Μυλωνάς-(Εθνική):-Πρόσθετη-δύναμη-πυρός-300-εκατ.-σε-buyback,-οι-στόχοι-τριετίας

Με ισχυρές επιδόσεις στο τέταρτο τρίμηνο και με σαφή στρατηγικό στόχο να εξελιχθεί σε «Τράπεζα Πρώτης Επιλογής», η Εθνική Τράπεζα εισέρχεται σε μια νέα φάση, θέτοντας σε τροχιά υλοποίησης το αναπτυξιακό της πλάνο για την επόμενη τριετία.

Η Εθνική προχωρά σε σημαντική ενίσχυσης της επιβράβευσης των μετόχων από τα κέρδη χρήσης 2025, μέσω πρόσθετης διανομής ύψους 0,3 δισ. ευρώ. Το payout ανέρχεται στο 70% πλέον, με συνολική διανομή – «μαμούθ» ύψους 1 δισ. ευρώ, εκ των οποίων 0,5 εκατ. ευρώ λαμβάνουν τη μορφή μετρητών και 0,2 δισ. buyback.

Με την προσθήκη των 0,3 δισ. ευρώ που τίθενται προς έγκριση από τον επόπτη, η Εθνική διαμορφώνει το υψηλότερο επίπεδο επιβράβευσης μετόχων μεταξύ των εγχώριων τραπεζών. Η έξτρα επιβράβευση 300 εκατ. ευρώ θα λάβει τη μορφή buyback και θα ενσωματωθεί στο κανονικό πρόγραμμα επαναγοράς που τρέχει ήδη, όπως διευκρίνισε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εθνικής, Παύλος Μυλωνάς.

Η διοίκηση καθοδηγεί για υψηλή μονοψήφια μέση ετήσια αύξηση (CAGR) ενήμερων δανείων στην τριετία, με πάνω από 10 δισ. ευρώ αύξηση σε απόλυτους όρους, 7% μέση ετήσια αύξηση καθαρών εσόδων από τόκους, υψηλή μονοψήφια αύξηση εσόδων από προμήθειες (χωρίς να εντάσσεται η θετική επίπτωση της επικείμενης συμφωνίας bancassurance), ROTE στο 17% και κέρδη ανά μετοχή υψηλότερα των 1,70 ευρώ ανά μετοχή.

Κατά το 2026, τα κέρδη ανά μετοχή θα «ψηλώσουν» στα 1,40 ευρώ ανά μετοχή από 1,38 το 2025, με ROTE στο 15% περίπου, από 15,5%. Τα καθαρά έσοδα από τόκους θα κινηθούν με μονοψήφιο ρυθμό ανάπτυξης το 2026, με το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο να διατηρείται σε υψηλά επίπεδα, ήτοι πάνω από τις 275 μονάδες βάσης, έναντι 283 μονάδων βάσης το 2025.

Ως προς τις προοπτικές πιστωτικής επέκτασης, ο κ. Μυλωνάς ανέφερε πως προκύπτει upside risk σε επίπεδο χορηγήσεων στο σκέλος των έργων υποδομής και άλλα στην Ελλάδα. «Αν κινηθούν πιο γρήγορα και υπάρξει το μέγεθος των tickets, νομίζω ότι θα αποτελέσει ένα θετικό σημείο. Δεν βλέπω κανέναν κλάδο στον οποίο να υπάρχει downside risk σε επίπεδο χορηγήσεων στη βάση των οικονομικών προοπτικών που παρατηρούμε στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Άρα πιθανότατα υπάρχει περισσότερο upside risk παρά downside».

Σε ερώτημα σχετικά με το αν υπάρχει κλίση μεταξύ M&As ή υψηλότερων payouts, ο κ. Μυλωνάς απάντησε πως αποτελεί μια ερώτηση – παγίδα, καθώς το ερώτημα είναι η ποιότητα των M&As. Αν έχετε μια εξαγορά υψηλής ποιότητας, η οποία δημιουργεί αξία, σαφώς αυτός θα ήταν ο προτιμώμενος τρόπος. Αν όχι, υπάρχει η διέξοδος των payouts».