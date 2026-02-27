Η-unicredit-απέσυρε-την-έφεση-στο-ΔΕΕ-κατά-του-αιτήματος-της-ΕΚΤ-για-αποχώρησή-της-από-τη-Ρωσία

Η ιταλική UniCredit τον Ιανουάριο απέσυρε την έφεση που είχε καταθέσει στο Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά του αιτήματος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας να αποχωρήσει από τη Ρωσία, σύμφωνα με έγγραφο που δημοσιεύθηκε την Παρασκευή.

Η ΕΚΤ προειδοποίησε επίσημα την UniCredit για τους κινδύνους που σχετίζονται με τη Ρωσία τον Απρίλιο του 2023, ακολουθώντας ένα χρόνο αργότερα με απαιτήσεις να μειώσει τις δραστηριότητές της στη χώρα που έχει πληγεί από τις κυρώσεις. Η UniCredit ζήτησε την αναστολή της εντολής της ΕΚΤ, την οποία το δικαστήριο της ΕΕ απέρριψε τον Νοέμβριο του 2024.

Από τότε, η UniCredit μειώνει την παρουσία της στη Ρωσία, αντιμετωπίζοντας πιέσεις και από την ιταλική κυβέρνηση.

Η UniCredit διαχειριζόταν μια από τις 15 κορυφαίες ρωσικές τράπεζες όταν η Μόσχα εισέβαλε στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022. Η διευθύνουσα σύμβουλος Andrea Orcel αρνήθηκε να αποχωρήσει από τη χώρα με ζημία.

Στην οικονομική της έκθεση για το 2025, η UniCredit ανέφερε ότι η συνεχιζόμενη αλληλεπίδραση με την ΕΚΤ οδήγησε την τράπεζα να μειώσει τις ρωσικές δραστηριότητές της, ώστε να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της εποπτικής αρχής.

«Κατά συνέπεια, στις 30 Ιανουαρίου η UniCredit υπέβαλε ειδοποίηση στο Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποσύροντας την έφεσή της», ανέφερε.

Η UniCredit πέρυσι μείωσε στο μισό τα δάνεια που χορήγησε η ρωσική της μονάδα στα 600 εκατομμύρια ευρώ, αλλά τα καθαρά κέρδη αυξήθηκαν στα 814 εκατομμύρια ευρώ από 577 εκατομμύρια το 2024.

Μακροχρόνια νομική διαδικασία

Η UniCredit ανέφερε επίσης στην έκθεση ότι υπέβαλε τον Ιανουάριο την τελευταία της έφεση σε μια μακροχρόνια αγωγή που αφορούσε τη ρωσική της μονάδα.

Το 2023, μια ρωσική ενεργειακή εταιρεία μήνυσε την τοπική μονάδα της UniCredit σε δικαστήριο της Αγίας Πετρούπολης για εγγυητικές αξιώσεις συνολικού ύψους 444 εκατομμυρίων ευρώ.

Αφού εξέδωσε μέρος ενός πακέτου εγγυήσεων υπέρ της ρωσικής εταιρείας για λογαριασμό ενός Γερμανού πελάτη, η UniCredit δεν κατάφερε να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις πληρωμής της ρωσικής εταιρείας λόγω κυρώσεων.

Η ρωσική μονάδα του ιταλικού ομίλου, AO UniCredit Bank, έχασε τη δίκη εναντίον της ενεργειακής εταιρείας τον Ιούνιο του 2024. Περαιτέρω εφέσεις τόσο του ομίλου όσο και της AO Bank απορρίφθηκαν τον Φεβρουάριο και τον Αύγουστο του 2025, σύμφωνα με το τελευταίο έγγραφο.

Η UniCredit και η ρωσική μονάδα της άσκησαν έφεση στο Ανώτατο Δικαστήριο, η οποία απορρίφθηκε τον Ιανουάριο του τρέχοντος έτους. Αμέσως υπέβαλε έφεση στο τμήμα του Ανωτάτου Δικαστηρίου που είναι αρμόδιο για οικονομικές διαφορές, ανέφερε.

- Reuters