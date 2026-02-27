Με-πτώση-έκλεισαν-και-οι-τρεις-βασικοί-χρηματιστηριακοί-δείκτες-στη-wall-street

Με πτώση έκλεισαν τη σημερινή συνεδρίαση στη Wall Street και οι τρεις βασικοί χρηματιστηριακοί δείκτες, αφού τα τελευταία στοιχεία για τον δείκτη τιμών παραγωγού στις ΗΠΑ ήταν πολύ υψηλότερα των προσδοκιών, προσθέτοντας τον επίμονο πληθωρισμό στη λίστα ανησυχιών που έχουν προκαλέσει αναταράξεις στις αγορές αυτόν τον μήνα.

Ο Dow Jones υποχώρησε 521,28 μονάδες ή 1,05%, κλείνοντας στις 48.977,92 μονάδες. Ο S&P 500 έκλεισε με πτώση 0,43% στις 6.878,88 μονάδες, ενώ ο Nasdaq έχασε 0,92% και διαμορφώθηκε στις 22.668,21 μονάδες.

Ο S&P 500 και ο Nasdaq ολοκλήρωσαν τον Φεβρουάριο σε αρνητικό έδαφος, εν μέσω αυξανόμενων φόβων για τον αντίκτυπο της τεχνητής νοημοσύνης σε συγκεκριμένους κλάδους αλλά και στη συνολική οικονομία. Οι ανησυχίες εντάθηκαν όταν η fintech εταιρεία του Τζακ Ντόρσεϊ, Block, ανακοίνωσε την απόλυση περισσότερων από 4.000 εργαζομένων, σχεδόν του μισού προσωπικού της. Μετοχές του χρηματοπιστωτικού κλάδου και άλλων κυκλικών τομέων υποχώρησαν επίσης στη σημερινή συνεδρίαση.

Μετοχές που συνδέονται με την αγορά ιδιωτικού χρέους δέχθηκαν εκ νέου πιέσεις, καθώς οι επενδυτές ανησυχούν ότι θα μπορούσαν να πληγούν από την κατάρρευση του βρετανικού παρόχου στεγαστικών δανείων Market Financial Solutions. Οι Apollo και Jefferies ήταν μεταξύ των μεγαλύτερων χαμένων, με πτώση άνω του 8% και 9% αντίστοιχα. Οι μετοχές της Blue Owl, που έχει ήδη δεχθεί πλήγμα λόγω περιορισμών ρευστότητας και πώλησης περιουσιακών στοιχείων, υποχώρησαν περίπου 6%.

Σημαντικές εταιρείες λογισμικού κατέγραψαν επίσης απώλειες, κλείνοντας έναν ιδιαίτερα αρνητικό μήνα. Η Salesforce σημείωσε πτώση άνω του 2%, όπως και η Microsoft, επηρεάζοντας τον Dow. Η εταιρεία κυβερνοασφάλειας Zscaler κατέγραψε απώλειες 12% αφού τα αναβαλλόμενα έσοδα και οι χρεώσεις του δεύτερου οικονομικού τριμήνου ήταν χαμηλότερα των προσδοκιών. Η CoreWeave υποχώρησε 18% λόγω απογοητευτικών προβλέψεων.

Η Nvidia συνέχισε την πτώση μετά τα αποτελέσματά της με απώλειες 4% σήμερα Παρασκευή. Η μετοχή είχε χάσει πάνω από 5% την Πέμπτη, εξέλιξη που εξέπληξε πολλούς επενδυτές οι οποίοι παραμένουν αισιόδοξοι για την εταιρεία, δεδομένων των εντυπωσιακών αποτελεσμάτων τέταρτου τριμήνου και του επερχόμενου κύκλου προϊόντων. Οι αγορές απέδωσαν την πτώση σε αμφιβολίες σχετικά με τη συμφωνία της Nvidia με την OpenAI, στο αρνητικό κλίμα γύρω από την επένδυση στην τεχνητή νοημοσύνη και στον σκεπτικισμό για το κατά πόσο οι υψηλές κεφαλαιουχικές δαπάνες των hyperscalers για AI είναι βιώσιμες.

Ενισχύοντας το αρνητικό κλίμα, ο δείκτης τιμών παραγωγού για τον Ιανουάριο, μέτρο του πληθωρισμού σε επίπεδο χονδρικής, κατέγραψε αύξηση 0,5% σε μηνιαία βάση. Οι οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε έρευνα του Dow Jones ανέμεναν αύξηση 0,3%. Ακόμη πιο ανησυχητικό είναι ότι ο δομικός δείκτης τιμών παραγωγού, που εξαιρεί τρόφιμα και ενέργεια, αυξήθηκε κατά 0,8%, σημαντικά υψηλότερα από το 0,3% που προέβλεπαν οι αναλυτές.

Ο Στέφεν Κολάνο, επικεφαλής επενδύσεων της Integrated Partners, εκτιμά ότι τα στοιχεία για τον PPI αποτελούν μια επιπλέον πηγή πίεσης για τους επενδυτές, πέρα από τις ήδη υπάρχουσες ανησυχίες για τις κεφαλαιουχικές δαπάνες στην AI, τον κίνδυνο ανατροπών σε κλάδους και τις πιέσεις στην αγορά ιδιωτικού χρέους. Σημειώνοντας ότι ο πληθωρισμός φαίνεται να οφείλεται κυρίως στις υπηρεσίες, θεωρεί ότι ενδεχομένως οι εταιρείες να αρχίζουν να μετακυλίουν το κόστος των δασμών στους τελικούς καταναλωτές, προκειμένου να διατηρήσουν τα περιθώρια κέρδους τους.

«Ο πληθωρισμός δεν έχει ακόμη αντιμετωπιστεί», δήλωσε, προσθέτοντας ότι αυτό δημιουργεί δίλημμα για τη Fed: αν θα μειώσει τα επιτόκια για να ενισχύσει την ανάπτυξη ή αν θα τα διατηρήσει σταθερά για να συνεχίσει την καταπολέμηση του πληθωρισμού. «Δημιουργεί αβεβαιότητα σχετικά με την κατεύθυνση της νομισματικής πολιτικής για το υπόλοιπο του έτους».

Επιπλέον, ανησυχία προκαλεί και η κατάσταση στην αγορά εργασίας. Παρότι η αύξηση των θέσεων εργασίας τον περασμένο μήνα ήταν καλύτερη των προσδοκιών, ο Kολάνο δεν είναι βέβαιος ότι η αγορά σταθεροποιείται, καθώς οι απολύσεις αυξάνονται. Η Challenger, Gray & Christmas ανέφερε νωρίτερα αυτόν τον μήνα ότι οι απολύσεις τον Ιανουάριο έφτασαν στο υψηλότερο επίπεδο για το συγκεκριμένο μήνα από την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση. «Δεν βλέπω ξεκάθαρο σημάδι ότι η ανεργία δεν θα κινηθεί υψηλότερα», σημείωσε.

Ο Nasdaq κατέγραψε πτώση άνω του 3% τον Φεβρουάριο, στη χειρότερη μηνιαία επίδοσή του από τον περασμένο Μάρτιο. Το iShares Expanded Tech-Software ETF υποχώρησε κατά 10% μέσα στον μήνα, με τις απώλειες από την αρχή του έτους να φτάνουν το 23%. Ο S&P 500 εμφάνισε απώλειες άνω του 1% τον Φεβρουάριο, ενώ αντίθετα ο Dow ενισχύθηκε 0,2%.