Close Menu
    Trending
    Subscribe
    Friday, February 27
    Μείωση-3,7%-στις-τιμές-παραγωγού-στη-βιομηχανία-τον-Ιανουάριο
    Μείωση 3,7% στις τιμές παραγωγού στη βιομηχανία τον Ιανουάριο

    Μείωση 3,7% στις τιμές παραγωγού στη βιομηχανία τον Ιανουάριο

    Οικονομία 1 Min Read

    Πιο αναλυτικά, ο Γενικός Δείκτης κατά τον μήνα Ιανουάριο 2026, σε σύγκριση με τον δείκτη του Δεκεμβρίου 2025, παρουσίασε αύξηση 0,2%.

    Μείωση 3,7% παρουσίαση ο Γενικός Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία (σύνολο εγχώριας και εξωτερικής αγοράς), τον Ιανουάριο 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιανουαρίου 2025, έναντι αύξησης 0,3% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών του έτους 2025 με το 2024, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ.

    Πιο αναλυτικά, ο Γενικός Δείκτης κατά τον μήνα Ιανουάριο 2026, σε σύγκριση με τον δείκτη του Δεκεμβρίου 2025, παρουσίασε αύξηση 0,2% έναντι αύξησης 1,9% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών του έτους 2025 με το 2024.

    Ο μέσος Γενικός Δείκτης του δωδεκαμήνου Φεβρουαρίου 2025 – Ιανουαρίου 2026, σε σύγκριση με τον μέσο Γενικό Δείκτη του δωδεκαμήνου Φεβρουαρίου 2024 – Ιανουαρίου 2025, παρουσίασε μείωση 0,3% έναντι μείωσης 1,6% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των προηγούμενων δωδεκαμήνων.

    Η μείωση του Γενικού Δείκτη Τιμών Παραγωγού κατά 3,7%, τον μήνα Ιανουάριο 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιανουαρίου 2025, οφείλεται στις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους αγορών, δηλαδή:

    α. Στη μείωση του Δείκτη Τιμών Παραγωγού Eξωτερικής Aγοράς κατά 7,3%
    β. Στη μείωση του Δείκτη Τιμών Παραγωγού Εγχώριας Αγοράς κατά 2,1%

    Keep Reading