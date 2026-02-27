Μαρινάκης:-Στην-Αθήνα-για-την-ανανέωση-της-ελληνογαλλικής-συμφωνίας-ο-Εμανουέλ-Μακρόν

Την επίσκεψη του προέδρου της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν στην Αθήνα στο επόμενο διάστημα επιβεβαίωσε την Πέμπτη ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης μιλώντας στην ΕΡΤ.

Επισήμανε ότι είναι στις προθέσεις και των δύο κυβερνήσεων να ανανεωθεί η ελληνογαλλική συμφωνία.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος διευκρίνισε δεν έχει οριστικοποιηθεί η ημερομηνία άφιξης του Γάλλου προέδρου. Για τα εθνικά θέματα και τις δηλώσεις του Αντώνη Σαμαρά, απαρίθμησε τις παρεμβάσεις της κυβέρνησης σε ενεργειακές συμφωνίες, εξοπλιστικά προγράμματα, συμφωνίες για ΑΟΖ με Ιταλία και Αίγυπτο και υπενθύμισε ότι αντέδρασε η Τουρκία για τις συμφωνίες αυτές. Θύμισε ότι και η Ευρώπη έχει καταδικάσει το παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο.

Ο Παύλος Μαρινάκης διέψευσε κατηγορηματικά ότι υπάρχει σκέψη για ελληνική συμμετοχή στο ενδεχόμενο στρατιωτικών επιχειρήσεων στο Ιράκ.

Αναφερόμενος στην απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών για τις υποκλοπές και σχολιάζοντας τις δηλώσεις του Νίκου Ανδρουλάκη για την απόφαση αυτή, έθεσε το ερώτημα αν η αντιπολίτευση εμπιστεύεται τη δικαιοσύνη, διότι η κυβέρνηση την εμπιστεύεται στο σύνολό της

Η κυβέρνηση παίρνει όλα τα αναγκαία θεσμικά μέτρα για τις επισυνδέσεις, τόνισε ο κ. Μαρινάκης και συμπλήρωσε ότι η δικαστική απόφαση αφορά δύο ιδιώτες.

Η αντιπολίτευση προσπαθεί να μετατρέψει την πολιτική ζωή σε ένα απέραντο δικαστήριο, γιατί δεν έχει προτάσεις τεκμηριωμένες και κοστολογημένες.

Για τα Τέμπη είπε ότι τη δικαιοσύνη την αποδίδει η δικαιοσύνη και όχι οι αυτόκλητοι δικαστές και τα τηλεδικαστήρια.

