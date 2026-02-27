Μητσοτάκης-από-Βουλή:-«Ψέμα-ότι-η-Ελλάδα-έχει-το-πιο-ακριβό-ρεύμα,-είμαστε-φθηνότερα-από-τον-ευρωπαϊκό-μέσο-όρο»

Στην επίκαιρη ερώτηση του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Νίκου Ανδρουλάκη, για την κυβερνητική πολιτική στον τομέα της ενέργειας απάντησε το πρωί της Παρασκευής ( 27/2) ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Ο κ. Ανδρουλάκης επέλεξε για την ερώτησή του να αφιερώσει μόλις 6 λεπτά για την ενέργεια, αναδεικνύοντας ίσως τις προτεραιότητές του. Εγώ θα απαντήσω (για τις υποκλοπές) στη δευτερολογία μου. Στην πρωτολογία μου θα απαντήσω για την ουσία της ερώτησης, δηλαδή τα ενεργειακά», είπε ο πρωθυπουργός λαμβάνοντας τον λόγο και πρόσθεσε:

«Η Ελλάδα καλύπτει όλες τις ενεργειακές ανάγκες της και εξάγει ρεύμα σε χώρες ενώ την παρουσιάζετε ότι κινδυνεύει η ενεργειακή ασφάλεια. Αν επιδιώκετε αντιπολιτευτικό πυροτέχνημα, κύριε Ανδρουλάκη, επιλέξατε λάθος χρόνο και συγκυρία. Εξακολουθείτε να επαναλαμβάνετε το ψέμα ότι η Ελλάδα έχει ένα από τα πιο ακριβά ρεύματα στην Ευρώπη. Η Ελλάδα στο πρώτο εξάμηνο του 2025 είχε φθηνότερο ρεύμα κατά 21,5% από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Παρουσιάζετε ως ελληνική μια κρίση που ξέσπασε μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Αποσιωπάτε με ευκολία δεδομένα της εποχής, όπως ότι το κόστος των ρύπων έχει καταστήσει πανάκριβο τον λιγνίτη. Είναι σήμερα το πιο ακριβό καύσιμο που θα μπορούσε να χρησιμοποιεί σήμερα η χώρα. Άρα, λέγοντας να κρατήσουμε ανοιχτά τα εργοστάσια, ζητάτε να πληρώνουμε ακριβότερα από ό,τι πληρώνουμε σήμερα. Τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο είχαμε πολλές βροχές και ανέμους. Και αυτό μας επέτρεψε να έχουμε χαμηλότερες τιμές στη χονδρική. Περιμένουμε από όλους τους παίχτες – και τη ΔΕΗ – να δούμε χαμηλότερες τιμές τον επόμενο μήνα. Θα πρέπει να εξηγήσετε γιατί ζητάτε από τους πολίτες να πληρώνουν ακριβότερο ρεύμα από ό,τι σήμερα».

«Επιβάλαμε έκτακτη φορολόγηση στα υπερκέρδη – Ο ΑΔΜΗΕ δεν πρόκειται να ιδιωτικοποιηθεί»

«Εμείς ήμασταν αυτοί που επιβάλαμε έκτακτη φορολόγηση στα υπερκέρδη των διυλιστηρίων και δημιουργήσαμε απόθεμα που μας επέτρεψε να επιδοτήσουμε το ρεύμα ώστε οι δυσθεώρητες αυξήσεις να μην περάσουν στους καταναλωτές», πρόσθεσε ο κ. Μητσοτάκης και συμπλήρωσε:

«Στην Ελλάδα έχουμε κάνει άλματα στις επενδύσεις στα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας. Το 2019 ήταν 400 εκατ. ευρώ, το 2024 1,5 δισ. ευρώ. Αυτές οι επενδύσεις μάς επιτρέπουν να διασυνδέσουμε τα νησιά μας, με σημαντικότερη αυτήν της Κρήτης, ώστε να εξασφαλίσουμε ότι δεν θα είναι ένα νησί που θα επιβαρύνει το δίκτυο. Δεν είμαστε σε ενεργειακή γυάλα σε σχέση με την Ευρώπη, για αυτό και η κυβέρνηση στις συζητήσεις στην Ευρώπη έχει προτάξει τις διασυνδέσεις και τη δημιουργία μιας ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς ενέργειας. Αν θέλουμε να είμαστε αναταγωνιστικοί στις τιμές του ρεύματος που είναι και εθνική προτεραιότητα, πρέπει να προχωρήσουμε σε αυτές τις επενδύσεις».

Απαντώντας σε σχετική αναφορά του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, ξεκαθάρισε ότι «ο ΑΔΜΗΕ δεν πρόκειται να ιδιωτικοποιηθεί».

«Εφόσον υπάρξει ανάγκη αύξησης κεφαλαίου για τις επενδύσεις, η ελληνική πολιτεία θα καλύψει το μερίδιό της», πρόσθεσε.

«Καταθέστε πρόταση για το κράτος-δικαίου συνολικά να τα συζητήσουμε όλα»

«Αν οι αριθμοί δεν συμφωνούν μαζί σας, τόσο το χειρότερο για τους αριθμούς», σχολίασε ο πρωθυπουργός, ξεκινώντας τη δευτερολογία του. «Δεν χρειάζεται παράταση η Πτολεμαΐδα, δεν λειτουργεί γιατί δεν βγάζει λεφτά. Θα χρησιμοποιηθεί μόνο αν υπάρχει περίπτωση ανάγκης. Θέλουμε ένα λελογισμένο μίγμα φωτοβολταϊκών και αιολικών. Δεν θέλουμε αιολικά σε ψηλά βουνά και ευαίσθητα οικοσυστήματα, αλλά σε περιοχές που έχουμε αποδοχή από τις τοπικές κοινότητες. Είναι ψέμα αυτό το οποίο λέτε ότι ο ενεργειακός χώρος καταλαμβάνεται μόνο από μεγάλες επενδύσεις».

«Η πραγματικότητα στην Ευρώπη είναι ότι οι ρυθμοί της πράσινης μετάβασης τίθενται σε αμφισβήτηση. Η Ελλάδα πλήττεται από την κλιματική κρίση και θέλουμε μια πράσινη μετάβαση που θα μας οδηγήσει το 2050 σε κλιματική ουδετερότητα. Θα γίνει όμως, αυτή η μετάβαση σε βάρος της ανταγωνιστικότητας; Η αλήθεια είναι ότι πολλές ευρωπαϊκές κυβερνήσεις λένε: θεμιτοί οι στόχοι της πράσινης μετάβασης, αλλά να είμαστε πιο προσεκτικοί σε εκείνους τους τομείς όπου η απανθρακοποίηση θα οδηγήσει σε πρόσθετη επιβάρυνση».

Τέλος, ως προς την πιθανή πρόταση της αξιωματικής αντιπολίτευσης για προ ημερησίας συζήτηση στην Ολομέλεια με θέμα το κράτος-δικαίου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης απάντησε προκαταβολικά θετικά. «Καταθέστε πρόταση για το κράτος-δικαίου συνολικά να έρθουμε εδώ να τα συζητήσουμε όλα, να δούμε την πρόοδο την οποία έχουμε πετύχει και μετά να αναμετρηθούμε εδώ στο Ελληνικό Κοινοβούλιο», κατέληξε.

