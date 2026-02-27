Έρχεται το πρώτο αυτόνομο κατάστημα «attica beauty» – Τα επόμενα σχέδια για τα Αττικά Πολυκαταστήματα

Τι ειπώθηκε στην τηλεδιάσκεψη της Ideal Ηoldings με αναλυτές και επενδυτές.

Σε υψηλές επιδόσεις με νέα καταστήματα, είσοδο σε νέες κατηγορίες, νέα brands, ψηφιακή αναβάθμιση, αλλά και περαιτέρω βελτίωση της εμπειρίας του πελάτη σε όλα τα κανάλια ποντάρει για το μέλλον η εταιρεία Αττικά Πολυκαταστήματα.

Όπως αναφέρθηκε στο conference call της Ideal Holdings με αναλυτές και επενδυτές το απόγευμα της Πέμπτης, το οποίο πραγματοποιήθηκε σε συνέχεια της δημοσιοποίησης των οικονομικών μεγεθών για το 2025, οι πωλήσεις της Αττικά Πολυκαταστήματα αναμένεται να κινηθούν σε ανοδική τάση και το 2026, ενώ σε ό,τι αφορά το μοντέλο αγορών που ακολουθείται, αναμένεται περαιτέρω αύξηση της δραστηριότητας χονδρικής (ιδιόκτητα εμπορεύματα) έναντι του μοντέλου παρακαταθήκης (consignment).

Παράλληλα, σχεδιάζεται η εισαγωγή νέων σύγχρονων (contemporary) και premium brands, ενώ μέσα στο 2026 αναμένεται η λειτουργία του πρώτου αυτόνομου καταστήματος «attica beauty» στο Athens Mall.

Μέσα δε στο 2027 προβλέπεται το άνοιγμα τριών νέων καταστημάτων στη Riviera Galleria, στο Ελληνικό.

Το σχόλιο για πιθανή είσοδο των Attica στο ΧΑ

«Πάντα εξετάζουμε επιλογές προκειμένου να ξεκλειδώσουμε αξία από τις επενδύσεις μας». Με αυτό τον τρόπο σχολίασε η διοίκηση της Ideal Holdings τις φήμες που κυκλοφορούν έντονα το τελευταίο διάστημα και αφορούν στο ενδεχόμενο εισαγωγής της Αττικά Πολυκαταστήματα στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

«Δεν συνηθίζουμε να σχολιάζουμε δημοσιεύματα. Αυτό που μπορούμε να δηλώσουμε ως διοίκηση σχετικά με τις συμμετοχές μας είναι ότι εξετάζουμε πάντοτε επιλογές προκειμένου να ξεκλειδώσουμε αξία από τις επενδύσεις μας», σημείωσαν χαρακτηριστικά τα στελέχη της Ideal Holdings.

Όπως προκύπτει από τις οικονομικές καταστάσεις, το 2025 τα Πολυκαταστήματα attica συνέχισαν την ανοδική πορεία, σημειώνοντας θετικές επιδόσεις σε βασικά μεγέθη και δείκτες εμπορικής δραστηριότητας.

Ειδικότερα και σε σύγκριση με το 2024, τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 5%, στα 244,2 εκατ. ευρώ, τα συγκρίσιμα EBITDA αυξήθηκαν κατά 11% σε 30,4 εκατ. ευρώ, τα συγκρίσιμα κέρδη προ φόρων (ΕBΤ) κατέγραψαν άνοδο 19% και διαμορφώθηκαν σε 23,6 εκατ. ευρώ, ενώ τα καθαρά ταμειακά διαθέσιμα ανήλθαν σε 40,7 εκατ. ευρώ την 31.12.2025, λαμβάνοντας υπόψη απαιτήσεις χρεωστικών και πιστωτικών καρτών ύψους 10,8 εκατ. ευρώ.

Εντός του 2025, τα φυσικά καταστήματα υποδέχθηκαν 6,9 εκατ. επισκέπτες ενώ ενισχύθηκε σημαντικά η αγοραστική κίνηση από ταξιδιώτες τρίτων χωρών με αύξηση των πωλήσεων Tax Free κατά 5%. Το ηλεκτρονικό κατάστημα (attica eshop), με συνεχή ανάπτυξη και διεύρυνση της προϊοντικής γκάμας, σημείωσε αύξηση εσόδων κατά 29%.