reuters:-Οι-ΗΠΑ-επιβραδύνουν-την-πώληση-περιουσιακών-στοιχείων-της-lukoil-λόγω-των-ειρηνευτικών-συνομιλιών-στην-Ουκρανία

Οι ΗΠΑ έχουν επιβραδύνει την πώληση διεθνών περιουσιακών στοιχείων του ρωσικού πετρελαϊκού κολοσσού Lukoil για να τα χρησιμοποιήσουν ως διαπραγματευτικό χαρτί στις ειρηνευτικές συνομιλίες για την Ουκρανία, σύμφωνα με τέσσερις πηγές που γνωρίζουν τις συζητήσεις.

Την Πέμπτη, το Γραφείο Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων των ΗΠΑ θα παρατείνει την προθεσμία της 28ης Φεβρουαρίου έως την 1η Απριλίου για την ολοκλήρωση των συμφωνιών, σύμφωνα με έγγραφο του OFAC που εξέτασε το Reuters.

Οι κυβερνητικοί αξιωματούχοι των ΗΠΑ, της Ρωσίας και της Ουκρανίας δεν έχουν σημειώσει καμία πρόοδο στις συνομιλίες στη Γενεύη, το Άμπου Ντάμπι και το Μαϊάμι τις τελευταίες εβδομάδες για τη διαπραγμάτευση μιας ειρηνευτικής συμφωνίας στην Ουκρανία. Αυτές οι συζητήσεις περιελάμβαναν τις κυρώσεις των ΗΠΑ στον κορυφαίο παραγωγό πετρελαίου της Ρωσίας, την κρατική Rosneft, καθώς και στον δεύτερο μεγαλύτερο παραγωγό Lukoil, σύμφωνα με τρεις πηγές που ενημερώθηκαν για τις συναντήσεις.

Ο επόμενος γύρος συνομιλιών μεταξύ των ΗΠΑ, της Ρωσίας και της Ουκρανίας έχει προγραμματιστεί για τον Μάρτιο.

Παράταση της προθεσμίας

Η OFAC έχει ήδη παρατείνει τρεις φορές την προθεσμία για τους πιθανούς αγοραστές να διαπραγματευτούν με τη Lukoil για περιουσιακά στοιχεία αξίας 22 δισεκατομμυρίων δολαρίων, από τότε που η Ουάσιγκτον επέβαλε κυρώσεις στις δύο ρωσικές πετρελαϊκές εταιρείες τον Οκτώβριο.

Ένας Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε ότι το υπουργείο Οικονομικών παρέτεινε την προθεσμία για να «διευκολύνει τις συνεχιζόμενες διαπραγματεύσεις με τη Lukoil και να καταλήξει σε μια συμφωνία που να υποστηρίζει τις προσπάθειες του Προέδρου (Ντόναλντ) Τραμπ να στερήσει από τη Ρωσία τα έσοδα που χρειάζεται για να στηρίξει την πολεμική της μηχανή και να επιτύχει ειρήνη».

Οποιαδήποτε συμφωνία απαιτεί η Lukoil να μην λάβει καμία προκαταβολή και όλα τα έσοδα από την πώληση να τοποθετούνται σε δεσμευμένο λογαριασμό που υπόκειται στη δικαιοδοσία των ΗΠΑ, δήλωσε ο αξιωματούχος.

Οι κυρώσεις ανάγκασαν την πώληση του διεθνούς χαρτοφυλακίου της Lukoil, το οποίο περιλαμβάνει πετρελαιοπηγές, διυλιστήρια και βενζινάδικα από το Ιράκ στη Φινλανδία. Η πώληση έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον περισσότερων από δώδεκα πλειοδοτών, από την αμερικανική πετρελαϊκή ExxonMobil μέχρι τον πρώην ιδιοκτήτη του Pornhub.

Η OFAC χειρίζεται την πώληση περιουσιακών στοιχείων της Lukoil, αλλά η διαδικασία κλιμακώθηκε πρόσφατα ώστε να συμπεριληφθούν ανώτεροι αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου, του υπουργείου Οικονομικών και του υπουργείου Εξωτερικών, με τον υπουργό Οικονομικών Σκότ Μπέσεντ να εμπλέκεται πιο άμεσα, σύμφωνα με τρεις πηγές.

Ο Λευκός Οίκος, το Υπουργείο Εξωτερικών και το Υπουργείο Οικονομικών δεν απάντησαν σε αιτήματα για σχόλια σχετικά με το αν η παράταση σχετίζεται με τις ειρηνευτικές συνομιλίες. Η Lukoil δεν απάντησε σε αιτήματα για σχόλια.

Η προτεινόμενη συμφωνία προς την κυβέρνηση Τραμπ

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι οι υπηρεσίες πληροφοριών του τον ενημέρωσαν ότι ο Ρώσος απεσταλμένος Κίριλ Ντμίτριεφ πρότεινε μια οικονομική συμφωνία στην κυβέρνηση Τραμπ αξίας 12 τρισεκατομμυρίων δολαρίων. Αυτή η συμφωνία περιλαμβάνει περιουσιακά στοιχεία της Lukoil, κάτι που μπορεί να περιπλέξει περαιτέρω την πώληση, σύμφωνα με άτομο που γνωρίζει το θέμα.

Αρκετές εταιρείες έχουν υπογράψει συμφωνίες με τη Lukoil, συμπεριλαμβανομένης της αμερικανικής εταιρείας ιδιωτικών κεφαλαίων Carlyle Group, της Midad Energy της Σαουδικής Αραβίας και του Αμερικανού δισεκατομμυριούχου Todd Boehly που συνεργάζεται με την επενδυτική τράπεζα Xtellus Partners και το ταμείο των ΗΑΕ Alliance Investment Partners.

Μια συνεργασία μεταξύ της Chevron και της Quantum Capital Group με έδρα το Τέξας βρίσκεται επίσης σε ενεργές συνομιλίες για το χαρτοφυλάκιο, αλλά δεν έχει ακόμη συμφωνηθεί με τη Lukoil.