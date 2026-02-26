ubs:-Εκτιμά-αύξηση-20%-στις-κινεζικές-μετοχές-και-βελτίωση-των-κερδών

Οι κινεζικές μετοχές ενδέχεται να καταγράψουν άνοδο έως και 20%, καθώς οι αυξανόμενες προσδοκίες για πληθωριστική αναζωογόνηση μεταφράζονται σε βελτιωμένα κέρδη, σύμφωνα με την UBS Securities Asia Ltd.

Μια έρευνα ανά τομείς από τους αναλυτές της UBS δείχνει ότι όλο και περισσότερες κινεζικές εταιρείες προγραμματίζουν αυξήσεις τιμών φέτος, ανταποκρινόμενες στο υψηλότερο κόστος εισροών, ενώ η υπερβολική παραγωγική ικανότητα παρουσιάζει σημάδια βελτίωσης. Ένα πληθωριστικό περιβάλλον θα μπορούσε να οδηγήσει σε ανατίμηση των αποτιμήσεων και ισχυρότερη ανάπτυξη των κερδών ανά μετοχή, ενισχύοντας ενδεχομένως τον δείκτη MSCI China κατά 20%, σύμφωνα με τους στρατηγικούς αναλυτές της UBS.

Σε περίπτωση αύξησης των τιμών, «η πιθανή αντίδραση των μετοχών τείνει προς την άνοδο, δεδομένων των χαμηλών προσδοκιών για αναζωογόνηση και της χαμηλής θέσης των μετοχών που συνδέονται με τον πληθωρισμό», σημείωσαν οι στρατηγικοί αναλυτές υπό την ηγεσία του Τζέιμς Ουάνγκ σε σημείωμα την Πέμπτη.

Ωστόσο, ο δείκτης MSCI China σημείωσε πτώση 5% τον Φεβρουάριο, εξαλείφοντας τα κέρδη της χρονιάς, μετά από άνοδο 40% από το χαμηλό του Απριλίου. Οι κινεζικές μετοχές έχουν αποδώσει χειρότερα σε σχέση με τους ασιατικούς και παγκόσμιους δείκτες φέτος.

Η τελευταία έκθεση επιβεβαιώνει την αισιόδοξη εκτίμηση της UBS για την Κίνα. Τον Νοέμβριο, οι αναλυτές προέβλεπαν ότι ο δείκτης MSCI China θα φτάσει το 100 μέχρι το τέλος του 2026.

Άλλες μεγάλες τράπεζες έχουν επίσης διατυπώσει θετικές προβλέψεις για τις τοπικές αγορές, υποστηριζόμενες από την τεχνητή νοημοσύνη και τις πολιτικές παρεμβάσεις. Τον Ιανουάριο, η Goldman Sachs Group Inc. προέβλεψε επίσης αύξηση 20% για τον κινεζικό δείκτη.

Ο δείκτης τιμών παραγωγού της Κίνας περιορίζει τις απώλειες, ενώ η κερδοφορία των εταιρειών δείχνει σημάδια βελτίωσης, σύμφωνα με τον Ουάνγκ. Παράλληλα, οι αποδόσεις των ομολόγων έχουν αυξηθεί, υποδηλώνοντας κάποια προσδοκία αναζωογόνησης μεταξύ των επενδυτών.

Ωστόσο, οι αναλυτές προειδοποιούν ότι οι προσδοκίες για τα κέρδη μπορεί να μειωθούν εάν οι επιχειρήσεις αδυνατήσουν να αυξήσουν τις τιμές λόγω πίεσης στις πωλήσεις, κάτι που θα μπορούσε να οδηγήσει σε πτώση 7%-10% για τις κινεζικές μετοχές.

«Η εμπειρία της ιαπωνικής αγοράς μετοχών το 2022 δείχνει ότι οι κερδισμένοι τομείς σε περιόδους πληθωριστικής αναζωογόνησης περιλάμβαναν τα υλικά, τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες και την ακίνητη περιουσία», τόνισαν οι αναλυτές. Για την Κίνα, οι πρώτοι ωφελούμενοι θα μπορούσαν να είναι ορισμένοι τομείς καταναλωτικών αγαθών λόγω της χαμηλής θέσης των επενδυτών.

Η UBS ανέβασε την αξιολόγηση του τομέα ακινήτων και καταναλωτικών αγαθών από υποβαθμισμένη σε ουδέτερη, ενώ μείωσε την αξιολόγηση του τομέα λογισμικού σε υποβαθμισμένη, εξαιτίας των ανησυχιών για τεχνολογική αναστάτωση και υψηλή αποτίμηση.