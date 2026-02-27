Απασφάλισε-κατά-της-anthropic-o-Τραμπ:-«Διακόπτεται-κάθε-χρήση-από-τις-ομοσπονδιακές-υπηρεσίες»

Την διακοπή κάθε χρήσης των εργαλείων της Anthropic από όλες τις ομοσπονδιακές υπηρεσίες της κυβέρνησης των ΗΠΑ ανακοίνωσε την Παρασκευή ο Ντόναλντ Τραμπ

«Δίνω εντολή σε ΟΛΕΣ τις ομοσπονδιακές υπηρεσίες της κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών να ΔΙΑΚΟΨΟΥΝ ΑΜΕΣΩΣ κάθε χρήση της τεχνολογίας της Anthropic. Δεν τη χρειαζόμαστε, δεν τη θέλουμε και δεν θα συνεργαστούμε ξανά μαζί τους!» ανακοίνωσε την Παρασκευή ο Τραμπ, με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social.

Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε «καταστροφικό λάθος» την άρνηση της Anthropic να παραχωρήσει στον αμερικανικό στρατό απεριόριστη χρήση της τεχνητής της νοημοσύνης.

«Ο εγωισμός τους θέτει σε κίνδυνο ζωές Αμερικανών, τα στρατεύματά μας και την εθνική ασφάλεια», τόνισε. Πρόσθεσε ότι θα υπάρξει μια σταδιακή εξάμηνη κατάργηση για υπηρεσίες όπως το υπουργείο Άμυνας που χρησιμοποιούν τα προϊόντα της εταιρείας.

«Οι ΗΠΑ ΔΕΝ ΘΑ ΕΠΙΤΡΕΨΟΥΝ ΠΟΤΕ ΣΕ ΜΙΑ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ, WOKE ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΑ ΥΠΑΓΟΡΕΥΕΙ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΜΕ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ Ο ΣΤΡΑΤΟΣ ΜΑΣ ΜΑΧΕΤΑΙ ΚΑΙ ΚΕΡΔΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΠΟΛΕΜΟΥΣ! Αυτή η απόφαση ανήκει στον ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ και στους εξαιρετικούς ηγέτες που διορίζω για να διοικούν τον στρατό μας», αναφέρει αναλυτικά ο Τραμπ.

«Οι τρελοί αριστεροί της Anthropic έκαναν ένα ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΟ ΛΑΘΟΣ προσπαθώντας να ΕΠΙΒΑΛΟΥΝ με τη βία στο Υπουργείο Άμυνας να υπακούσει στους Όρους Χρήσης τους αντί για το Σύνταγμά μας. Ο εγωισμός τους θέτει σε κίνδυνο τις ΖΩΕΣ ΤΩΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΩΝ, τις στρατιωτικές μας δυνάμεις και την Εθνική μας Ασφάλεια».

«Ως εκ τούτου, δίνω εντολή σε ΟΛΕΣ τις ομοσπονδιακές υπηρεσίες της κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών να ΔΙΑΚΟΨΟΥΝ ΑΜΕΣΩΣ κάθε χρήση της τεχνολογίας της Anthropic. Δεν τη χρειαζόμαστε, δεν τη θέλουμε και δεν θα συνεργαστούμε ξανά μαζί τους!».

«Θα υπάρξει μια εξάμηνη περίοδος σταδιακής κατάργησης για υπηρεσίες όπως το Υπουργείο Πολέμου που χρησιμοποιούν τα προϊόντα της Anthropic σε διάφορα επίπεδα».

Καλεί παράλληλα την Anthropic «να συνεργαστεί κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου σταδιακής κατάργησης, διαφορετικά θα χρησιμοποιήσω όλη την εξουσία της Προεδρίας για να την αναγκάσω να συμμορφωθεί, με σημαντικές αστικές και ποινικές συνέπειες».

«ΕΜΕΙΣ θα αποφασίσουμε για το μέλλον της χώρας μας — ΟΧΙ κάποια ανεξέλεγκτη, ριζοσπαστική αριστερή εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης που διευθύνεται από ανθρώπους που δεν έχουν ιδέα για το πώς είναι ο πραγματικός κόσμος», καταλήγει στην ανάρτησή του ο πρόεδρος των ΗΠΑ.