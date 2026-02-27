Στα 730 δισ. δολάρια η κεφαλαιοποίηση της OpenAI – 12ψήφιος γύρος χρηματοδότησης

Η SoftBank και η Nvidia συνεισέφεραν από 30 δισ. δολάρια έκαστη, ενώ ο γίγαντας του ηλεκτρονικού εμπορίου Amazon επένδυσε επιπλέον 50 δισ. δολάρια.

Τα 110 δισ. δολάρια έφτασε ο νέος χρηματοδότησης της OpenAI με την αποτίμησή της πλέον να φτάνει τα 730 δισ. δολάρια σύμφωνα με το MarketWatch. Στην κούρσα για την κατασκευάστρια του ChatGPT, η SoftBank και η Nvidia συνεισέφεραν από 30 δισ. δολάρια έκαστη, ενώ ο γίγαντας του ηλεκτρονικού εμπορίου Amazon επένδυσε επιπλέον 50 δισ. δολάρια.

Η νέα κεφαλαιοποίηση σηματοδοτεί μια δραματική αύξηση από τα 500 δισ. δολάρια στα οποία αποτιμήθηκε η OpenAI πριν από περίπου τέσσερις μήνες ενώ τον Μάρτιο του 2025, η αξία της ήταν 300 δισ. δολάρια, λιγότερο από το μισό της τρέχουσας τιμής της. Το σημαντικό τώρα θα είναι η OpenAI να βελτιώσει τις πηγές τζίρου της καθώς αποκάλυψε τον Ιανουάριο ότι είχε περισσότερα από 20 δισ. δολάρια σε ετήσια επαναλαμβανόμενα έσοδα κατά τη διάρκεια του 2025, από 6 δισ. δολάρια το 2024.

Αλλά η επίδοσή της ωχριά σε σύγκριση με ομολόγους της παρόμοιου μεγέθους. Η JP Morgan με κεφαλαιοποίηση αγοράς 802 δισ. δολαρίων, είχε έσοδα 182 δισ. δολαρίων το 2025, ενώ η Exxon Mobil, η οποία αποτιμάται στα 614 δισ. δολάρια, είχε ετήσιες πωλήσεις 324 δισ. δολαρίων. Περισσότεροι από 9 εκατ. πελάτες πληρώνουν πλέον για να χρησιμοποιούν το ChatGPT, ενώ περισσότεροι από 50 εκατ. καταναλωτές έχουν εγγραφεί σε συνδρομητικά προγράμματα.

Η εταιρεία του Σαμ Άλτμαν δήλωσε ότι περίπου 900 εκατ. άνθρωποι χρησιμοποιούν ενεργά το ChatGPT κάθε εβδομάδα. «Εισερχόμαστε σε μια νέα φάση όπου η πρωτοποριακή Τεχνητή Νοημοσύνη μετακινείται από την έρευνα στην καθημερινή χρήση σε παγκόσμια κλίμακα», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η OpenAI. «Το μέλλον θα εξαρτηθεί από το ποιος μπορεί να βελτιώσει την υποδομή αρκετά γρήγορα για να καλύψει τη ζήτηση» πρόσθεσε.

Η συγκέντρωση κεφαλαίων εμβαθύνει επίσης τη σχέση της Amazon με την OpenAI, η οποία τον Νοέμβριο δέσμευσε 38 δισ. δολάρια για να αποκτήσει πρόσβαση στην υποδομή της AWS. Οι δύο τεχνολογικοί κολοσσοί διεμήνυσαν την Παρασκευή ότι θα επεκτείνουν τη συμφωνία κατά 100 δισ. δολάρια σε περίοδο οκτώ ετών. Όμως, μόνο 15 δισ. δολάρια από την ανακοινωθείσα επένδυση της Amazon θα παρασχεθούν αμέσως ενώ τα υπόλοιπα θα επενδυθούν μόλις πληρούνται «ορισμένες προϋποθέσεις».