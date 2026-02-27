ΟΤΕ:-Ξεκινά-πρόγραμμα-αγοράς-ιδίων-μετοχών-έως-και-τις-18/01/2027

Το ποσό που αναμένεται να διατεθεί για την αγορά ιδίων μετοχών, κατά την προαναφερόμενη περίοδο, ανέρχεται περίπου σε 177 εκατ. ευρώ.

Πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών ξεκινά στις 02/03/2026 ο ΟΤΕ, με εκτιμώμενη διάρκεια έως και τις 18/01/2027, σύμφωνα με την Πολιτική Αμοιβών προς τους Μετόχους για το 2026.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, το ποσό που αναμένεται να διατεθεί για την αγορά ιδίων μετοχών, κατά την προαναφερόμενη περίοδο, ανέρχεται περίπου σε 177 εκατ. ευρώ. Το τελικό ποσό και ο αριθμός των μετοχών που τελικά θα αγορασθούν, θα εξαρτηθεί από την τιμή και την εμπορευσιμότητα της μετοχής, στην ως άνω χρονική περίοδο.

Η Morgan Stanley Europe SE θα διαχειριστεί, ως Κύριος Ανάδοχος, κατά την κρίση της, το Πρόγραμμα Απόκτησης Ιδίων Μετοχών, στο πλαίσιο της Πολιτικής Αμοιβών προς τους Μετόχους κατά την ως άνω περίοδο. Οι ίδιες μετοχές που θα αγοραστούν στο πλαίσιο της Πολιτικής Αμοιβών προς τους Μετόχους, θα ακυρωθούν με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και υπό τους όρους του ισχύοντος νομικού και κανονιστικού πλαισίου.

Σημειώνεται ότι η Εταιρεία κατέχει σήμερα 7.797.014 ίδιες μετοχές.