Η μεγάλη αντικατάσταση: Μαζικές απολύσεις λόγω Τεχνητής Νοημοσύνης – Ποιοι κόβουν προσωπικό και απογειώνονται, ποιοι χάνουν τρισ.

Η τεχνητή νοημοσύνη δεν αλλάζει απλώς τον τρόπο που δουλεύουμε. Αλλάζει τον τρόπο που οι αγορές αποτιμούν τις εταιρείες. Το 2026 εξελίσσεται στη χρονιά όπου οι επιχειρήσεις ανακοινώνουν μαζικές απολύσεις στο όνομα της αποδοτικότητας μέσω AI – και οι επενδυτές τις… επιβραβεύουν.

Την ίδια στιγμή, ολόκληροι κλάδοι «αιμορραγούν» σε κεφαλαιοποίηση, όχι επειδή κατέρρευσαν τα αποτελέσματά τους, αλλά επειδή η αγορά φοβάται ότι μπορεί να υποκατασταθούν από την ίδια την τεχνολογία που υποτίθεται ότι θα τους ενίσχυε.

Η Block έκανε την κίνηση – και η Wall Street χειροκρότησε

Η Block Inc., μητρική των Square και Cash App, ανακοίνωσε ότι μειώνει το προσωπικό της από πάνω από 10.000 εργαζομένους σε λιγότερους από 6.000. Σχεδόν οι μισοί εργαζόμενοι εκτός.

Το μήνυμα της διοίκησης ήταν καθαρό: με τα «εργαλεία ευφυΐας» –δηλαδή την τεχνητή νοημοσύνη και την αυτοματοποίηση– μια μικρότερη ομάδα μπορεί να παράγει περισσότερο έργο και καλύτερα. Ο διευθύνων σύμβουλος Τζακ Ντόρσεϊ προανήγγειλε μάλιστα ότι και άλλες εταιρείες θα προχωρήσουν σε αντίστοιχες «δομικές αλλαγές».

Η αγορά δεν στάθηκε στο κοινωνικό κόστος. Είδε αποδοτικότητα. Η μετοχή εκτινάχθηκε περίπου 24% μέσα σε μία ημέρα. Η Wall Street λατρεύει τις περικοπές όταν γίνονται «από θέση ισχύος».

Δεν είναι η μόνη: Το 2026 των περικοπών λόγω AI

Η Block δεν αποτελεί μεμονωμένο περιστατικό. Το 2026 καταγράφεται ήδη ως χρονιά αναδιάρθρωσης με επίκεντρο την AI.

Η Amazon ανακοίνωσε περικοπές χιλιάδων εταιρικών θέσεων, στο πλαίσιο ευρύτερης αναδιοργάνωσης με στόχο την αύξηση αποδοτικότητας και την ενσωμάτωση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης.

Η Autodesk προχώρησε σε περικοπές περίπου 7% του προσωπικού, ανακατευθύνοντας πόρους σε cloud και AI πρωτοβουλίες.

Η Pinterest περιέκοψε σημαντικό ποσοστό εργαζομένων, επενδύοντας πιο επιθετικά σε στρατηγική με άξονα την τεχνητή νοημοσύνη.

Αντίστοιχες κινήσεις αναδιάρθρωσης καταγράφηκαν σε εταιρείες τεχνολογίας, τηλεπικοινωνιών και βιομηχανίας, με το επιχείρημα ότι η AI επιτρέπει «περισσότερα με λιγότερους».

Το μοτίβο είναι σαφές: μικρότερες, πιο επίπεδες δομές, αυτοματοποίηση εσωτερικών διαδικασιών, πίεση για αύξηση παραγωγικότητας ανά εργαζόμενο.

Οι «χαμένοι»: 1,6 τρισ. δολάρια σε καπνό

Ενώ κάποιες εταιρείες ανταμείβονται για τις περικοπές, άλλες τιμωρούνται απλώς επειδή η αγορά φοβάται ότι η AI μπορεί να τις καταστήσει λιγότερο απαραίτητες.

