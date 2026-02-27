Η-ένατη-και-φαρμακερή:-Πώς-η-paramount-έβγαλε-εκτός-παιχνιδιού-το-netflix-για-τη-warner-bros,-παίρνει-και-το-cnn

Η Paramount Skydance επέμεινε και επικράτησε, τελικά, στη μακρά αντιπαράθεση για την απόκτηση της Warner Bros Discovery, καθώς η προσφορά ύψους 111 δισ. δολαρίων οδήγησε τη Netflix να αποσυρθεί από τη διεκδίκηση του στούντιο, ανοίγοντας τον δρόμο για μία από τις μεγαλύτερες αναδιατάξεις στον χώρο της ψυχαγωγίας και των μέσων ενημέρωσης.

Η Netflix ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι δεν θα ματσάρει την προσφορά των 31 δολαρίων ανά μετοχή της Paramount, αφού το διοικητικό συμβούλιο της Warner Bros Discovery (WBD) την έκρινε «ανώτερη» από τη συμφωνία που είχε επιτευχθεί με την πλατφόρμα streaming. Όπως ανέφερε η εταιρεία, το τίμημα που θα απαιτούνταν για να αντιστοιχηθεί η πρόταση της Paramount σημαίνει ότι «η συμφωνία δεν είναι πλέον οικονομικά ελκυστική».

Η αποχώρηση της Netflix επιτρέπει στην Paramount να αναλάβει τον έλεγχο περιουσιακών στοιχείων όπως το HBO, το CNN και κινηματογραφικά franchise όπως το Harry Potter και το Batman, σε μια εξαγορά με εκτεταμένες συνέπειες για το Χόλιγουντ και το ευρύτερο τοπίο των μέσων ενημέρωσης.

Η Paramount ζήτησε και τα CBS News και CNN

Πριν από τη βελτιωμένη της πρόταση, η WBD είχε απορρίψει οκτώ προσφορές της Paramount, η οποία διοικείται από τον Ντέιβιντ Έλισον και υποστηρίζεται από τον πατέρα του, τον δισεκατομμυριούχο της Oracle, Λάρι Έλισον. Σε αντίθεση με τη Netflix, η Paramount υπέβαλε πρόταση για το σύνολο της WBD, συμπεριλαμβανομένων των CNN, HBO και άλλων καλωδιακών δικτύων. Εφόσον εγκριθεί η συμφωνία, η οικογένεια Έλισον θα ελέγχει ορισμένα από τα μεγαλύτερα ονόματα της αμερικανικής ενημέρωσης, όπως το CBS News, την εκπομπή 60 Minutes και το CNN.

Οι Έλισον ενίσχυσαν τη θέση τους στον αμερικανικό μιντιακό χώρο μετά τη συγχώνευση της Skydance με την Paramount πέρυσι. Οι μετοχές της Paramount ενισχύθηκαν κατά 8% στις προσυνεδριακές συναλλαγές της Παρασκευής, ανεβάζοντας την αποτίμηση της εταιρείας περίπου στα 12 δισ. δολάρια.

Τεράστια αξία για τους μετόχους της Warner Bros Discovery, βλέπει ο διευθύνων σύμβουλος

Ο διευθύνων σύμβουλος της WBD, Ντέιβιντ Ζάσλαβ, δήλωσε ότι η συγχώνευση με την Paramount «θα δημιουργήσει τεράστια αξία για τους μετόχους μας». Η συμφωνία θα πρέπει να λάβει έγκριση από τις ρυθμιστικές αρχές σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ευρώπη. Ο γενικός εισαγγελέας της Καλιφόρνια, Ρομπ Μπόντα, δεσμεύθηκε για «ενδελεχή» εξέταση της προτεινόμενης συμφωνίας, υπογραμμίζοντας ότι «η υπόθεση Paramount/Warner Bros δεν έχει κλείσει» και ότι βρίσκεται σε εξέλιξη σχετική έρευνα από το υπουργείο Δικαιοσύνης της Καλιφόρνιας.

Οι μετοχές της Netflix σημείωσαν επίσης άνοδο 8% στις προσυνεδριακές συναλλαγές, με τους επενδυτές να χαιρετίζουν την απόφαση της εταιρείας να αποχωρήσει από μία από τις μεγαλύτερες συμφωνίες στην ιστορία των μέσων ενημέρωσης, η οποία θα ενείχε σημαντικούς κινδύνους από πλευράς ανταγωνισμού. Η Netflix είχε συμφωνήσει τον Δεκέμβριο σε συμφωνία σχεδόν 83 δισ. δολαρίων για την απόκτηση του στούντιο και της δραστηριότητας streaming της WBD.

Οι συνδιευθύνοντες σύμβουλοι της Netflix, Τεντ Σαράντος και Γκρεγκ Πίτερς, ανέφεραν ότι θα μπορούσαν να αποτελέσουν «ισχυρούς διαχειριστές» των εμπορικών σημάτων της WBD, αλλά τόνισαν ότι «η συγκεκριμένη συναλλαγή ήταν πάντα κάτι “καλό για να έχουμε” στη σωστή τιμή, όχι κάτι “απαραίτητο” σε οποιαδήποτε τιμή».

Οι πολιτικές παρεμβάσεις που επηρέασαν τη διαδικασία

Η διαδικασία επηρεάστηκε και από πολιτικές παρεμβάσεις. Ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος διατηρεί στενή σχέση με τον Λάρι Έλισον, τοποθετήθηκε επανειλημμένα για τη συμφωνία. Τον Δεκέμβριο είχε δηλώσει ότι η Netflix θα αποκτούσε «πολύ μεγάλο μερίδιο αγοράς» στο streaming αν προχωρούσε στην εξαγορά, προσθέτοντας ότι «θα μπορούσε να αποτελέσει πρόβλημα». Παράλληλα, είχε αγοράσει εταιρικά ομόλογα της Netflix και της Warner Bros αξίας περίπου 2 εκατ. δολαρίων.

Το Σαββατοκύριακο, ο Τραμπ κάλεσε τη Netflix να απομακρύνει από το διοικητικό της συμβούλιο τη Σούζαν Ράις, πρώην αξιωματούχο εθνικής ασφάλειας των Δημοκρατικών, μετά από επικριτικές δηλώσεις της για στελέχη επιχειρήσεων που «υπέκυψαν» στον πρόεδρο. Την Τρίτη, ο Ντέιβιντ Έλισον παρακολούθησε την ομιλία του Τραμπ στο Κογκρέσο ως προσκεκλημένος του Ρεπουμπλικανού γερουσιαστή Λίντσεϊ Γκρέιαμ.

Η Paramount υποστήριξε προς τους επενδυτές ότι διαθέτει σαφέστερη οδό προς ρυθμιστική έγκριση σε σύγκριση με τη Netflix, θέση που η τελευταία εξακολουθούσε να απορρίπτει, ακόμη και κατά την αποχώρησή της από τη συμφωνία.