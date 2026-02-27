ΗΠΑ:-Άνοδος-0,8%-για-τις-τιμές-παραγωγού-τον-Ιανουάριο,-πολύ-πάνω-από-τις-εκτιμήσεις

Οι τιμές χονδρικής αυξήθηκαν με ταχύτερο από τον αναμενόμενο ρυθμό τον Ιανουάριο στις ΗΠΑ, διαψεύδοντας τις ελπίδες ότι ο πληθωρισμός υποχωρούσε, σύμφωνα με ανακοίνωση του U.S. Bureau of Labor Statistics.

Ο δομικός δείκτης τιμών παραγωγού, ο οποίος εξαιρεί τις ασταθείς τιμές των τροφίμων και της ενέργειας, αυξήθηκε εποχικά προσαρμοσμένα κατά 0,8%, περισσότερο από την αύξηση 0,6% τον Δεκέμβριο και πολύ πάνω από την εκτίμηση του Dow Jones για 0,3%.

Σε βάση όλων των στοιχείων, ο βασικός Δείκτης Τιμών Παραγωγού (PPI) αυξήθηκε κατά 0,5%, επίσης πάνω από την πρόβλεψη για 0,3% και 0,1 ποσοστιαία μονάδα περισσότερο από τον προηγούμενο μήνα.

Για ολόκληρο το έτος, οι βασικές τιμές χονδρικής αυξήθηκαν κατά 3,6%, ενώ ο βασικός δείκτης κατέγραψε άνοδο 2,9%. Και τα δύο στοιχεία είναι πολύ πάνω από τον στόχο της Ομοσπονδιακής Τράπεζας για πληθωρισμό 2%.

Με πληροφορίες από CNBC