημαντικά υψηλότερα.

Αυτή η περίοδος συμπίπτει πάντα με την ανακοίνωση guidance και την επικαιροποίηση του επενδυτικού πλάνου. Η διοίκηση παραδοσιακά δίνει ορατότητα για το τρέχον έτος και για τον μεσοπρόθεσμο ορίζοντα ακριβώς σε αυτό το παράθυρο. Όποιος μελετήσει τη συμπεριφορά της μετοχής διαχρονικά, θα διαπιστώσει ότι η αγορά τιμολογεί τη βελτίωση προβλέψεων κυρίως από την άνοιξη και μετά.

Σε επίπεδο fundamentals, η εικόνα είναι ακόμη πιο ενδιαφέρουσα. Η NBG Securities, με τιμή-στόχο τα €10, προβλέπει για το 2026 έσοδα €71 εκατ. και EBITDA €15,7 εκατ. Ήδη όμως το πλάνο εξαγορών αλλάζει την κλίμακα. Η Profile έχει ολοκληρώσει την απόκτηση του 87,23% της Algosystems με επένδυση €4 εκατ., ενώ η σωρευτική συνεισφορά EBITDA για την περίοδο 2026–2028 εκτιμάται περίπου στα €9 εκατ., υπερκαλύπτοντας το αρχικό τίμημα και ενισχύοντας τα περιθώρια μέσω οικονομιών κλίμακας και cross-selling σε πελατειακή βάση mission-critical συστημάτων.

Παράλληλα, η εξαγορά του 100% της βρετανικής Contemi, με τίμημα που αναμένεται να φτάσει τα €4 εκατ., δεν έχει ακόμη ενσωματωθεί πλήρως στα μοντέλα της αγοράς. Και σύμφωνα με πληροφορίες, έρχεται τρίτη και τέταρτη κίνηση μεγαλύτερου μεγέθους, που θα αλλάξει σημαντικά τα οικονομικά δεδομένα.

Η διοίκηση έχει θέσει στόχο επενδύσεων €100 εκατ. και μέχρι σήμερα έχει αξιοποιήσει λιγότερα από €10 εκατ. Το υπόλοιπο “πυρομαχικό” αφήνει περιθώριο για άλμα σε τζίρο και λειτουργικά κέρδη τα επόμενα χρόνια.

Ας μεταφράσουμε το επενδυτικό πλάνο σε αριθμούς πραγματικής κλίμακας. Ένας διεθνής fintech όμιλος που κινείται με ρυθμούς 25%–30% ετησίως και διαθέτει €100 εκατ. για εξαγορές δεν αγοράζει μόνο EBITDA. Αγοράζει recurring συμβόλαια, τεχνολογία, γεωγραφική διεύρυνση και κυρίως λειτουργικές συνέργειες. Αν τα €100 εκατ. τοποθετηθούν σε στόχους που αποτιμώνται σε 8x–10x EV/EBITDA, τότε η αρχική προσθήκη λειτουργικής κερδοφορίας αντιστοιχεί σε περίπου €10–12,5 εκατ. EBITDA. Σε αυτή τη βάση όμως προστίθενται συνέργειες από ενοποίηση υποδομών, περιορισμό διπλών εξόδων, ενίσχυση μικτού περιθωρίου και cross-selling σε υφιστάμενη πελατειακή βάση υψηλού lifetime value. Ένα uplift 20%–30% στο αποκτώμενο EBITDA σε ορίζοντα 2–3 ετών είναι απολύτως ρεαλιστικό, γεγονός που μετατρέπει τα €10–12,5 εκατ. σε €13–16 εκατ.

Παράλληλα, το βασικό οργανικό EBITDA, με σημείο εκκίνησης τα €15,7 εκατ. που εκτιμάται για το 2026, ακολουθεί τροχιά 25%ετησίως. Αυτό σημαίνει ότι μέσα σε δύο χρόνια η οργανική κερδοφορία μπορεί να κινηθεί προς τα €25 εκατ. Αν προστεθεί και η πλήρης συνεισφορά των εξαγορών με τις συνέργειες, το συνολικό EBITDA σε ορίζοντα τριετίας μπορεί να διαμορφωθεί στην περιοχή των €35–40 εκατ. Πρόκειται για μετάβαση σε εντελώς διαφορετική κλίμακα.

Στο πρώτο σενάριο, εκεί όπου το 2026 το EBITDA αγγίζει μαζί με τις εκτιμώμενες εξαγορές τα €20 εκατ., η σημερινή αποτίμηση δείχνει πόσο χαμηλά τιμολογείται η προοπτική. Στα €7,20 η κεφαλαιοποίηση ανέρχεται σε €178,7 εκατ. και με καθαρό ταμείο €10 εκατ.το enterprise value διαμορφώνεται περίπου στα €168 εκατ. Αν το EBITDA φτάσει τα €20 εκατ. και εφαρμοστεί πολλαπλασιαστής 14x – επίπεδο που συναντάται στο peer group για το 2026 – τότε το EV ανέρχεται στα €280 εκατ. Προσθέτοντας το καθαρό ταμείο, η κεφαλαιοποίηση προσεγγίζει τα €290 εκατ., που μεταφράζεται σε τιμή μετοχής άνω των €11. Η απόσταση από τα τρέχοντα επίπεδα είναι εντυπωσιακή.

