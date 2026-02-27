Ποιος-ιδιοκτήτης-ομάδας-nba-εμπλέκεται-στον-πόλεμο-στην-Ουκρανία;

«Wi-Fi του θανάτου» πουλάει ο Ρόμπερτ Πέρα CEO της Ubiquiti στον ρωσικό στρατό.

Ο ιδιοκτήτης των Μέμφις Γκρίζλις, Ρόμπερτ Πέρα είναι CEO της Ubiquiti, που σχεδιάζει και πουλά εξοπλισμό ασύρματης επικοινωνίας μεγάλης εμβέλειας. Το Wi-Fi της Ubiquiti εμφανίζεται να χρησιμοποιείται στην πρώτη γραμμή του μετώπου στον πόλεμο Ρωσίας – Ουκρανίας. Ο εξοπλισμός φέρεται να έχει βοηθήσει τη Ρωσία να χρησιμοποιεί drones που έχουν στοχεύσει αμάχους στην Ουκρανία.

