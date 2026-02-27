Close Menu
    Trending
    Subscribe
    Friday, February 27
    Γερμανία:-Ικανοποίηση-για-την-απόφαση-προσωρινής-εφαρμογής-της-συμφωνίας-ΕΕ-mercosur
    Γερμανία: Ικανοποίηση για την απόφαση προσωρινής εφαρμογής της συμφωνίας ΕΕ-Mercosur

    Γερμανία: Ικανοποίηση για την απόφαση προσωρινής εφαρμογής της συμφωνίας ΕΕ-Mercosur

    Ευρώπη 1 Min Read

    Την ικανοποίησή του για την προσωρινή εφαρμογή της εμπορικής συμφωνίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις χώρες Mercosur στη Λατινική Αμερική εξέφρασε ο υπουργός Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ.

    Με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ο κ. Βάντεφουλ τονίζει χαρακτηριστικά ότι «αυτή είναι η ώρα της Ευρώπης» και σημειώνει ότι με την προσωρινή εφαρμογή της συμφωνίας, «επιχειρήσεις και άνθρωποι και από τις δύο ηπείρους μπορούν επιτέλους να επωφεληθούν από περισσότερη ευημερία και ανάπτυξη».

    Ειδικότερα για τη Γερμανία, ο Γιόχαν Βάντεφουλ υπογράμμισε ότι «θα εργαστεί άοκνα προκειμένου να αξιοποιήσει πλήρως τις δυνατότητες αυτής της ιστορικής συμφωνίας».

    This is the hour of Europe 🇪🇺: With the @EU_Commission provisionally applying the #EU–#Mercosur #FTA, companies & people from both continents can finally benefit from more prosperity & growth. Germany will work tirelessly to help tap the full potential of this historic agreement.

    — Johann Wadephul (@AussenMinDE) February 27, 2026

    Keep Reading