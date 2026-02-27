Σικελία:-Πυροσβέστες-διέσωσαν-400-σπάνια-βιβλία-από-κτίριο-που-βρίσκονταν-στο-χείλος-κατολίσθησης,-δείτε-βίντεο

Περίπου 400 σπάνια βιβλία κατάφεραν να ανασύρουν πυροσβέστες στη Σικελία από δημοτική βιβλιοθήκη στην κωμόπολη Νισέμι, η οποία βρίσκεται κυριολεκτικά στο όριο ενός τεράστιου ρήγματος που άνοιξε μετά από καταστροφική κατολίσθηση τον Ιανουάριο. Η κατολίσθηση κατέστρεψε ολόκληρη πλαγιά της πόλης, δημιουργώντας ρήγμα μήκους περίπου πέντε χιλιομέτρων.

Το κτίριο της βιβλιοθήκης βρίσκεται στο χείλος του γκρεμού που άφησε πίσω της η κατολίσθηση, με τμήμα του να αιωρείται στο κενό. Η επιχείρηση ανάκτησης, που ξεκίνησε τη Δευτέρα, οργανώθηκε έπειτα από λεπτομερή μελέτη των κατόψεων και φωτογραφιών του εσωτερικού χώρου, ώστε να χαρτογραφηθεί η ακριβής θέση των βιβλίων.

Οι πυροσβέστες άνοιξαν δίοδο διαπερνώντας τον τοίχο γειτονικού κτιρίου και εισέρχονταν για λίγα λεπτά κάθε φορά στο επικίνδυνο τμήμα. Αφού έδεναν μεταξύ τους τις βιβλιοθήκες για σταθερότητα, τις έσερναν προς τα πίσω προκειμένου να προσεγγίσουν τα πολύτιμα αντίτυπα.

Η βιβλιοθήκη διαθέτει περίπου 4.000 τόμους λογοτεχνίας, ιστορίας και γενικού ενδιαφέροντος, μεταξύ των οποίων σπάνιες εκδόσεις για την ιστορία της Σικελίας που χρονολογούνται πριν από το 1830. Ανάμεσα στα σημαντικότερα κειμήλια περιλαμβάνεται και βιβλίο του 16ου αιώνα.

«Ήταν σαν να πραγματοποιούσαμε ληστεία τράπεζας», ανέφερε ο Σαλβατόρε Καντάλε, διοικητής της πυροσβεστικής υπηρεσίας της επαρχίας Καλτανισέτα. «Έπρεπε να κινηθούμε γρήγορα και να απομακρύνουμε όσο το δυνατόν περισσότερα».

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, drone μετέδιδε εικόνες σε οθόνη στο έδαφος, ενώ αισθητήρες λέιζερ τοποθετημένοι στο τμήμα που κρεμόταν πάνω από το κενό κατέγραφαν ακόμη και την παραμικρή μετακίνηση. Παράλληλα, ειδική συσκευή παρακολουθούσε δονήσεις και ανεπαίσθητες αλλαγές στην κλίση του κτιρίου.

Η κατολίσθηση ξεκίνησε στις 25 Ιανουαρίου, όταν το έδαφος άρχισε να υποχωρεί, ρηγματώνοντας την άσφαλτο και προκαλώντας σοβαρές ζημιές σε κτίρια. Ορισμένα κατέρρευσαν αργότερα στο κενό, μαζί με τμήμα δρόμου όπου ήταν σταθμευμένα αυτοκίνητα και φορτηγάκια. Περισσότεροι από 1.600 κάτοικοι έχουν απομακρυνθεί από την περιοχή.

Σημαντικός αριθμός βιβλίων παραμένει στο υπόγειο, το οποίο θεωρείται το πιο επικίνδυνο σημείο. Οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο χρήσης ρομποτικών συστημάτων, ωστόσο στην πόλη δεν υπάρχει προς το παρόν κατάλληλος εξοπλισμός.

«Αν βρούμε το κατάλληλο ρομπότ, θα το χρησιμοποιήσουμε άμεσα. Διαφορετικά, θα χρειαστεί να περιμένουμε», δήλωσε ο Καντάλε, επισημαίνοντας ότι το κτίριο αποτελεί ενιαία κατασκευή από οπλισμένο σκυρόδεμα. «Αν καταρρεύσει, θα πέσει ολόκληρο μονομιάς».

Το τελευταίο διάστημα, γνωστοί Ιταλοί συγγραφείς είχαν απευθύνει έκκληση στις αρχές για τη διάσωση της συλλογής, η οποία βρίσκεται στη λεγόμενη «μαύρη ζώνη».