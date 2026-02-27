ΔΝΤ-για-Ουκρανία:-Πακέτο-διαρθρωτικών-μεταρρυθμίσεων-στο-πλαίσιο-του-δανείου-των-8,1-δισ.-δολαρίων

Ο επικεφαλής της αποστολής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου στην Ουκρανία δήλωσε την Παρασκευή ότι είναι απαραίτητο για τις ουκρανικές αρχές να υλοποιήσουν τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που συμφωνήθηκαν στο πλαίσιο ενός νέου πακέτου δανείου ύψους 8,1 δισεκατομμυρίων δολαρίων που ενέκρινε το διοικητικό συμβούλιο του ΔΝΤ την Πέμπτη.

Ο Γκάβιν Γκρέι δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι η Ουκρανία συμφώνησε να υιοθετήσει μέχρι τα τέλη Μαρτίου ένα πακέτο φορολογικών μέτρων που αφορούν το όριο του φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ). Όσο πιο γρήγορα τεθούν σε ισχύ αυτές οι αλλαγές, τόσο το καλύτερο, δήλωσε ο Γκρέι.

Ο αναπληρωτής επικεφαλής της αποστολής Τρέβορ Λέσαρντ δήλωσε ότι το ΔΝΤ παρακολουθεί στενά τις αναφορές ότι ορισμένοι κάτοχοι ομολόγων σε δολάρια της Ουκρανίας, οι οποίοι συμφώνησαν σε προηγούμενη αναδιάρθρωση, διερευνούν τρόπους για να επιτύχουν καλύτερους όρους, ανησυχώντας ότι μια αναδιάρθρωση του Δεκεμβρίου θα τους θέσει σε μειονεκτική θέση. Το τρέχον δάνειο δεν προβλέπει πρόσθετες πληρωμές εξυπηρέτησης χρέους, αλλά το ΔΝΤ θα τροποποιήσει την προσέγγισή του ανάλογα με τις ανάγκες, δήλωσε ο Λέσαρντ.

Με πληροφορίες από Reuters