Δήμας:-Στο-93%-η-πρόοδος-κατασκευής-στο-βόρειο-τμήμα-του-αυτοκινητοδρόμου-Ε-65

Στην τελική ευθεία εισέρχεται η κατασκευή του Βόρειου Τμήματος του Αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδος Ε65, καθώς η πρόοδος κατασκευής του αγγίζει, πλέον, το 93%, δήλωσε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας, ο οποίος πραγματοποίησε, σήμερα, αυτοψία στο εργοτάξιο, συνοδευόμενος από τον Γενικό Γραμματέα Υποδομών Δημήτρη Αναγνώπουλο.

Ο κ. Δήμας διέσχισε τη διαδρομή των 46 χιλιομέτρων του υπό κατασκευή τμήματος από τον κόμβο των Γρεβενών στην Εγνατία Οδό μέχρι τον κόμβο της Καλαμπάκας, διαπιστώνοντας τη μεγάλη πρόοδο των εργασιών.

Τα συγκεκριμένα 46 χιλιόμετρα του Βόρειου Τμήματος είναι το σκέλος του έργου που απομένει για την ολοκλήρωση του Αυτοκινητόδρομου Ε65, ο οποίος θα συνδέει την ΠΑΘΕ με την Εγνατία Οδό, καθώς το υπόλοιπο τμήμα από τη Λαμία μέχρι την Καλαμπάκα, είναι ήδη κατασκευασμένο και σε λειτουργία.

Το Βόρειο Τμήμα, που βρίσκεται υπό κατασκευή, χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας με το ποσό των 452 εκατ. ευρώ και αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός της προγραμματικής περιόδου.

Μετά την αυτοψία, ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας δήλωσε: «Το Βόρειο Τμήμα του Ε65 είναι ίσως το δυσκολότερο του έργου εξαιτίας του ορεινού ανάγλυφου της περιοχής. Η εικόνα από το εργοτάξιο είναι εντυπωσιακή. Κατά μήκος της διαδρομής έχουν κατασκευασθεί γέφυρες και σήραγγες που ξεπερνούν τα φυσικά εμπόδια, αλλά και ανισόπεδοι κόμβοι που θα εξασφαλίσουν άμεση πρόσβαση στον Αυτοκινητόδρομο σε περιοχές των Τρικάλων και των Γρεβενών. Η πρόοδος των εργασιών αγγίζει, πλέον το 93% και υπολογίζουμε ότι πολύ σύντομα, μέσα στους προσεχείς μήνες ο Αυτοκινητόδρομος Ε65 θα παραδοθεί στο σύνολό του στην κυκλοφορία. Πρόκειται για έναν σύγχρονο αυτοκινητόδρομο νευραλγικής σημασίας για την ηπειρωτική Ελλάδα, καθώς θα συνδέσει απευθείας την ΠΑΘΕ με την Εγνατία Οδό, τη Στερεά Ελλάδα και τη Θεσσαλία με τη Δυτική Μακεδονία και την Ήπειρο, με ασφάλεια και άνεση. Ένα έργο που θα ενισχύσει την επικοινωνία μεταξύ των Περιφερειών και θα απελευθερώσει μια τεράστια δυναμική, συνολικά, για την εθνική οικονομία, η οποία αξιοποιεί παραγωγικά τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας».

Ο Γενικός Γραμματέας Υποδομών Δημήτρης Αναγνώπουλος δήλωσε: «Η πρόοδος του Βόρειου Τμήματος του Ε65, που πλέον υπερβαίνει το 90%, αποτυπώνει τη συστηματική εργασία και τη συνεργασία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με την αυτοδιοίκηση και τον Παραχωρησιούχο, ώστε να υλοποιηθεί ένα ιδιαίτερα απαιτητικό, τεχνικά, οδικό έργο. Οι βασικές κατασκευές – γέφυρες, σήραγγες και ανισόπεδοι κόμβοι – παρά τον υψηλό βαθμό δυσκολίας, βρίσκονται στο τελικό στάδιο ολοκλήρωσης.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και εξελίσσεται σύμφωνα με τον εγκεκριμένο προγραμματισμό, διασφαλίζοντας την ολοκλήρωσή του εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών. Με την παράδοση των τελευταίων 46 χιλιομέτρων, ο Ε65 θα λειτουργεί ενιαία σε όλο το μήκος του, συνδέοντας απευθείας την ΠΑΘΕ με την Εγνατία Οδό και ενισχύοντας ουσιαστικά την οδική ασφάλεια και τη διαπεριφερειακή συνδεσιμότητα της ηπειρωτικής Ελλάδας».

Παρόντες, κατά την αυτοψία, ήταν επίσης ο βουλευτής Γρεβενών Αθανάσιος Σταυρόπουλος, οι Περιφερειάρχες Δυτικής Μακεδονίας Γιώργος Αμανατίδης και Ηπείρου Αλέξανδρος Καχριμάνης, καθώς και οι Δήμαρχο Γρεβενών Κυριάκος Ταταρίδης και Δεσκάτης Δημήτριος Κόττας.

Τεχνικά Στοιχεία

Ο Αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδος (Ε65) (Λαμία – Καρδίτσα – Τρίκαλα – Καλαμπάκα – Εγνατία Οδός) έχει συνολικό μήκος 181 χλμ. εντάσσεται στο Διευρωπαϊκό δίκτυο αξόνων (Transeuropean Network) και συνδέεται μέσω της Εγνατίας Οδού και των καθέτων αξόνων αυτής με το εξωτερικό.

Σε κυκλοφορία βρίσκονται ήδη το Μεσαίο Τμήμα (Ξυνιάδα – Τρίκαλα) από το 2017, το Νότιο Τμήμα (Λαμία – Ξυνιάδα) από τον Απρίλιο του 2024, καθώς και το υποτμήμα Τρίκαλα – Καλαμπάκα του βόρειου άξονα.