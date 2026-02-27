Η-υπηρεσιακή-πρόεδρος-της-Βενεζουέλας-καλεί-τον-Τραμπ-να-άρει-αποκλεισμό-και-κυρώσεις

Η υπηρεσιακή πρόεδρος της Βενεζουέλας Ντέλσι Ροδρίγκες κάλεσε την Πέμπτη τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να προχωρήσει στην άρση «του αποκλεισμού και των κυρώσεων» κατά της χώρας της, σχεδόν δύο μήνες μετά την αιχμαλώτιση του Νικολάς Μαδούρο κατά τη διάρκεια αιματηρής στρατιωτικής επιχείρησης των ΗΠΑ στο Καράκας.

Στροφή στις σχέσεις Καράκας – Ουάσινγκτον

Η κ. Ροδρίγκες, μέχρι πρότινος αντιπρόεδρος του Νικολάς Μαδούρο, ανέλαβε την εξουσία στις αρχές Φεβρουαρίου και επιχειρεί έκτοτε θεαματική επαναπροσέγγιση με τις Ηνωμένες Πολιτείες, έπειτα από τη διακοπή των διπλωματικών σχέσεων το 2019.

Στο πλαίσιο αυτό υποδέχθηκε την επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματικής αποστολής στη Βενεζουέλα, τον διευθυντή της CIA, τον επικεφαλής του μεικτού διοικητηρίου των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων για τη Λατινική Αμερική, καθώς και τον Αμερικανό υπουργό Ενέργειας.

«Ας τελειώσουν ο αποκλεισμός και οι κυρώσεις σε βάρος της Βενεζουέλας», δήλωσε σε ομιλία της που μεταδόθηκε απευθείας από τη δημόσια τηλεόραση.

Πετρέλαιο, άδειες και νέα συνεργασία

Οι ΗΠΑ είχαν επιβάλει εμπάργκο στο πετρέλαιο της Βενεζουέλας το 2019. Τις τελευταίες εβδομάδες, ωστόσο, το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών χορήγησε άδειες που επιτρέπουν σε ορισμένες πολυεθνικές εταιρείες να δραστηριοποιούνται στη χώρα με τα μεγαλύτερα αποθέματα πετρελαίου παγκοσμίως, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Μετά την ανατροπή του Νικολάς Μαδούρο, η Ουάσινγκτον κατέστησε σαφές ότι σκοπεύει να διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στις αποφάσεις της Βενεζουέλας.

Κατά την ομιλία του για την «κατάσταση της Ένωσης» την Τρίτη, ο Ντόναλντ Τραμπ εξήρε τη σχέση με την υπηρεσιακή πρόεδρο, αναφέροντας ότι οι ΗΠΑ παρέλαβαν πάνω από 80 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου από τη Βενεζουέλα, την οποία χαρακτήρισε «νέα φίλη και εταίρο μας».

«Πρόεδρε Τραμπ, ως φίλοι, ως εταίροι, εγκαινιάζουμε νέο πρόγραμμα συνεργασίας με τις ΗΠΑ», τόνισε η κ. Ροδρίγκες.

Μεταρρυθμίσεις και καταγγελίες για πολιτικούς κρατουμένους

Υπό αμερικανική πίεση, η νέα κυβέρνηση προώθησε μεταρρυθμίσεις στον πετρελαϊκό τομέα, ανοίγοντάς τον στον ιδιωτικό τομέα, καθώς και νόμο περί αμνηστίας, με στόχο την απελευθέρωση κρατουμένων που η αντιπολίτευση και μη κυβερνητικές οργανώσεις χαρακτηρίζουν πολιτικούς.

Ωστόσο, η αντιπολίτευση, οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και συγγενείς κρατουμένων καταγγέλλουν ότι οι αποφυλακίσεις πραγματοποιούνται με πολύ αργό ρυθμό. Σύμφωνα με την οργάνωση Foro Penal, περισσότεροι από 560 πολιτικοί κρατούμενοι εξακολουθούν να βρίσκονται στις φυλακές.