Ο κλάδος του επιχειρηματικού λογισμικού έχει χάσει περίπου 1,6 τρισ. δολάρια σε κεφαλαιοποίηση μέσα στο 2026. Οι επενδυτές ανησυχούν ότι νέα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης και «έξυπνοι πράκτορες» μπορούν να αναλάβουν εργασίες που μέχρι χθες πουλούνταν ως ακριβές συνδρομές SaaS.

Η πίεση δεν αφορά μόνο μετοχές. Έχει περάσει και στην αγορά εταιρικού χρέους. Οι αποτιμήσεις συμπιέζονται όχι λόγω κατάρρευσης εσόδων, αλλά λόγω φόβου υποκατάστασης.

Στην πράξη, η αγορά λέει: «αν μπορεί να το κάνει ένας αλγόριθμος, γιατί να πληρώνω premium;»

Η νέα διαχωριστική γραμμή

Το 2026 δημιουργεί δύο στρατόπεδα. Στο πρώτο βρίσκονται οι εταιρείες που πείθουν ότι η AI θα αυξήσει τα περιθώρια κέρδους τους: λιγότερο προσωπικό, χαμηλότερο κόστος, υψηλότερη παραγωγικότητα. Εκεί, η αγορά χειροκροτεί.

Στο δεύτερο βρίσκονται όσες θεωρούνται ευάλωτες στην ίδια την τεχνολογία που κάποτε τις απογείωσε. Εκεί, η αγορά προεξοφλεί τον κίνδυνο και «κόβει» αποτιμήσεις προτού εμφανιστούν τα προβλήματα στα αποτελέσματα. Η τεχνητή νοημοσύνη δεν λειτουργεί απλώς ως εργαλείο. Λειτουργεί ως μηχανισμός αναδιανομής αξίας.

Η Wall Street δεν τιμωρεί τις απολύσεις. Τιμωρεί την αδυναμία προσαρμογής. Όποιος πείθει ότι η AI τον κάνει πιο αποδοτικό, επιβραβεύεται.

Όποιος κινδυνεύει να αντικατασταθεί από αυτήν, βλέπει την κεφαλαιοποίησή του να συρρικνώνεται.

Και το 2026 ίσως μείνει στην ιστορία ως η χρονιά που η τεχνητή νοημοσύνη έπαψε να είναι απλώς επενδυτικό αφήγημα – και έγινε καταλύτης ανατροπής ολόκληρων επιχειρηματικών μοντέλων.

Τι σημαίνει αυτό για τους εργαζομένους

Πίσω από τα ράλι και τις κεφαλαιοποιήσεις υπάρχουν άνθρωποι. Η στροφή των εταιρειών προς «μικρότερες, πιο ευέλικτες δομές» σημαίνει στην πράξη λιγότερες θέσεις εργασίας σε τομείς που μέχρι πρόσφατα θεωρούνταν ασφαλείς: προγραμματιστές, αναλυτές δεδομένων, στελέχη marketing, διοικητικές ομάδες.

Η τεχνητή νοημοσύνη δεν αντικαθιστά απαραίτητα ολόκληρα επαγγέλματα – αλλά αντικαθιστά καθήκοντα. Και όταν το 30% ή 40% των καθηκόντων ενός ρόλου αυτοματοποιείται, οι εταιρείες επανασχεδιάζουν τη θέση. Συχνά, απλώς την καταργούν.

Το νέο μοντέλο ευνοεί εργαζομένους με υψηλή εξειδίκευση στην ίδια την AI, στη διαχείριση συστημάτων και στην επίβλεψη αλγορίθμων. Οι «γενικοί» ρόλοι, οι ενδιάμεσες διοικητικές βαθμίδες και οι επαναλαμβανόμενες εργασίες βρίσκονται πιο εκτεθειμένες.

Παράλληλα, αυξάνεται η πίεση για διαρκή επανακατάρτιση. Η αγορά εργασίας μετακινείται από τη λογική της σταθερής θέσης στη λογική της προσαρμοστικότητας.

Η μεγάλη πρόκληση δεν είναι μόνο πόσες θέσεις θα χαθούν. Είναι πόσο γρήγορα μπορούν οι εργαζόμενοι να μετακινηθούν σε νέους ρόλους πριν η τεχνολογία δημιουργήσει νέο κύμα αναδιάρθρωσης.