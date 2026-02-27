Κίνα:-Στόχος-η-ευημερία-της-οικογένειας-και-του-έθνους

Καθώς κορυφώνεται το εορταστικό κλίμα της Κινεζικής Πρωτοχρονιάς, ο γενικός γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ, συνεχίζει μια παράδοση που καθιερώθηκε μετά το 18ο Συνέδριο του Κόμματος.

Με την ευκαιρία της Πρωτοχρονιάς, επισκέφτηκε κυβερνητικά στελέχη και πολίτες σε διάφορες περιοχές της χώρας, ενημερώθηκε για τις συνθήκες διαβίωσής τους και αντάλλαξε ευχές για το νέο έτος. Παράλληλα, συζήτησε μαζί τους τις αναπτυξιακές προτεραιότητες για την επόμενη χρονιά.

Κατά την επιτόπια του επιθεώρηση στο Πεκίνο, με αφορμή τον εορτασμό της Κινεζικής Πρωτοχρονιάς του Αλόγου, ο γενικός γραμματέας συνομίλησε με κατοίκους και εξέφρασε τις ευχές του για το νέο έτος. Συγκεκριμένα, απηύθυνε εγκάρδιους χαιρετισμούς σε ταχυδρόμους, ενώ σε επίσκεψή του σε γηροκομείο ενημερώθηκε για ζητήματα που αφορούν τους ιατρικούς ελέγχους, την αποκατάσταση και την καθημερινή φροντίδα των ηλικιωμένων. Παράλληλα, επισκέφθηκε την εορταστική αγορά της Πρωτοχρονιάς, όπου αντάλλαξε ευχές με πολίτες και συμμετείχε στις εκδηλώσεις για τον εορτασμό.

Οι προαναφερθείσες ενέργειες ευθυγραμμίζονται με την αρχή της «αναζήτησης προτάσεων από τον λαό» και της ενίσχυσης της συμμετοχικής διακυβέρνησης. Ο βραχυπρόθεσμος και ο μακροπρόθεσμος σχεδιασμός της χώρας ενοποιούνται με επίκεντρο τον πολίτη.

Στο πλαίσιο της διαδικτυακής δημόσιας διαβούλευσης για την κατάρτιση του 15ου Πενταετούς Σχεδίου (2026-2030), οι πολίτες υπέβαλαν περισσότερες από 3.113.000 προτάσεις. Μετά από ταξινόμηση, επιλέχθηκαν και διαμορφώθηκαν περισσότερες από 1.500 προτάσεις, οι οποίες καλύπτουν 27 βασικούς τομείς πολιτικής.

Οι προαναφερθείσες ενέργειες εντάσσονται στη στρατηγική που δίνει έμφαση στη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών. Οι ανάγκες του λαού αποτελούν βασικό άξονα χάραξης πολιτικής, με στόχο τη μετατροπή των σχεδιασμών σε απτά αποτελέσματα.

Η περίοδος του 15ου Πενταετούς Σχεδίου χαρακτηρίζεται ως κρίσιμο στάδιο για την περαιτέρω προώθηση του εκσυγχρονισμού της χώρας. Όπως επισημαίνεται, η αποτελεσματική αξιοποίηση της περιόδου αυτής προϋποθέτει σαφή προσανατολισμό και υπευθυνότητα από τα στελέχη του Κόμματος. Στο πλαίσιο αυτό, ο γενικός γραμματέας Σι Τζινπίνγκ έχει επανειλημμένα αναφερθεί στη σημασία της ορθής αντίληψης περί πολιτικής επίδοσης.

Με αφορμή τον εορτασμό της Κινεζικής Πρωτοχρονιάς, η χώρα προχωράει με τη συλλογική προσπάθεια για την περαιτέρω της ανάπτυξη.

Υπό την καθοδήγηση του γενικού γραμματέα Σι Τζινπίνγκ, προβάλλεται το όραμα της βελτίωσης του βιοτικού επιπέδου των πολιτών, με στόχο την ευημερία τόσο της οικογένειας, όσο και του έθνους.