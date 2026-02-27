Ευρωαγορές:-Μεικτές-τάσεις-με-το-βλέμμα-σε-εταιρικά-αποτελέσματα-και-πολιτικές-εξελίξεις-στη-Βρετανία

Οι ευρωπαϊκές αγορές ανοίγουν με μεικτές τάσεις την Παρασκευή (27/2), καθώς οι επενδυτές επεξεργάζονται σειρά εταιρικών αποτελεσμάτων και οικονομικών στοιχείων στο τέλος της εβδομάδας.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 κινείται αυτή την ώρα σε θετικό έδαφος, λίγο πάνω από το μηδέν, στις 633,42 μονάδες.

Όσον αφορά τους βασικούς δείκτες, ο FTSE 100 του Λονδίνου ενισχύεται ελαφρώς κατά 0,35% στις 10,884.85 μονάδες, ενώ ο DAX της Γερμανίας κινείται οριακά πάνω από το μηδέν στις 25,285.25 μονάδες. Την ίδια ώρα, ο CAC 40 της Γαλλίας διαπραγματεύεται οριακά κάτω από το μηδέν στις 8,619.47 μονάδες.

Όσον αφορά τους περιφερειακούς δείκτες τώρα, ο ιταλικός MIB ενισχύεται κατά 0,18% στις 47,513.50 μονάδες, ενώ ο ισπανικός IBEX υποχωρεί ελαφρώς 0,03% στις 18,490.92 μονάδες.

Σημειώνεται ότι μεταξύ των ευρωπαϊκών εταιρειών που ανακοινώνουν αποτελέσματα την Παρασκευή είναι οι BASF, Swiss Re, Holcim, IAG και Amadeus.

Στο μέτωπο των οικονομικών στοιχείων, η Γερμανία, η Γαλλία και η Ισπανία δημοσιοποιούν δεδομένα για τον πληθωρισμό, ενώ ανακοινώνονται στοιχεία ανεργίας από τη Γερμανία και τη Γαλλία, καθώς και τιμές κατοικιών στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στην αναπληρωματική κοινοβουλευτική εκλογή στο Gorton and Denton, στο Greater Manchester, όπου το Πράσινο Κόμμα κέρδισε ανατρέποντας μεγάλη πλειοψηφία του κυβερνώντος κόμματος, των Εργατικών.

Επισημαίνεται ότι το Reform UK ήρθε δεύτερο, ενώ οι Εργατικοί υποχώρησαν στην τρίτη θέση, εξέλιξη που θα αποτελούσε σημαντικό πλήγμα για τον πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ.

Οι ευρωπαϊκές αγορές έκλεισαν με μεικτές τάσεις στη συνεδρίαση της Πέμπτης, αφού οι επενδυτές εξέτασαν εταιρικά αποτελέσματα από εταιρείες όπως οι Puma, Rolls-Royce, Engie και LSEG.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης των αμερικανικών μετοχών υποχώρησαν στη διάρκεια της νύχτας, καθώς τα τελευταία αποτελέσματα της Nvidia δεν κατάφεραν να ενισχύσουν τη συνολική αγορά, με τις μετοχές λογισμικού να σημειώνουν πτώση, συμπεριλαμβανομένων των Salesforce και Microsoft.