Βουλή:-Ενός-λεπτού-σιγή-στη-μνήμη-των-57-θυμάτων-των-Τεμπών

Ο Β’ αντιπρόεδρος της Βουλής, Γιώργος Γεωργαντάς, χαρακτήρισε τη νύχτα του δυστυχήματος ως «νύχτα που σημάδεψε ανεξίτηλα ολόκληρη τη χώρα».

Υπογράμμισε ότι τα 57 θύματα, κυρίως νέα παιδιά, δεν έφτασαν ποτέ στον προορισμό τους, σηματοδοτώντας το σταμάτημα του χρόνου για τις οικογένειές τους και για ολόκληρη την κοινωνία.

Ολομέλεια της Βουλής τίμησε με ενός λεπτού σιγή τη μνήμη των 57 θυμάτων της σιδηροδρομικής τραγωδίας των Τεμπών, με αφορμή τη συμπλήρωση τριών χρόνων από το τραγικό δυστύχημα.

Ο Β’ αντιπρόεδρος της Βουλής, Γιώργος Γεωργαντάς, προήδρευσε της επετειακής συνεδρίασης και αναφέρθηκε σε «νύχτα που σημάδεψε ανεξίτηλα ολόκληρη τη χώρα».

Όπως τόνισε, «συμπληρώθηκαν τρία χρόνια από τότε που πενήντα επτά άνθρωποι, στην πλειονότητά τους νέα παιδιά, δεν έφτασαν ποτέ στον προορισμό τους, από τότε που ο χρόνος σταμάτησε για τις οικογένειές τους, για τους φίλους τους, για μια ολόκληρη κοινωνία».

Ο κ. Γεωργαντάς επεσήμανε ότι «η μνήμη εκείνης της τραγωδίας παραμένει ζωντανή και ο πόνος αμείωτος. Ως Εθνική Αντιπροσωπεία στεκόμαστε με σεβασμό και ταπεινότητα απέναντι στις πενήντα επτά ψυχές που χάθηκαν τόσο άδικα. Με τον ίδιο σεβασμό και ταπεινότητα στεκόμαστε, όμως, και απέναντι στους οικείους τους, που συνεχίζουν να βιώνουν την απουσία ως μια καθημερινή δοκιμασία».

Συμπλήρωσε πως «η σημερινή αναφορά δεν είναι μόνο ημέρα μνήμης. Είναι και ημέρα ευθύνης, θεσμικής, πολιτικής και ανθρώπινης με στόχο να μην επιτρέψουμε ποτέ ξανά να επαναληφθούν τα λάθη, οι παραλείψεις και οι παθογένειες που συνέβαλαν σε αυτή την ανείπωτη τραγωδία».

Τόνισε επίσης: «Σήμερα δεν μιλάμε ως εκπρόσωποι κομμάτων. Μιλάμε ως εκπρόσωποι ενός λαού που πληγώθηκε βαθιά. Σκύβουμε το κεφάλι με σεβασμό και αναγνωρίζουμε ότι καμία λέξη δεν μπορεί να απαλύνει τον πόνο των ανθρώπων που έχασαν τα παιδιά, τους γονείς, τα αδέλφια, τους συντρόφους τους. Το μόνο ελάχιστο χρέος μας είναι η μνήμη, η αλήθεια και η δικαιοσύνη».

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελος, σημείωσε πως «τρία χρόνια μετά το τραγικό δυστύχημα και το τραύμα παραμένει μια ανοιχτή πληγή στη συλλογική μας μνήμη».

Υπογράμμισε ότι «τα Τέμπη δεν ήταν μια κακιά στιγμή ή ένα ανθρώπινο λάθος αλλά το αποτέλεσμα πολιτικής επιλογής μιας κυβέρνησης που περιφρόνησε και περιφρονεί τα δημόσια αγαθά. Η κοινωνία δεν ζητά εκδίκηση, αλλά δικαιοσύνη και αλήθεια».

Από την πλευρά του, ο γενικός γραμματέας του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, επεσήμανε πως «αν σήμερα, τρία χρόνια μετά, συζητάμε ακόμα για το έγκλημα στα Τέμπη, αυτό οφείλεται πάνω απ’ όλα στο ότι σύσσωμος ο λαός, η νεολαία δεν το άφησαν να ξεχαστεί και με την πάλη τους εξέθεσαν και σε μεγάλο βαθμό ακύρωσαν τις απόπειρες συγκάλυψης των πραγματικών αιτιών και των υπευθύνων».

Πρόσθεσε πως «τα νέα “Τέμπη” καραδοκούν παντού, είναι γύρω μας και στις σιδηροδρομικές και στις αεροπορικές μεταφορές αλλά και στους χώρους δουλειάς, όπου τα μέτρα ασφαλείας πάνε περίπατο».

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Παύλος Γερουλάνος, υπογράμμισε ότι «τα Τέμπη δεν ήταν μια κακιά στιγμή, ήταν η στιγμή που το κράτος πρόδωσε την εμπιστοσύνη των πολιτών».

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΕΛΛΥ, Στυλιανός Φωτόπουλος, σημείωσε πως τα 57 θύματα της τραγωδίας των Τεμπών θα υπενθυμίζουν πάντα τις ευθύνες όλων για να αποκαλυφθεί η αλήθεια για τα πραγματικά αίτια του δυστυχήματος.

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Αριστεράς, Δημήτρης Τζανακόπουλος, τόνισε ότι «η κυβέρνηση δεν είχε υπολογίσει την οργή και την αγανάκτηση αυτού του λαού» και πρόσθεσε πως «ας μη διανοηθεί να κάνει αύριο καμιά προβοκάτσια, γιατί αυτό θα πεισμώσει ακόμη περισσότερο το λαό».

Η βουλευτής της «ΝΙΚΗΣ», Ασπασία Κουρουπάκη, ανέφερε ότι «σήμερα δεν είναι επετειακή ημέρα μνήμης, αλλά ημέρα πένθους».

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Πλεύσης Ελευθερίας, Αλέξανδρος Καζαμίας, υποστήριξε πως «το έγκλημα θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί, αν η διαφθορά δεν είχε κάνει τον σιδηρόδρομο τόσο ανασφαλή».

Εκ μέρους της κυβέρνησης, η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, τόνισε ότι «ακούστηκαν βαριές κατηγορίες που είναι όμως ανυπόστατες».

Η κ. Μιχαηλίδου επισήμανε ότι «η συγγνώμη είναι αυτονόητη και διαρκής και, για να έχει αξία, η πολιτεία οφείλει να διορθώνει τις ανεπάρκειες και να βελτιώνεται».

