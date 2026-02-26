Stellantis: «Τρύπα» 22 δισ. ευρώ το 2025 – Δεν θα διανεμηθεί μέρισμα

Η γαλλική αυτοκινητοβιομηχανία Stellantis ανακοίνωσε την Πέμπτη καθαρή ζημία 22,3 δισ. ευρώ για το 2025, τη δεύτερη μεγαλύτερη στην ιστορία της.

Τα έσοδα της Stellantis μειώθηκαν κατά 2% στα 153,5 δισεκατομμύρια ευρώ, παρά τη μικρή αύξηση του όγκου στα 5,48 εκατομμύρια οχήματα (+1%), σε σύγκριση με 5,41 εκατομμύρια το 2024. Τα έσοδα επηρεάστηκαν από τις δυσμενείς συναλλαγματικές ισοτιμίες και την πολιτική μείωσης των τιμών κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους, μια μετατόπιση από τη στρατηγική υψηλών τιμών του πρώην Διευθύνοντος Συμβούλου Κάρλος Ταβάρες. Ο όμιλος κατέγραψε τρέχουσες λειτουργικές ζημίες 842 εκατομμυρίων ευρώ πέρυσι, με αρνητικό περιθώριο 0,5%. Δεν θα διανείμει μέρισμα.

Ο κατασκευαστής των Jeep και Peugeot, του οποίου τα καθαρά έσοδα από τον Ιούλιο έως τον Δεκέμβριο αυξήθηκαν κατά 10% σε ετήσια βάση, δήλωσε ότι είχε καταγράψει απομειώσεις ύψους 25,4 δισεκατομμυρίων ευρώ πέρυσι. Αυτό οδήγησε σε αποτελέσματα για το 2025 που «αντικατοπτρίζουν το κόστος της υπερεκτίμησης του ρυθμού της ενεργειακής μετάβασης», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος Αντόνιο Φιλόσα.

Οι απομειώσεις περιλαμβάνουν περίπου 6,5 δισεκατομμύρια ευρώ σε μετρητές πληρωμές, οι οποίες αναμένεται να κατανεμηθούν σε τέσσερα έτη από το 2026.

Η εταιρεία επανέλαβε την Πέμπτη τις προβλέψεις της για το 2026, συμπεριλαμβανομένης μιας αύξησης των καθαρών εσόδων κατά ένα ποσοστό της τάξης του 5% και ενός προσαρμοσμένου λειτουργικού περιθωρίου κέρδους της τάξης του 1%. Προβλέπει ότι οι ελεύθερες ταμειακές ροές του κλάδου θα επιστρέψουν σε θετικό πρόσημο μόνο το 2027.