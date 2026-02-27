Σύσταση-του-ΥΠΕΞ-για-αποφυγή-επισκέψεων-στο-Ισραήλ,-τα-Παλαιστινιακά-εδάφη-και-το-Ιράν

Συναγερμό ενόψει μιας πιθανής πολεμικής σύγκρουσης στο Ιράν σήμανε σήμερα το Υπουργείο Εξωτερικών, το οποίο σε ανακοίνωσή του παροτρύνει τους Έλληνες πολίτες να μην πραγματοποιήσουν το επόμενο διάστημα επισκέψεις στο Ισραήλ, τα Παλαιστινιακά εδάφη και το Ιράν, για λόγους ασφαλείας.

Σε παρόμοιες κινήσεις έχουν προχωρήσει και οι ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο, αναμένοντας τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Η ανακοίνωση του ΥΠΕΞ:

Το Υπουργείο Εξωτερικών, λαμβάνοντας υπόψη τη διαμορφούμενη κατάσταση στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, συνιστά στους Έλληνες πολίτες την αποφυγή επισκέψεων, εκτός των απολύτως απαραίτητων, στο Ισραήλ, τα Παλαιστινιακά εδάφη και το Ιράν.

