Πειραιώς: €1 δισ. κέρδη – και δεν είναι το ταβάνι

Η χρήση 2025 για την Τράπεζα Πειραιώς (ΠΕΙΡ) αποτυπώνει μια τράπεζα που έχει πλέον αφήσει οριστικά πίσω της τη φάση εξυγίανσης και λειτουργεί με όρους παραγωγής κεφαλαίου, κερδοφορίας και στρατηγικής ευελιξίας. Το αποτέλεσμα δεν περιορίζεται στα απόλυτα νούμερα, αλλά αποτυπώνεται στη σύνθεση, στη δυναμική και στη διάρκεια των μεγεθών.

Η χρονιά έκλεισε με καθαρά κέρδη €1,07 δισ. σε δημοσιευμένη βάση και €1,2 δισ. σε κανονικοποιημένη, επιβεβαιώνοντας την ικανότητα επαναλαμβανόμενης κερδοφορίας. Τα καθαρά έσοδα από τόκους διαμορφώθηκαν στα €1,903 δισ., ενώ τα έσοδα από προμήθειες ανήλθαν σε €696 εκατ., οδηγώντας τα συνολικά καθαρά έσοδα στα €2,7 δισ. Το τέταρτο τρίμηνο ξεχωρίζει: με €477 εκατ. NII και €206 εκατ. έσοδα προμηθειών, το Q4 αποτέλεσε το ισχυρότερο κλείσιμο έτους των τελευταίων περιόδων.

Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι το NII στο Q4 αυξήθηκε κατά 1% σε τριμηνιαία βάση, ενώ το επιτοκιακό περιβάλλον είχε ήδη αποκλιμακωθεί αισθητά. Η μέση απόδοση δανειακού χαρτοφυλακίου διαμορφώθηκε στο 4,62% στο Q4, με τη μείωση από τα υψηλά του 2023 να ακολουθεί σχεδόν συμμετρικά την πτώση του 3μηνου Euribor. Αυτό μεταφράζεται σε διατήρηση πυρήνα spreads και αποτελεσματική τιμολόγηση νέων εκταμιεύσεων. Το EPS μετά το κουπόνι AT1 ανήλθε στα €0,82, υπερβαίνοντας τον ετήσιο στόχο των €0,80, ενώ η ενσώματη λογιστική αξία ανά μετοχή διαμορφώθηκε στα €5,92 μετά τη διανομή και την εξαγορά της Εθνικής Ασφαλιστικής.

Σε επίπεδο απόδοσης κεφαλαίου, η εικόνα είναι εξαιρετικά ανταγωνιστική. Η απόδοση επί των ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (RoaTBV) ανήλθε στο 15,6%, επίπεδο που τοποθετεί την Πειραιώς αισθητά υψηλότερα από τον μέσο όρο των σημαντικών ευρωπαϊκών τραπεζών. Παρά την επίδοση αυτή, η μετοχή διαπραγματεύεται με εκτιμώμενο P/TBV 2028e περί το 1,2x, τη στιγμή που ευρωπαϊκά ιδρύματα με αντίστοιχη κερδοφορία κινούνται κοντά στο 1,5x. Η διαφορά αυτή μεταφράζεται σε ενσωματωμένο θεωρητικό περιθώριο ανατίμησης περί το 30%, εφόσον επιβεβαιωθεί η βιωσιμότητα της απόδοσης.

Στο μέτωπο της πιστωτικής επέκτασης, η τράπεζα κατέγραψε καθαρή αύξηση δανείων €3,9 δισ., οδηγώντας το χαρτοφυλάκιο εξυπηρετούμενων δανείων στα €37,3 δισ., με ετήσια αύξηση +11%. Η σύνθεση έχει σημασία: €26,8 δισ. επιχειρηματικά δάνεια, €6,2 δισ. στεγαστικά, €4,4 δισ. καταναλωτικά και μικρές επιχειρήσεις. Στο Corporate & Investment Banking, η καθαρή πιστωτική επέκταση ανήλθε σε €3,64 δισ., με σημαντική συμβολή από ναυτιλία, τουρισμό, ενέργεια και structured finance. Το ναυτιλιακό χαρτοφυλάκιο, ύψους €3,4 δισ., εμφανίζει LTV περίπου 50% και μηδενικά μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα, στοιχείο που αναδεικνύει την επιλεκτική στρατηγική ανάληψης ρίσκου.

