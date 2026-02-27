Η-αναβάθμιση-των-σχέσεων-Ελλάδας-ΗΠΑ-και-το-«αγκάθι»-της-Τουρκίας-στον-ΟΗΕ

Της -

Η συνάντηση του υπουργού Εξωτερικών, Γιώργου Γεραπετρίτη, με τον ομόλογό του των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, και η ατζέντα των θεμάτων που συζητήθηκαν, επιβεβαιώνει ότι υπάρχει ενεργό ενδιαφέρον της Ουάσιγκτον για τις εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή. Την ίδια στιγμή, η επιστολή της Τουρκίας στον ΟΗΕ, με την οποία επαναφέρει το αφήγημα της «Γαλάζιας Πατρίδας» και επιμένει στην ορθότητα της λογικής του παράνομου τουρκολυβικού μνημονίου, όσον αφορά τον τρόπο οριοθέτησης των θαλάσσιων ζωνών στην Ανατολική Μεσόγειο, καταδεικνύει ότι η Άγκυρα δεν πρόκειται να παραμείνει θεατής σε όσα συμβαίνουν.

Στην ίδια επιστολή γίνεται επίσης αναφορά και στον Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό, με την τουρκική πλευρά να κατηγορεί τη χώρα μας για επιλεκτική ερμηνεία του Δικαίου της Θάλασσας και να επαναλαμβάνει τις θέσεις της για μειωμένη ή ανύπαρκτη επήρεια των νησιών για την οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών. Σε όλους τους τόνους η τουρκική πλευρά επαναλαμβάνει διαρκώς ότι δεν μπορεί να γίνει καμιά συμφωνία στην περιοχή χωρίς τη συμμετοχή της Τουρκίας. Και η επανάληψη των θέσεών της μέσω της εν λόγω επιστολής είναι ένας ακόμη τρόπος να υπενθυμίσει τη στάση της αυτή.

Εύλογα η Αθήνα προσβλέπει στην ενίσχυση και αναβάθμιση των σχέσεων με τις ΗΠΑ ως επιβεβαίωση της αναγνώρισης στην Ελλάδα σταθεροποιητικού ρόλου στην ευρύτερη περιοχή. Σε μια συγκυρία που υπάρχει ανοιχτό το ζήτημα του Ιράν και οι εξελίξεις εκεί μπορεί να αποδειχθούν καθοριστικές, είναι αναμφίβολα σημαντική η αναγνώριση της σημασίας που έχει η δυνατότητα της χώρα μας να συνομιλεί, μέσω διμερών σχέσεων ή περιφερειακών τριμερών σχημάτων συνεργασίας, με όλες τις χώρες της περιοχής. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η Αθήνα έχει δηλώσει από καιρό την ετοιμότητά της να συνδράμει στη διαδικασία ανασυγκρότησης και σταθεροποίησης στη Γάζα.

Στις δηλώσεις του αμέσως μετά την ολοκλήρωση της συνάντησης με τον κ. Ρούμπιο, ο Γιώργος Γεραπετρίτης επισήμανε το πολύ υψηλό επίπεδο των σχέσεων ανάμεσα σε Ελλάδα και ΗΠΑ, οι οποίες ενισχύονται από τις πρόσφατες συμφωνίες στον ενεργειακό τομέα. Η Αθήνα προβάλλει αυτή την ενισχυμένη σχέση και με βάση το νέο περιβάλλον που διαμορφώνεται στις σχέσεις των ΗΠΑ με την Ευρώπη συνολικά, οι οποίες βρίσκονται σε διαδικασία αναμόρφωσης σε μια σειρά από τομείς: οικονομικές και εμπορικές συναλλαγές, άμυνα, θεώρηση διεθνών ισορροπιών και συσχετισμού δυνάμεων.

Όσον αφορά την επιστολή της Άγκυρας προς τον ΟΗΕ, όσο και αν χαρακτηρίζεται αναμενόμενη από διπλωματικές πηγές, αναμφίβολα έχει τη σημασία της. Κυρίως γιατί δείχνει ότι η τουρκική πλευρά δεν πρόκειται να παραιτηθεί από τις θέσεις και τις διεκδικήσεις της στην ευρύτερη περιοχή και κυρίως από την επιδίωξη για αναβαθμισμένο ρόλο στην Ανατολική Μεσόγειο και στις οριοθετήσεις που εκκρεμούν. Ασφαλώς η επανάληψη των θέσεων αυτών δεν παράγει έννομα αποτελέσματα, όπως επισημαίνουν διπλωματικές πηγές. Δίνει, όμως έναν τόνο. Και δείχνει ότι μπορεί να υπάρχει αμοιβαία διάθεση από Αθήνα και Άγκυρα για «ήρεμα νερά», για αποφυγή εντάσεων δηλαδή, ωστόσο οι κομβικές διαφορές, που καθιστούν δύσκολο να υπάρξει ουσιαστική και απτή πρόοδος στον πυρήνα των ελληνοτουρκικών, παραμένουν.



