Ανδρουλάκης σε Μητσοτάκη: «Από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα της ΝΔ η διανομή του ενεργειακού χώρου» – Δείτε live

Σφοδρή ήταν η επίθεση που εξαπέλυσε από το βήμα της Ολομέλειας της Βουλής εναντίον του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, κατά την κατάθεση επίκαιρης ερώτησης για την κυβερνητική πολιτική στον τομέα της ενέργειας.

«Οι πολίτες πληρώνουν ακριβότερο ρεύμα. Σήμερα σχεδόν 1/5 νοικοκυριά αδυνατεί να θερμάνει επαρκώς την κατοικία του. Πίσω από αυτούς τους αριθμούς υπάρχουν άνθρωποι, οικογένειες που κλείνουν το καλοριφέρ για να καταφέρουν να πληρώσουν το σούπερ μάρκετ», ανέφερε αρχικά ο κ. Ανδρουλάκης. «Υπάρχουν αγρότες, όπως αυτοί που βγήκαν στα μπλόκα, που βλέπουν την παραγωγή τους να γίνεται μη ανταγωνιστική και μη βιώσιμη».

Όπως είπε, η ΔΕΗ ήταν ο μεγάλος κερδισμένος λόγω των υδροηλεκτρικών μονάδων και άλλων πηγών ενέργειας που διαθέτει και εξελίχθηκε σε μια «κότα με χρυσά αυγά για τα golden boys». Έκανε, παράλληλα, λόγο για πελατειακό εργαλείο παχυλών διαφημιστικών πακέτων και επενδύσεων. «Όλα αυτά συμβαίνουν ενώ το Δημόσιο διαθέτει το αναγκαίο μετοχικό βάρος για να καθορίσει άλλες προτεραιότητες», δήλωσε.

«Παραδώσατε τον ενεργειακό χώρο σε λίγους και ισχυρούς», ανέφερε αμέσως μετά, χαρακτηρίζοντας τη διανομή του ενεργειακού χώρου ως ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα της κυβέρνησης της ΝΔ.

«Αποφεύγετε να ενημερώσετε για το ακριβές χρονοδιάγραμμα της πόντισης καλωδίου»

Σε επόμενο σημείο της ομιλίας του ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ αναφέρθηκε και στη συνάντηση του πρωθυπουργού με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στην Άγκυρα, διερωτώμενος αν υπάρχει κάποιο νέο για να ενημερωθεί σήμερα ο ελληνικός λαός για την ηλεκτρική διασύνδεση μεταξύ Ισραήλ-Κύπρου-Κρήτης, ένα έργο που είναι απόλυτα συνδεδεμένο με τα «κυριαρχικά μας δικαιώματα», όπως είπε. «Ή είστε στη γραμμή του υφυπουργού σας κ. Θεοχάρη που είχε το θράσος να πει πως το καλώδιο δεν ποντίζεται με ευθύνη της Κύπρου;»

«Μιλάτε συνεχώς για τον Κάθετο Διάδρομο αλλά αποφεύγετε να ενημερώσετε για το ακριβές χρονοδιάγραμμα της πόντισης καλωδίου για την ηλεκτρική διασύνδεση Κύπρου-Κρήτης. Είδατε τον κ. Ερντογάν, έχετε κάτι να μας πείτε; Θέλουμε καθαρές απαντήσεις για αυτά τα εθνικά ζητήματα», είπε.

Ως προς τις υποκλοπές, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έκανε λόγο για «ιστορική απόφαση», αναφερόμενος στη χθεσινή καταδικαστική ετυμηγορία του δικαστηρίου, μιλώντας για «σκάνδαλο» που φέρει την υπογραφή της κυβέρνησης.

«Επιβεβαιώθηκε ότι η παρακολούθησή μου δεν ήταν ένα λάθος, αλλά ένας παρακρατικός μηχανισμός. Οι αντιδράσεις της κυβέρνησης είναι θλιβερές, αντί να απολογηθείτε, επιτίθεστε, λέγοντας ότι δεν σεβόμαστε τη Δικαιοσύνη. Σεβασμός στη Δικαιοσύνη σημαίνει σέβομαι τις αποφάσεις και τις εφαρμόζω. Εμπιστεύομαι τη Δικαιοσύνη όσο την εμπιστευόσασταν και εσείς επί Τσίπρα. Λέτε ότι δεν σας αφορά η υπόθεση γιατί αφορά ιδιώτες. Ποιος τους έδωσε την εντολή να το οργανώσουν; Για αυτά τα παράνομα παιχνίδια εξουσίας θα λογοδοτήσετε και θα είναι μέσα μέσημέρι. Θα προτείνουμε νέα Εξεταστική, γιατί οι βουλευτές που συμμετείχαν (στην πρώτη) παραβίασαν τον όρκο τους. Ο αγώνας μας θα συνεχιστεί μέχρι τέλους. Το κράτος δεν σας ανήκει. Θα κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου για να πάρετε ένα ακριβό μάθημα, ότι το κράτος δεν είναι λάφυρο στα χέρια του πρωθυπουργού».

Αργότερα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επανήλθε κατά τη δευτερολογία του, επαναλαμβάνοντας πως η χώρα μας είναι από τις πιο ακριβές της Ευρώπης σε επίπεδο αγοραστικής δύναμης. «Στην Ελλάδα ζείτε, κ. Μητσοτάκη; Ποια πολιτική σας πέτυχε;» ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Μιλούσατε επί 25 λεπτά και δεν είπατε ούτε μια φορά τη φράση “ενεργειακή κοινότητα”. Η πράσινη μετάβαση σχεδιάστηκε από τις προοδευτικές δυνάμεις της Ευρώπης, για να γίνουν παραγωγοί και καταναλωτές ανθεκτικοί, παράγοντας οι ίδιοι την ενέργεια».

«Μας είπατε για το φυσικό αέριο. Νομίζετε έχουμε ξεχάσει τι λέγατε; Πριν από μερικά χρόνια λέγατε ότι έχει περάσει στο παρελθόν η ώρα των ορυκτών καυσίμων. Εσείς είπατε στον ΟΗΕ ότι το αέριο είναι καύσιμο του περασμένου αιώνα. Η Ελλάδα έχει υψηλό κόστος ζωής και παραγωγής γιατί αποτύχατε».

«Ούτε κουβέντα για το καλώδιο (Ελλάδας – Κύπρου) που είναι το πιο σοβαρό ζήτημα γιατί συνδέεται με την εθνική κυριαρχία. Πέρασε ο τραμπουκισμός του Ερντογαν, ναι ή όχι;», πρόσθεσε.

«Δεν είμαστε υπέρ επιστροφής του λιγνίτη, αλλά υπέρ της λειτουργίας της μίας μονάδας που υπάρχει, όπως κάνουν οι Γερμανοί».

