Πλεύρης:-Θα-έχουμε-περισσότερες-από-1.000-ανακλήσεις-ασύλου-μέχρι-τον-Ιούνιο

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης έστειλε σαφές μήνυμα για μαζική επανεξέταση και αύξηση των ανακλήσεων ασύλου, δίνοντας πολιτική κατεύθυνση για συστηματική επανεξέταση υποθέσεων.

Τόνισε ότι η Υπηρεσία Ασύλου και οι Επιτροπές Προσφυγών λειτουργούν ανεξάρτητα και ο ίδιος δεν έχει αρμοδιότητα να επεμβαίνει σε ατομικές κρίσεις ασύλου, παρά μόνο στην προσβολή αποφάσεων δεύτερου βαθμού στα διοικητικά δικαστήρια.

Διευκρίνισε ότι το άσυλο δεν αποτελεί μόνιμο καθεστώς και μπορεί να ανακληθεί εάν δεν συντρέχουν πλέον οι λόγοι που το δικαιολογούν.

Μαζική επανεξέταση και αύξηση των ανακλήσεων ασύλου προανήγγειλε από το βήμα της Βουλής ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης, απαντώντας σε ερώτηση του βουλευτή της Νέας Αριστεράς, Δημήτρη Τζανακόπουλου, σχετικά με την υπόθεση του προέδρου της Πακιστανικής Κοινότητας Ελλάδας Τζαβέντ Ασλάμ.

Ο υπουργός διευκρίνισε ότι η Υπηρεσία Ασύλου και οι Επιτροπές Προσφυγών λειτουργούν ανεξάρτητα, υπογραμμίζοντας πως ο ίδιος δεν έχει αρμοδιότητα να παρεμβαίνει σε ατομικές κρίσεις. «Στο σκέλος που έχει να κάνει με την κρίση του καθεστώτος ασύλου, είτε σε πρώτο είτε σε δεύτερο βαθμό, ή την επανεξέταση του καθεστώτος, δεν υπάρχει καμία αρμοδιότητα υπουργού να επέμβει», ανέφερε μεταξύ άλλων. Διευκρίνισε ότι η μόνη δυνατότητα παρέμβασης αφορά την προσβολή απόφασης δεύτερου βαθμού ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων, εφόσον διαφωνεί με αυτή.

Παράλληλα, ο Θάνος Πλεύρης τόνισε πως έχει δώσει σαφή πολιτική κατεύθυνση για συστηματική επανεξέταση υποθέσεων, επισημαίνοντας ότι το άσυλο δεν αποτελεί μόνιμο καθεστώς. «Από τότε που ανέλαβα, επειδή ακριβώς το άσυλο δεν είναι μια μόνιμη κατάσταση, δίνεται γιατί κάποιος κινδυνεύει για συγκεκριμένους λόγους, μπορεί να γίνεται επανεξέταση αυτών των λόγων, εάν κρίνεται ότι δεν συντρέχουν πλέον οι προϋποθέσεις», σημείωσε.

Αναφερόμενος στα στοιχεία των ανακλήσεων, ο υπουργός υπογράμμισε ότι κατά την περίοδο 2015-2019 υπήρξαν μόλις 19 περιπτώσεις ανακλήσεων ασύλου. Αντίθετα, κατά τη διάρκεια της θητείας της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, έχουν πραγματοποιηθεί 595 ανακλήσεις, ενώ μέχρι τον Ιούνιο του τρέχοντος έτους εκτιμάται ότι θα ξεπεράσουν τις χίλιες. Ο Θάνος Πλεύρης ξεκαθάρισε ότι η εντολή αφορά επανεξέταση περιπτώσεων όπου υπάρχουν συλλήψεις ή ζητήματα δημόσιας τάξης, καθώς και πολιτών από χώρες που έχουν χαρακτηριστεί ασφαλείς, προκειμένου να διαπιστωθεί αν εξακολουθούν να ισχύουν οι προϋποθέσεις χορήγησης ασύλου.

Σε ό,τι αφορά ειδικά την υπόθεση Ασλάμ, ο υπουργός ανέφερε ότι η διαδικασία βρίσκεται σε διοικητικό στάδιο, με τον ενδιαφερόμενο να έχει κληθεί να υποβάλει αντιρρήσεις εντός 15 ημερών. «Η Υπηρεσία Ασύλου, αυτοτελώς και μόνη της, θα κρίνει αν οι αντιρρήσεις είναι επαρκείς και αν συντρέχουν οι όροι της ανάκλησης», τόνισε, προσθέτοντας πως μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας δεν έχει κανένα δικαίωμα παρέμβασης.

Ο Δημήτρης Τζανακόπουλος έθεσε το ζήτημα της θεσμικής ανεξαρτησίας της Υπηρεσίας Ασύλου, ζητώντας να διευκρινιστεί αν η επανεξέταση στην προκειμένη περίπτωση κινήθηκε κατόπιν πολιτικής εντολής, καθώς και ποια νέα στοιχεία μεσολάβησαν από την πρόσφατη ανανέωση του καθεστώτος ασύλου του Τζαβέντ Ασλάμ μέχρι την έναρξη της διαδικασίας ανάκλησης.

Η συζήτηση ανέδειξε την κυβερνητική στόχευση για αυστηρότερη εφαρμογή του πλαισίου διεθνούς προστασίας, με τον υπουργό να επισημαίνει ότι «αν κάποιος πλέον δεν κινδυνεύει ή δεν πληροί τους όρους για τους οποίους του χορηγήθηκε το άσυλο, τότε αυτό πρέπει να ανακληθεί», χαρακτηρίζοντας το ως κεντρική πολιτική επιλογή της κυβέρνησης.

- ΑΠΕ – ΜΠΕ

