wall-street:-Ήπιες-διακυμάνσεις-με-το-βλέμμα-σε-τεχνολογικές-μετοχές-και-γεωπολιτικά

Παρότι η Nvidia ανακοίνωσε αποτελέσματα τέταρτου τριμήνου που ξεπέρασαν τις προβλέψεις σε κέρδη και έσοδα, η μετοχή της σημειώνει οριακή άνοδο 0,5%, καθώς τα ισχυρά μεγέθη δεν αρκούν για να αναζωπυρώσουν το ράλι των τεχνολογικών τίτλων. Την ίδια ώρα, οι αγορές τηρούν στάση αναμονής ενόψει των επαφών μεταξύ Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν στη Γενεύη σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, με στόχο να αποφευχθεί νέα στρατιωτική κλιμάκωση.

Το κλίμα επιβαρύνουν και οι αδύναμες προβλέψεις της Salesforce για τα έσοδα του οικονομικού έτους 2027, με τη μετοχή να υποχωρεί άνω του 1%. Η εταιρεία συγκαταλέγεται μεταξύ εκείνων που έχουν επηρεαστεί περισσότερο από τους φόβους για τις ανατροπές που επιφέρει η τεχνητή νοημοσύνη, σε έναν κλάδο που φέτος δέχεται ισχυρές πιέσεις, με τον δείκτη software και υπηρεσιών του S&P 500 να εμφανίζει απώλειες περίπου 21%. Οι ανησυχίες εντείνονται για το κατά πόσο η ραγδαία πρόοδος στα προϊόντα AI θα πλήξει τις παραδοσιακές εταιρείες λογισμικού, επηρεάζοντας παράλληλα κλάδους όπως οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, το real estate και οι μεταφορές.

Η επιφυλακτικότητα αυτή έρχεται μετά από μια θετική συνεδρίαση την Τετάρτη, όταν ο S&P 500 και ο Nasdaq ενισχύθηκαν κατά 0,8% και 1,3% αντίστοιχα, αγγίζοντας υψηλά δύο εβδομάδων. Στην προηγούμενη συνεδρίαση, οι μετοχές των λεγόμενων «Magnificent Seven» κινήθηκαν ανοδικά, με τη Microsoft να σημειώνει κέρδη 3%. Ωστόσο, ο Φεβρουάριος εξελίσσεται σε μήνα αυξημένης μεταβλητότητας, καθώς οι επενδυτές προβληματίζονται για το αν οι τεράστιες επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη θα αποδώσουν τα αναμενόμενα.

Στο πεδίο των μακροοικονομικών στοιχείων, οι νέες αιτήσεις επιδόματος ανεργίας διαμορφώθηκαν στις 212.000 για την εβδομάδα που έληξε στις 21 Φεβρουαρίου, παραμένοντας χαμηλότερα από τις προβλέψεις των αναλυτών. Παρά τη μικρή αύξηση σε σύγκριση με την προηγούμενη εβδομάδα, τα δεδομένα υποδηλώνουν ότι οι επιχειρήσεις αποφεύγουν μαζικές απολύσεις, παρότι οι ρυθμοί προσλήψεων έχουν επιβραδυνθεί.

Σε επίπεδο μετοχών, η Trade Desk καταγράφει πτώση 15,3% εξαιτίας ασθενών εκτιμήσεων, ενώ η C3.ai υποχωρεί κατά 24,5% μετά την ανακοίνωση για μείωση του 26% του παγκόσμιου προσωπικού της. Αντίθετα, η J.M. Smucker ενισχύεται κατά 7,1% αφού ξεπέρασε τις προβλέψεις κερδοφορίας και κατέληξε σε συμφωνία με την Elliott Investment Management, ενώ η Celsius Holdings σημειώνει άνοδο 12,4% χάρη στα ισχυρά έσοδά της.