Στο δεύτερο σενάριο, με πλήρη αξιοποίηση των €100 εκατ. και EBITDA €35–40 εκατ. μέσα στην επόμενη τριετία, η εικόνα αλλάζει ριζικά. Με πολλαπλασιαστή 14x, τα €35 εκατ. οδηγούν σε EV περίπου €490 εκατ., ενώ τα €40 εκατ. σε EV κοντά στα €560 εκατ.Ακόμη και αν ληφθεί υπόψη πιθανή χρήση μέρους του ταμείου ή περιορισμένη μόχλευση για τη χρηματοδότηση των εξαγορών, η θεωρητική κεφαλαιοποίηση κινείται σε ζώνη €450–550 εκατ. Σε σύγκριση με τα σημερινά €175 εκατ., μιλάμε για μεταβολή κλίμακας που μπορεί να υπερδιπλασιάσει ή και να τριπλασιάσει την αξία.

Η αγορά σήμερα τιμολογεί την Profile σαν να παραμένει σε επίπεδο EBITDA €15–16 εκατ. Το επενδυτικό πλάνο, σε συνδυασμό με τους ρυθμούς ανάπτυξης και τη δυναμική των εξαγορών, δείχνει πορεία προς επίπεδα που αλλάζουν τη θέση της εταιρείας στο ευρωπαϊκό fintech οικοσύστημα. Όταν το EBITDA ξεπερνά τα €30 εκατ., το ενδιαφέρον δεν περιορίζεται πλέον σε small-cap χαρτοφυλάκια· η αποτίμηση αρχίζει να ευθυγραμμίζεται με την κατηγορία μεγέθους που υπηρετεί.

H είσοδος λοιπόν στην περίοδο Μαρτίου–Ιουλίου συνοδεύεται από θετική δυναμική. Αν συνδυαστεί αυτό με ανακοινώσεις guidance που ενσωματώνουν εξαγορές και αυξημένο EBITDA, το εύρος αποτίμησης μπορεί να μετακινηθεί γρήγορα πρός την περιοχή των €9,10 με €11,00 σύμφωνα και με το μακροπρόθεσμο chart τιμών της μετοχής.

Αποποίηση ευθύνης: Το παρόν ενημερωτικό σημείωμα συνιστά διαφημιστική ανακοίνωση ενημερωτικού περιεχομένου και δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση επενδυτική συμβουλή, ούτε υποκίνηση ή προσφορά για συμμετοχή σε οποιαδήποτε συναλλαγή. Καμία πληροφορία που εμπεριέχεται σε αυτό, δε θα πρέπει να εκληφθεί, σε καμία περίπτωση, ως προτεινόμενη ως κατάλληλη επένδυση για τον παραλήπτη, ούτε μέσο επίτευξης των συγκεκριμένων επενδυτικών στόχων ή κάλυψης οποιωνδήποτε άλλων αναγκών του παραλήπτη, ούτε υποκατάστατο τυχόν συμβατικών κειμένων που αφορούν τις περιγραφόμενες σε αυτό συναλλαγές. Για τους λόγους αυτούς, κάθε επενδυτής θα πρέπει να προβεί στη δική του αξιολόγηση οποιασδήποτε πληροφορίας παρέχεται στην παρούσα επικοινωνία και δε θα πρέπει να βασίζεται σε οποιαδήποτε τέτοια πληροφορία, ως εάν αυτή να αποτελούσε επενδυτική συμβουλή. Το παρόν δεν συνιστά, επίσης, έρευνα στον τομέα των επενδύσεων και, συνεπώς, δεν καταρτίστηκε από την Εταιρεία σύμφωνα με τις απαιτήσεις του νόμου που αποσκοπούν στη διασφάλιση της ανεξαρτησίας της έρευνας στον τομέα των επενδύσεων. Οι πληροφορίες που διατίθενται στο παρόν βασίζονται σε πληροφορίες που διατίθενται στο κοινό και θεωρούνται αξιόπιστες. Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη ως προς την ακρίβεια ή πληρότητα των πληροφοριών αυτών. Οι απόψεις και εκτιμήσεις που εκτίθενται στο παρόν αφορούν την τάση της εγχώριας και των διεθνών χρηματοοικονομικών αγορών κατά την αναγραφόμενη ημερομηνία και υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς ειδοποίηση. Η Εταιρεία ενδέχεται, ωστόσο, να συμπεριλάβει στο παρόν έρευνες στον τομέα των επενδύσεων, οι οποίες έχουν εκπονηθεί από τρίτα πρόσωπα. Η εταιρεία δεν τροποποιεί τις ως άνω έρευνες, αλλά τις παραθέτει αυτούσιες, και, συνεπώς, δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη για το περιεχόμενο αυτών.

February 26, 2026