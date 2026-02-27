Ολοκληρώθηκε-η-εξαγορά-της-tbi-bank-από-την-advent

Η παγκόσμια εμπειρία και τεχνογνωσία του αμερικανικού επενδυτή στον επιχειρηματικό και χρηματοοικονομικό τομέα θα ενισχύσουν περαιτέρω την επιχειρηματική ανάπτυξη της τράπεζας και τη δημιουργία κορυφαίων προϊόντων και υπηρεσιών για τους καταναλωτές.

Από την Advent International, μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες ιδιωτικών επενδύσεων παγκοσμίως, που διαχειρίζεται κεφάλαια άνω των 85 δισ. ευρώ, εξαγοράστηκε επισήμως η tbi bank. Η συναλλαγή, η οποία ανακοινώθηκε αρχικά τον Απρίλιο του 2025, ολοκληρώθηκε σήμερα, κατόπιν της ρυθμιστικής έγκρισης που χορηγήθηκε από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) στα μέσα Φεβρουαρίου 2026.

«Η ολοκλήρωση της συμφωνίας αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο όχι μόνο για τον οργανισμό μας, αλλά και για τον τραπεζικό κλάδο στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Η διεθνής εμπειρία της Advent στον χρηματοοικονομικό τομέα θα συμβάλλει στην επιτάχυνση της ανάπτυξής μας, στη συνεχή αναβάθμιση των προϊόντων μας και στην παροχή μιας απρόσκοπτης ψηφιακής τραπεζικής εμπειρίας μέσω των mobile και online πλατφορμών μας», δήλωσε ο Petr Baron, CEO της tbi.

«Θα ήθελα να ευχαριστήσω ειλικρινά τον Petr Baron για την καθοδήγηση της διαδικασίας με αυτοπεποίθηση, διαφάνεια και εξαιρετικό επαγγελματισμό. Ευχαριστώ επίσης όλη την ομάδα της tbi bank, η οποία διαχειρίστηκε με επιτυχία τη συναλλαγή, καταγράφοντας παράλληλα ισχυρά επιχειρηματικά αποτελέσματα. Η αφοσίωση της ομάδας, σε συνδυασμό με τη στήριξη της Advent, ενισχύει την πεποίθησή μου για συνεχή ανάπτυξη», δήλωσε ο Ariel Hasson, Πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου της tbi bank.

Ο Milan Kulich, Managing Director της Advent, ανέφερε: «Η ολοκλήρωση της εξαγοράς της tbi ενισχύει τη μακροπρόθεσμη δέσμευση της Advent στην Κεντρική και Νοτιοανατολική Ευρώπη, όπου συνεχίζουμε να επενδύουμε κεφάλαια συνδυάζοντας βαθιά γνώση της τοπικής αγοράς με παγκόσμια εξειδίκευση. Ανυπομονούμε να συνεργαστούμε με τον Petr, τον Ariel και την ομάδα τους για να ενισχύσουμε περαιτέρω τη θέση της tbi ως κορυφαίας τράπεζας με έμφαση στην τεχνολογία στη Νοτιοανατολική Ευρώπη».

Ο Alfred Dersidan, Director της Advent, τόνισε: «Η εξαγορά αυτή βασίζεται στη σημαντική εμπειρία της Advent στις επενδύσεις σε ρυθμιζόμενα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και παρόχους υπηρεσιών πληρωμών σε παγκόσμιο επίπεδο. Πιστεύουμε ότι η tbi bank βρίσκεται σε ισχυρή θέση για το επόμενο στάδιο ανάπτυξής της και δεσμευόμαστε να επενδύσουμε περαιτέρω στις ψηφιακές της δυνατότητες και στο χαρτοφυλάκιο προϊόντων και υπηρεσιών της».

Με την υποστήριξη της Advent, η tbi bank σχεδιάζει επίσης να ενισχύσει περαιτέρω τη συνεργασία της με το δίκτυο των 38.000 συνεργαζόμενων εμπορικών καταστημάτων στην περιοχή, προσφέροντας στους πελάτες ακόμα πιο προσβάσιμες, διαφανείς και ευέλικτες χρηματοοικονομικές λύσεις.