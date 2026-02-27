«Καμπάνες»-έως-50.000-ευρώ-για-διαφήμιση-παράνομου-τζόγου-από-influencers

Πρόστιμα- φωτιά έως 800.000 ευρώ και φυλάκιση τουλάχιστον 10 ετών για παράνομα παίγνια. Αυτόματο «κλείδωμα» ιστοτόπων και αυστηρός έλεγχος της διαφημιστικής προώθησης.

Τέλος στη δράση influencers που διαφημίζουν και προωθούν ύποπτα site και οδηγούν χρήστες σε παράνομα τυχερά παιχνίδια επιχειρεί να βάλει μεταξύ και πολλών άλλων, το νομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για την αντιμετώπιση του παράνομου στοιχηματισμού και των παράνομων τυχερών παιγνίων.

Για πρώτη φορά θεσπίζεται αυτοτελής διοικητική κύρωση με πρόστιμα από 5.000 έως 50.000 ευρώ ανά παράβαση για τη διαφήμιση και προώθηση παράνομου τζόγου από influencers, streamers, digital ad networks, affiliates, διαφημιστές (advertisers). Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται ότι κάθε μορφή εμπορικής επικοινωνίας και προβολής στον χώρο των τυχερών παιγνίων αφορά αποκλειστικά νόμιμα αδειοδοτημένους παρόχους, ενισχύεται η προστασία των καταναλωτών και περιορίζεται η διάχυση της παράνομης δραστηριότητας στο επίγειο και διαδικτυακό περιβάλλον.

Με τον παράνομο στοιχηματισμό να έχει λάβει διαστάσεις μάστιγας η κυβέρνηση προχωρά σε ένα συνεκτικό πλέγμα θεσμικών, διοικητικών και επιχειρησιακών παρεμβάσεων με στόχο τη δραστική αντιμετώπιση των παράνομων τυχερών παιγνίων, τόσο στον φυσικό όσο και στον ψηφιακό χώρο.

Το νομοσχέδιο το οποία θα τεθεί σύντομα σε δημόσια διαβούλευση προβλέπει:

1. Ενίσχυση των εργαλείων άμεσης ψηφιακής παρέμβασης της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.).

2. Θεσπίζεται νέα αρμοδιότητα της Ε.Ε.Ε.Π., ώστε να μπορεί:

– να ζητά άμεσα την αφαίρεση ή απενεργοποίηση πρόσβασης σε περιεχόμενο που σχετίζεται με παράνομα τυχερά παίγνια ή την προώθησή τους, απευθείας από παρόχους διαδικτυακών υπηρεσιών (ιστοσελίδες, κοινωνικά δίκτυα, μηχανές αναζήτησης),

– να αιτείται πληροφορίες ταυτοποίησης από διαδικτυακούς παρόχους για συγκεκριμένους χρήστες, λογαριασμούς ή ιστοσελίδες που σχετίζονται με τέτοια παράνομα παίγνια.

Στόχος είναι η Ε.Ε.Ε.Π. να αποκτήσει τα αναγκαία εργαλεία για ταχεία και αποτελεσματική επέμβαση σε περιπτώσεις παράνομου διαδικτυακού τζόγου.

3. Επαναφέρεται ο μηχανισμός άμεσης σφράγισης καταστημάτων που διεξάγουν παίγνια χωρίς την προβλεπόμενη άδεια ή πιστοποίηση. Η προτεινόμενη διάταξη ενεργοποιεί την αυτόματη διοικητική σφράγιση.

4. Αποσαφηνίζεται ο ρόλος της ΟΠΑΠ Α.Ε. στις περιπτώσεις εκείνες που έχει το αποκλειστικό δικαίωμα τυχερών παιγνίων σε ποινικές δίκες προς υποστήριξη της κατηγορίας για παράνομα τυχερά παίγνια, που λειτουργούν μέσω ηλεκτρονικών υπολογιστών σε καταστήματα (π.χ. internet café, καφέ).

5. Αυστηρή διοικητική κύρωση για διαφήμιση και προώθηση παράνομου τζόγου, από 5.000 έως 50.000 ευρώ ανά παράβαση. Η διάταξη στοχεύει στην αντιμετώπιση του φαινομένου προώθησης παράνομου στοιχηματισμού από:

– influencers,

– streamers,

– digital ad networks,

– affiliates,

– διαφημιστές (advertisers),

και στη διασφάλιση ότι κάθε εμπορική επικοινωνία αφορά αποκλειστικά αδειοδοτημένους παρόχους.

6. Εξορθολογισμός των ποινικών κυρώσεων για τα παράνομα παίγνια σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, δεδομένου ότι το προϊσχύσαν καθεστώς οδηγούσε στην πράξη σε μειωμένες ποινές από τα δικαστήρια, υπονομεύοντας τον αποτρεπτικό χαρακτήρα αυτών. Με τις νέες διατάξεις, για παράνομη διεξαγωγή τυχερών παιγνίων προβλέπεται κάθειρξη τουλάχιστον δέκα ετών και χρηματική ποινή από 50.000 έως 700.000 ευρώ, ενώ σε διακεκριμένες περιπτώσεις, όπως κατ’ επάγγελμα τέλεση ή εμπλοκή ανηλίκων, η χρηματική ποινή μπορεί να φτάσει έως τις 800.000 ευρώ και προβλέπεται κάθειρξη τουλάχιστον δέκα ετών.

7. Τα μέλη του Σώματος Ελεγκτών Παιγνίων της Ε.Ε.Ε.Π. αποκτούν ιδιότητα ειδικών ανακριτικών υπαλλήλων, όταν από τους ελέγχους τους προκύπτουν ενδείξεις ή στοιχεία τέλεσης ποινικών αδικημάτων που σχετίζονται με την παράνομη διεξαγωγή τυχερών παιγνίων (άρθρο 52 ν. 4002/2011).

8. Ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού της Ε.Ε.Ε.Π. Ο συνολικός αριθμός θέσεων αυξάνεται από 80 σε 110, εκ των οποίων 70 θέσεις διοικητικού προσωπικού και 40 θέσεις ειδικού επιστημονικού προσωπικού με εξειδίκευση στα τυχερά παίγνια.

9. Eκσυγχρονίζεται η λειτουργία της “black list” της Ε.Ε.Ε.Π. (κατάλογος μη αδειοδοτημένων παρόχων τυχερών παιγνίων μέσω του διαδικτύου), προβλέποντας την καταγραφή πρόσθετων πληροφοριών για πρόσωπα που διοργανώνουν, διεξάγουν ή προωθούν παράνομα τυχερά παίγνια, καθώς και για τις σχετικές παραβάσεις και κυρώσεις.

10. Εισάγεται μηχανισμός αυτόματου αποκλεισμού πρόσβασης σε παράνομους ιστότοπους, ενισχύοντας την αποτελεσματική αντιμετώπιση της παράνομης διαφήμισης και διεξαγωγής παιγνίων.