    Friday, February 27
    Ποιος ιδιοκτήτης ομάδας NBA εμπλέκεται στον πόλεμο στην Ουκρανία;

    Επιχειρήσεις 1 Min Read
    ΝΒΑ / Πηγή Φωτογραφίας: Getty Images

    «Wi-Fi του θανάτου» πουλάει ο Ρόμπερτ Πέρα CEO της Ubiquiti στον ρωσικό στρατό.

    Ο ιδιοκτήτης των Μέμφις Γκρίζλις, Ρόμπερτ Πέρα είναι CEO της Ubiquiti, που σχεδιάζει και πουλά εξοπλισμό ασύρματης επικοινωνίας μεγάλης εμβέλειας. Το Wi-Fi της Ubiquiti εμφανίζεται να χρησιμοποιείται στην πρώτη γραμμή του μετώπου στον πόλεμο Ρωσίας – Ουκρανίας. Ο εξοπλισμός φέρεται να έχει βοηθήσει τη Ρωσία να χρησιμοποιεί drones που έχουν στοχεύσει αμάχους στην Ουκρανία.

