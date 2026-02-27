Γερμανία:-Ικανοποίηση-για-την-απόφαση-προσωρινής-εφαρμογής-της-συμφωνίας-ΕΕ-mercosur

Την ικανοποίησή του για την προσωρινή εφαρμογή της εμπορικής συμφωνίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις χώρες Mercosur στη Λατινική Αμερική εξέφρασε ο υπουργός Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ.
Με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ο κ. Βάντεφουλ τονίζει χαρακτηριστικά ότι «αυτή είναι η ώρα της Ευρώπης» και σημειώνει ότι με την προσωρινή εφαρμογή της συμφωνίας, «επιχειρήσεις και άνθρωποι και από τις δύο ηπείρους μπορούν επιτέλους να επωφεληθούν από περισσότερη ευημερία και ανάπτυξη».
Ειδικότερα για τη Γερμανία, ο Γιόχαν Βάντεφουλ υπογράμμισε ότι «θα εργαστεί άοκνα προκειμένου να αξιοποιήσει πλήρως τις δυνατότητες αυτής της ιστορικής συμφωνίας».
This is the hour of Europe 🇪🇺: With the @EU_Commission provisionally applying the #EU–#Mercosur #FTA, companies & people from both continents can finally benefit from more prosperity & growth. Germany will work tirelessly to help tap the full potential of this historic agreement.
— Johann Wadephul (@AussenMinDE) February 27, 2026