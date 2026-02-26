Wall Street: Κύμα ρευστοποιήσεων στην τεχνολογία και ανησυχία για την ΤΝ – Διασώθηκε οριακά ο Dow Jones

Το κύμα ρευστοποιήσεων στον τεχνολογικό κλάδο επιβάρυνε το κλίμα στη Wall Street στη συνεδρίαση της Πέμπτης (26/2), με τον Dow Jones να είναι ο μόνος δείκτης που «πάλεψε» περισσότερο για να κρατήσει το πρόσημο, υπερβαίνοντας τις πιέσεις.

Έτσι, στο κλείσιμο, ο S&P 500 υποχώρησε κατά 0,54% και διαμορφώθηκε στις 6.908 μονάδες, ενώ ο Nasdaq σημείωσε πτώση 1,18%, τερματίζοντας στις 22.878 μονάδες. Αντίθετα, ο Dow Jones κατάφερε να ανακάμψει από τις αρχικές απώλειες και να ολοκληρώσει τη συνεδρίαση με οριακή άνοδο 0,03%, στις 49.499 μονάδες.

Στην αγορά ομολόγων, η απόδοση του 10ετούς τίτλου υποχώρησε κατά τρεις μονάδες βάσης στο 4,01%, ενώ του 2ετούς διαμορφώθηκε στο 3,44%.

Καθοριστικό ρόλο διαδραμάτισε η Nvidia, η οποία ανακοίνωσε αυξημένα έσοδα και κέρδη για το τελευταίο τρίμηνο του 2024, χωρίς ωστόσο να καταφέρει να ενθουσιάσει την επενδυτική κοινότητα.

Καθώς, λοιπόν, τα αποτελέσματα της Nvidia δεν κατάφεραν να κατευνάσουν τις ανησυχίες όσων αναζητούσαν πιο ισχυρή επιβεβαίωση για τη δυναμική της τεχνητής νοημοσύνης, οι μετοχές βρέθηκαν υπό πίεση, κυρίως λόγω της πτώσης στον κλάδο των κατασκευαστών μικροτσίπ.

Αναλυτικότερα, η εταιρεία ανακοίνωσε επιδόσεις που ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις σε έσοδα και κέρδη, όμως οι επενδυτές, έχοντας συνηθίσει σε εντυπωσιακά αποτελέσματα, ανέμεναν κάποιο στοιχείο που θα αναθεωρούσε σημαντικά τις προοπτικές του κλάδου, σε μια περίοδο που εντείνονται τα ερωτήματα για το ύψος των επενδύσεων στην ΑΙ.

«Η Nvidia βρίσκεται αντιμέτωπη με τον συνδυασμό των υψηλών προσδοκιών που έχουν ήδη αποτιμηθεί στη μετοχή, αλλά και μιας επιφυλακτικής αγοράς», σχολίασε ο Τομ Γκραφ της Facet μιλώντας στο CNBC. «Αυτό πιθανότατα θα οδηγήσει σε μια ανώμαλη πορεία, τουλάχιστον για τα επόμενα δύο τρίμηνα», πρόσθεσε, επισημαίνοντας και τις ανησυχίες που περιβάλλουν τη συμφωνία της εταιρείας με την OpenAI.

Από την πλευρά της, η Χάρντικα Σινχ της Fundstrat Global Advisors σημείωσε ότι ο λόγος που η αγορά δεν αντέδρασε πιο έντονα, παρά τα καλύτερα του αναμενομένου μεγέθη και τις προβλέψεις, είναι πως η Nvidia «σπάνια χάνει αυτούς τους δείκτες».

Όπως εξήγησε, «εκεί που δεν κατάφερε να καθησυχάσει ήταν όσον αφορά τις ανησυχίες των επενδυτών για το περιορισμένο ανταγωνιστικό της πλεονέκτημα στον εξελισσόμενο κόσμο της υπολογιστικής και για το σχέδιο της εταιρείας να ανταπεξέλθει σε έναν κόσμο με AI που θα μπορούσε να ανατρέψει πολλούς κλάδους, από την κυβερνοασφάλεια μέχρι την παράδοση τροφίμων και τις τράπεζες».

Η μετοχή της Nvidia κατέγραψε απώλειες άνω του 5%, συμπαρασύροντας συνολικά τον κλάδο των ημιαγωγών. Σημαντικές πιέσεις δέχθηκαν επίσης οι Broadcom, Lam Research, Western Digital και Applied Materials.

Στον αντίποδα, η Salesforce κινήθηκε ανοδικά με κέρδη άνω του 4%, καθώς παρουσίασε ισχυρές μακροπρόθεσμες εκτιμήσεις πωλήσεων και ανακοίνωσε εκτεταμένο πρόγραμμα επαναγοράς μετοχών.

Ο Michael Burry, γνωστός ως «Mr. Big Short» για την πρόβλεψη και το κέρδος του από την κρίση της στεγαστικής αγοράς το 2008, ενίσχυσε τις επιφυλάξεις, επισημαίνοντας ότι η Nvidia έχει αναλάβει υποχρεώσεις αγορών ύψους 95,2 δισ. δολαρίων, έναντι 16,1 δισ. έναν χρόνο πριν, κάτι που θα μπορούσε να αποδειχθεί επικίνδυνο σε περίπτωση κάμψης της ζήτησης.

Όπως ανέφερε, οι συνολικές υποχρεώσεις προμήθειας της εταιρείας, ύψους 117 δισ. δολαρίων, σχεδόν αντιστοιχούν στις λειτουργικές ταμειακές ροές του οικονομικού έτους που έληξε στις 25 Ιανουαρίου. «Αυτό δεν είναι business as usual», έγραψε. «Αυτό είναι ρίσκο» και μπορεί να αποδειχτεί «καταστροφικό», υπογράμμισε.

Στα μακροοικονομικά στοιχεία της ημέρας, οι αιτήσεις για επιδόματα ανεργίας αυξήθηκαν λιγότερο από ό,τι αναμενόταν, ένδειξη ότι οι απολύσεις παραμένουν σε σχετικά χαμηλά επίπεδα.

Παράλληλα, στην αγορά κατοικίας, ο μέσος όρος του 30ετούς επιτοκίου στεγαστικών δανείων υποχώρησε κάτω από το 6% για πρώτη φορά από το 2022.

Εκτός από τον κλάδο του λογισμικού που ενισχύθηκε χάρη στη Salesforce, αντιστάσεις προσέφεραν και δεικτοβαρείς όμιλοι όπως η Exxon Mobil και η JPMorgan Chase, συμβάλλοντας στη συγκράτηση των απωλειών και στη συγκριτικά καλύτερη πορεία του Dow Jones.

Αξιοσημείωτη ήταν και η άνοδος σχεδόν 10% για τη Paramount Skydance, έπειτα από τις ισχυρές επιδόσεις και το θετικό guidance που ανακοίνωσε, σε μια περίοδο που συνεχίζεται η αναμέτρησή της με τη Netflix για την εξαγορά του στούντιο της Warner Bros.

Στις αγορές εμπορευμάτων, η τιμή του πετρελαίου Brent υποχώρησε 0,1% στα 70,83 δολάρια ανά βαρέλι και η τιμή του αργού WTI σημείωσε πτώση 0,2% στα 65,33 δολάρια το βαρέλι.

Αντίστοιχα, η τιμή του χρυσού κινήθηκε πτωτικά κατά 0,3% στα 5.210 δολάρια ανά ουγγιά.