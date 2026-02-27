Close Menu
    Trending
    Subscribe
    Friday, February 27
    Κινούμαι-Ηλεκτρικά-ΙΙΙ:-Τρίμηνη-παράταση-για-αιτήσεις-–-Αύξηση-προϋπολογισμού-στα-60-εκατ.-ευρώ
    Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙΙ: Τρίμηνη παράταση για αιτήσεις – Αύξηση προϋπολογισμού στα 60 εκατ. ευρώ

    Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙΙ: Τρίμηνη παράταση για αιτήσεις – Αύξηση προϋπολογισμού στα 60 εκατ. ευρώ

    Οικονομία 1 Min Read

    Οι νέοι πόροι κατευθύνονται στις επιδοτήσεις οχημάτων νομικών προσώπων (κατηγορία Β) και ποδηλάτων φυσικών προσώπων (Κατηγορία Α).

    Με την έκδοση σε ΦΕΚ της Κοινής Υπουργικής Απόφασης με αρ. 30456/26.02.2026 (Β’ 989), αυξάνεται κατά 3 εκατ. ευρώ ο προϋπολογισμός της δράσης «Κινούμαι Ηλεκτρικά – γ’ κύκλος» και πλέον ανέρχεται σε 60 εκατ. ευρώ.

    Οι νέοι πόροι κατευθύνονται στις επιδοτήσεις οχημάτων νομικών προσώπων (κατηγορία Β) και ποδηλάτων φυσικών προσώπων (Κατηγορία Α). Η νέα κατανομή του προϋπολογισμού έχει ως εξής:

    Επιπλέον, παρατείνεται για τρεις (3) μήνες, έως 30 Ιουνίου 2026, η προθεσμία υποβολής νέων αιτήσεων. Η προθεσμία αυτή μπορεί να συντμηθεί σε περίπτωση που οι πόροι της δράσης εξαντληθούν νωρίτερα.

    Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, πρόθεση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών είναι η αδιάλειπτη συνέχιση της δράσης «Κινούμαι Ηλεκτρικά» εντός του 2026 με νέους χρηματοδοτικούς πόρους.

    Keep Reading