Ο-Τζακ-Ντόρσεϊ-απολύει-το-μισό-προσωπικό-της-block-λόγω-ΑΙ-και-η-wall-street…τoν-αποθεώνει

Η τεχνητή νοημοσύνη δεν αλλάζει μόνο τα προϊόντα. Αλλάζει και τα οργανογράμματα. Η Block, μητρική των Square και Cash App, ανακοίνωσε ότι προχωρά σε δραστική μείωση προσωπικού, περιορίζοντας τους εργαζομένους της από περισσότερους από 10.000 σε λιγότερους από 6.000.

Πρόκειται ουσιαστικά για περικοπή σχεδόν του μισού εργατικού δυναμικού – σε μια από τις πιο επιθετικές κινήσεις αναδιάρθρωσης στον κλάδο της τεχνολογίας. Και ενώ για τους εργαζομένους είναι μία κίνηση που προμηνύεται μέλλον ζοφερό, η αγορά αντέδρασε ενθουσιωδώς.

Η μετοχή της εταιρείας του Τζακ Ντόρσεϊ (ιδρυτή του Twitter) εκτινάχθηκε κατά περίπου 24% στις μετασυνεδριακές συναλλαγές, με τους επενδυτές να επιβραβεύουν το σχέδιο για μια «μικρότερη, πιο ευέλικτη» εταιρική δομή.

«Τα εργαλεία ευφυΐας αλλάζουν το τι σημαίνει να διοικείς»

Ο Ντόρσεϊ, που έχει και τον ρόλο του διευθύνοντος συμβούλου, ξεκαθάρισε σε επιστολή προς τους μετόχους ότι η απόφαση δεν είναι αμυντική, αλλά στρατηγική. «Τα εργαλεία ευφυΐας έχουν αλλάξει το τι σημαίνει να χτίζεις και να διοικείς μια εταιρεία», ανέφερε, υποστηρίζοντας ότι ήδη στο εσωτερικό της Block μια σημαντικά μικρότερη ομάδα μπορεί να παράγει περισσότερο έργο – και καλύτερα – χάρη στην αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης και της αυτοματοποίησης.

Ο οικονομικός διευθυντής της εταιρείας, Αμρίτα Αχούγια, σημείωσε ότι τα κέρδη παραγωγικότητας δεν περιορίζονται στους προγραμματιστές, αλλά διαχέονται σε όλο τον οργανισμό.

Ο Ντόρσεϊ εκτίμησε μάλιστα ότι μέσα σε έναν χρόνο και άλλες εταιρείες θα ακολουθήσουν με «παρόμοιες δομικές αλλαγές», προτιμώντας – όπως είπε – να κινηθεί «συνειδητά και με δικούς της όρους» παρά να εξαναγκαστεί αργότερα από τις συνθήκες.

Αναδιάρθρωση από θέση ισχύος

Η κίνηση αποκτά ιδιαίτερη σημασία επειδή δεν γίνεται σε περίοδο αδυναμίας.

Στα αποτελέσματα δ’ τριμήνου, η Block ανακοίνωσε κέρδη 65 σεντς ανά μετοχή, ελαφρώς χαμηλότερα από τα 71 σεντς της περσινής περιόδου, αλλά υψηλότερα από τις εκτιμήσεις των αναλυτών. Το ακαθάριστο κέρδος αυξήθηκε κατά 24% και διαμορφώθηκε στα 2,87 δισ. δολάρια, ξεπερνώντας τις προβλέψεις.

Παράλληλα, η εταιρεία αναβάθμισε την εκτίμησή της για την ετήσια αύξηση του ακαθάριστου κέρδους στο 18%, έναντι προηγούμενου στόχου 17%. Σύμφωνα με τη διοίκηση, η αναθεώρηση αντικατοπτρίζει την ικανότητα της Block να υλοποιεί το επιχειρησιακό της πλάνο με «μικρότερη, πιο ευέλικτη και πιο επίπεδη οργανωτική δομή».

Προάγγελος ευρύτερης τάσης;

Η ανακοίνωση έρχεται σε μια συγκυρία όπου η τεχνητή νοημοσύνη προκαλεί έντονη συζήτηση για το μέλλον της εργασίας, ιδίως στους τομείς της γνώσης. Πρόσφατες αναλύσεις έχουν περιγράψει σενάρια στα οποία η εκρηκτική αύξηση της παραγωγικότητας μέσω της AI θα μπορούσε να οδηγήσει σε εκτεταμένες αναδιαρθρώσεις στην αγορά εργασίας.

Η κίνηση της Block μοιάζει να μετατρέπει αυτό το θεωρητικό σενάριο σε πράξη.

Το ερώτημα πλέον δεν είναι αν η τεχνητή νοημοσύνη θα αυξήσει την παραγωγικότητα. Αυτό θεωρείται δεδομένο. Το ερώτημα είναι ποιος θα καρπωθεί το όφελος: οι εργαζόμενοι ή οι μέτοχοι.

Στην περίπτωση της Block, η Wall Street έδωσε ήδη την απάντησή της.