Στα στεγαστικά δάνεια καταγράφηκε για πρώτη φορά μετά από δεκαπέντε χρόνια θετική καθαρή επέκταση, με €110 εκατ. καθαρής αύξησης, ενώ οι νέες εκταμιεύσεις φέρουν μέσο LTV 60% και άνω του 50% σταθερό επιτόκιο, ενισχύοντας τη μελλοντική σταθερότητα ταμειακών ροών.

Οι προμήθειες αποτελούν τον σιωπηλό καταλύτη της χρονιάς. Τα έσοδα από υπηρεσίες αντιστοιχούν πλέον στο 26% των συνολικών εσόδων, με δείκτη NFI επί ενεργητικού 82 μονάδες βάσης, σημαντικά υψηλότερο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Η διαχείριση κεφαλαίων κατέγραψε €106 εκατ. έσοδα (+38%), η bancassurance €80 εκατ. (+28%), ενώ τα loan-srcated fees διατηρήθηκαν σε υψηλά επίπεδα. Τα υπό διαχείριση κεφάλαια ανήλθαν στα €14,5 δισ., αυξημένα κατά €3,1 δισ. μέσα στο 2025, με καθαρές εισροές €1,5 δισ., ένδειξη ισχυρής εμπορικής διείσδυσης.

Στο σκέλος ποιότητας ενεργητικού, η πρόοδος είναι εμφανής. Ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων διαμορφώθηκε στο 2,0%, με συνολικό απόθεμα €0,9 δισ. Η κάλυψη NPE ανήλθε στο 73%, ενισχυμένη σε σχέση με το προηγούμενο έτος, ενώ το οργανικό κόστος κινδύνου κινήθηκε στις 52 μονάδες βάσης. Σημαντική είναι και η διάρθρωση: επιχειρηματικά NPEs €0,5 δισ., στεγαστικά €0,2 δισ., καταναλωτικά €0,1 δισ., με αυξημένες προβλέψεις ειδικά στα καταναλωτικά χαρτοφυλάκια.

Η ρευστότητα παραμένει ισχυρή. Οι καταθέσεις ανήλθαν στα €66,1 δισ. (+5% ετησίως), με LCR 216%, NSFR 129% και λόγο δανείων προς καταθέσεις 65%. Το κόστος καταθέσεων διαμορφώθηκε στο 0,29%, με βελτιωμένο pass-through στα προθεσμιακά. Τα υψηλής ποιότητας ρευστά στοιχεία (HQLA) έφτασαν τα €22 δισ., παρέχοντας ευελιξία για περαιτέρω ανάπτυξη ισολογισμού.

Σε κεφαλαιακό επίπεδο, ο δείκτης CET1 διαμορφώθηκε στο 12,7%, με συνολικό δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας 18,7%, παρέχοντας περιθώριο περίπου 275 μονάδων βάσης πάνω από το επίπεδο P2G. Ο δείκτης MREL διαμορφώθηκε στο 29%, με buffer περίπου 165 μονάδων βάσης. Η οργανική δημιουργία κεφαλαίου απορρόφησε την αύξηση δανείων, την ενισχυμένη πρόβλεψη διανομής και την επιτάχυνση απόσβεσης DTC.

Τέλος, η απόκτηση της Εθνικής Ασφαλιστικής προσθέτει έναν νέο πυλώνα κερδοφορίας. Η εταιρεία εμφάνισε κέρδη προ φόρων €48 εκατ. για το 2025, με δείκτη Solvency II 177% και επενδυτική απόδοση 3%, δημιουργώντας προοπτική περαιτέρω ενσωμάτωσης εσόδων bancassurance τα επόμενα έτη.

Συνολικά, η χρήση 2025 επιβεβαιώνει ότι η Τράπεζα Πειραιώς λειτουργεί πλέον με ισχυρό οργανικό μοχλό παραγωγής κεφαλαίου, επιλεκτική πιστωτική επέκταση, βελτιωμένο μίγμα εσόδων και ανθεκτικό ισολογισμό. Το κρίσιμο στοιχείο για την επόμενη φάση θα είναι η διατήρηση απόδοσης RoaTBV σε διψήφια επίπεδα σε ένα σταθεροποιημένο επιτοκιακό περιβάλλον. Αν αυτό επιτευχθεί, η αποτίμηση δύσκολα θα παραμείνει σε επίπεδα discount έναντι των ευρωπαϊκών ομοειδών.

Σε διαγραμματικό επίπεδο, σημείο αναφοράς αποτελεί η ανοδική καταστρατήγηση της περιοχής των €8,40. Ένα πέρασμα πάνω από εκεί μπορεί να θέσει εκ νέου τη μετοχή σε ανοδική τροχιά πρός το επίπεδο των €9 με €9,25.

February 27, 2026