Στα-6-δισ.-ευρώ-η-παραγωγή-ασφαλίστρων-το-2025-στην-ελληνική-αγορά-με-αύξηση-5,6%

Αύξηση 5,6% στα 6,01 δισ. ευρώ κατέγραψε σε σχέση με το 2024 η συνολική παραγωγή ασφαλίστρων στην ελληνική ασφαλιστική αγορά το 2025, σύμφωνα με τη μηνιαία έρευνα της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος για την περίοδο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2025, η οποία καλύπτει τον κλάδο των ασφαλίσεων Ζωής και των ασφαλίσεων κατά Ζημιών. Η άνοδος προήλθε κυρίως από τον κλάδο των Ασφαλίσεων κατά Ζημιών, ο οποίος συνέχισε να υπεραποδίδει, ενώ οι Ασφαλίσεις Ζωής κινήθηκαν με ηπιότερο ρυθμό.

Η έρευνα, που βασίζεται σε δηλώσεις των ασφαλιστικών επιχειρήσεων, καταγράφει την παραγωγή ασφαλίστρων από 46 ασφαλιστικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα, οι οποίες περιλαμβάνουν 26 Ανώνυμες Ασφαλιστικές Εταιρείες, 1 Αλληλασφαλιστικό Συνεταιρισμό, 13 Υποκαταστήματα αλλοδαπής και 6 Ευρωπαϊκές ασφαλιστικές επιχειρήσεις μέσω Ε.Π.Υ.

Σύμφωνα με τα συγκεντρωτικά στοιχεία των 46 ασφαλιστικών επιχειρήσεων που συμμετείχαν στην έρευνα:

Σύνολο παραγωγής: 6.012.973.153,79 ευρώ (+5,6%)

Ασφαλίσεις Ζωής: 2.809.211.086,42 ευρώ (+2,7%)

Ασφαλίσεις κατά Ζημιών: 3.203.762.067,37 ευρώ (+8,3%)

Οι Ασφαλίσεις κατά Ζημιών αντιπροσωπεύουν πλέον το μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής, επιβεβαιώνοντας τη μετατόπιση της δυναμικής προς τους κλάδους περιουσίας, ευθυνών και υγείας.

Στον κλάδο Ζωής, η παραγωγή ενισχύθηκε κατά 2,7%, με διαφορετικές ταχύτητες μεταξύ των επιμέρους κατηγοριών:

Κλασικές Ασφαλίσεις Ζωής: 1,20 δισ. ευρώ (+1,4%)

Ασφαλίσεις Ζωής συνδεδεμένες με επενδύσεις (unit linked): 1,28 δισ. ευρώ (+5,2%)

Διαχείριση συλλογικών συνταξιοδοτικών κεφαλαίων: 325,7 εκατ. ευρώ (-1,7%)

Τα προϊόντα συνδεδεμένα με επενδύσεις κατέχουν πλέον το 45,7% της παραγωγής Ζωής, ενισχύοντας τη βαρύτητά τους στο συνολικό χαρτοφυλάκιο. Αντίθετα, η ελαφρά υποχώρηση στα συλλογικά συνταξιοδοτικά κεφάλαια συγκράτησε τον συνολικό ρυθμό αύξησης του κλάδου.

Ο κλάδος Ζημιών κατέγραψε αύξηση 8,3%, με ισχυρές επιδόσεις σε βασικές γραμμές δραστηριότητας:

Αστική Ευθύνη Χερσαίων Οχημάτων: 855,9 εκατ. ευρώ (+6,7%)

Ασθένειες: 552,7 εκατ. ευρώ (+6,9%)

Πυρκαϊά και στοιχεία της φύσεως: 497,9 εκατ. ευρώ (+12,4%)

Χερσαία οχήματα (ίδιες ζημιές): 373,1 εκατ. ευρώ (+11,0%)

Ιδιαίτερα έντονη ήταν η άνοδος στις Εγγυήσεις (+49,1%), στις Διάφορες χρηματικές απώλειες (+20%) και στον κλάδο Ατυχημάτων (+15,3%), καταδεικνύοντας ενίσχυση της ασφαλιστικής κάλυψης σε επιχειρηματικούς και εξειδικευμένους κινδύνους.

Ισχυρός Δεκέμβριος και επιτάχυνση στο κλείσιμο της χρονιάς

Από την ανάλυση της παραγωγής ασφαλίστρων Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2025 προκύπτει ότι η μέση ετήσια μεταβολή για την περίοδο Ιανουάριος 2025 – Δεκέμβριος 2025 είναι +5,6%, με τις ασφαλίσεις Ζωής να σημειώνουν αύξηση +2,7% και τις ασφαλίσεις κατά Ζημιών +8,3% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024.