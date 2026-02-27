«Βατερλό» στη Wall Street λόγω πιέσεων σε τεχνολογία και PPI – Μείον 800 μονάδες ο Dow

Μεγάλη υποχώρηση σημειώνεται την Παρασκευή 27/2 στις αμερικανικές μετοχές λόγω των πιέσεων στην τεχνολογία και της «καυτής» έκθεσης για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ, με τον Dow Jones να χάνει περίπου 800 μονάδες.

Οι μετοχές καταγράφουν σημαντική πτώση την Παρασκευή, μετά τη δημοσίευση των στοιχείων για τον δείκτη τιμών παραγωγού (PPI), τα οποία ήταν αισθητά υψηλότερα από τις προβλέψεις, εντείνοντας τις ανησυχίες για επίμονο πληθωρισμό και προσθέτοντας νέα μεταβλητότητα στις αγορές αυτόν τον μήνα.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Dow Jones Industrial Average υποχωρεί κατά 795 μονάδες ή 1,61% στις 48.704,08 μονάδες. Ο S&P 500 σημειώνει πτώση 0,86% στις 6.849,29 μονάδες, ενώ ο Nasdaq Composite σημειώνει απώλειες της τάξης του 1,01% στις 22.656,303 μονάδες.

Ο δείκτης τιμών παραγωγού για τον Ιανουάριο, που αποτυπώνει τον πληθωρισμό σε επίπεδο χονδρικής, αυξήθηκε κατά 0,5% σε μηνιαία βάση. Οι οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε έρευνα του Dow Jones ανέμεναν αύξηση 0,3%. Ακόμη πιο ανησυχητικό θεωρήθηκε το «δομικό» PPI — που εξαιρεί τρόφιμα και ενέργεια — το οποίο κατέγραψε άνοδο 0,8%, σημαντικά υψηλότερη από την εκτίμηση για 0,3%.

Πιέσεις στις τεχνολογικές μετοχές

Οι τεχνολογικές μετοχές βρέθηκαν και πάλι υπό πίεση, συνεχίζοντας έναν αδύναμο μήνα. Η Nvidia επέκτεινε την πτώση της μετά τα αποτελέσματα, χάνοντας 2%. Την προηγούμενη συνεδρίαση η μετοχή είχε σημειώσει απώλειες άνω του 5%, εξέλιξη που εξέπληξε αρκετούς επενδυτές, οι οποίοι παραμένουν αισιόδοξοι για την εταιρεία χάρη στα ισχυρά αποτελέσματα τέταρτου τριμήνου και τον επερχόμενο κύκλο νέων προϊόντων.

Η πτώση αποδόθηκε σε αμφιβολίες σχετικά με τη συμφωνία της Nvidia με την OpenAI, στην επιδείνωση του κλίματος γύρω από τις επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη, καθώς και σε ανησυχίες για το κατά πόσο οι υψηλές κεφαλαιουχικές δαπάνες των μεγάλων εταιρειών τεχνολογίας (hyperscalers) για AI είναι βιώσιμες.

Η Nvidia επένδυσε 30 δισ. δολάρια στην OpenAI στον τελευταίο γύρο χρηματοδότησης, ο οποίος αποτίμησε την εταιρεία στα 110 δισ. δολάρια. Μετοχές της Amazon — η οποία επένδυσε 50 δισ. δολάρια στον ίδιο γύρο — κινήθηκαν επίσης πτωτικά. Σε προηγούμενες φάσεις της ανοδικής αγοράς, παρόμοιες ανακοινώσεις συνήθως ενίσχυαν τις σχετικές τεχνολογικές μετοχές.

Σημαντικές απώλειες κατέγραψαν και εταιρείες λογισμικού. Η Salesforce υποχώρησε πάνω από 4%, ενώ η Microsoft έχασε περίπου 2%, επηρεάζοντας αρνητικά τον Dow. Η εταιρεία κυβερνοασφάλειας Zscaler κατρακύλησε 11%, καθώς τα έσοδα από αναβαλλόμενες πληρωμές και τιμολογήσεις στο δεύτερο δημοσιονομικό τρίμηνο δεν ανταποκρίθηκαν στις προσδοκίες. Η CoreWeave σημείωσε πτώση 16% λόγω απογοητευτικών προβλέψεων.

Ευρύτερες ανησυχίες για την οικονομία

Πιέσεις δέχθηκαν και μετοχές του χρηματοοικονομικού τομέα και άλλων κλάδων, καθώς εντείνονται οι φόβοι ότι η τεχνητή νοημοσύνη ενδέχεται να απειλήσει την αγορά εργασίας και τη συνολική οικονομία των ΗΠΑ. Οι ανησυχίες αυτές ενισχύθηκαν όταν η Block ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι προχωρά σε απολύσεις άνω των 4.000 εργαζομένων, δηλαδή σχεδόν του μισού προσωπικού της.

«Ανεξάρτητα από το αν βλέπουμε καλύτερα των αναμενομένων εταιρικά κέρδη, πιο ήπιο πληθωρισμό ή ανθεκτική αγορά εργασίας, οι επενδυτές πουλάνε πρώτα και θέτουν ερωτήματα μετά», δήλωσε ο Κρις Ζακαρέλι, επικεφαλής επενδύσεων της Northlight Asset Management. «Τα σημερινά υψηλότερα στοιχεία πληθωρισμού αποτελούν έναν ακόμη λόγο ανησυχίας στο πλαίσιο της παραδοσιακής οικονομικής ανάλυσης περί σταθερότητας τιμών και πλήρους απασχόλησης, ακόμη πριν οι επενδυτές συνυπολογίσουν τις ανατρεπτικές επιπτώσεις της AI στην οικονομία».

Η Παρασκευή σηματοδοτεί την τελευταία συνεδρίαση του Φεβρουαρίου, ενός ταραχώδους μήνα κατά τον οποίο οι μετοχές λογισμικού κλονίστηκαν από φόβους για τις επιπτώσεις της τεχνητής νοημοσύνης. Ο Nasdaq οδεύει προς μηνιαία πτώση άνω του 3%, τη χειρότερη επίδοσή του από τον περασμένο Μάρτιο. Το ETF iShares Expanded Tech-Software ETF καταγράφει απώλειες 10% για τον μήνα και 23% από την αρχή του έτους.

Ο S&P 500 κατευθύνεται προς απώλειες άνω του 1% για τον Φεβρουάριο, ενώ ο Dow εμφανίζεται οριακά θετικός, με άνοδο περίπου 0,2% σε μηνιαία βάση.