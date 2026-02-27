Τουρισμός: ΕΟΤ – Mastercard ενισχύουν την προβολή της Ελλάδας στην κινεζική αγορά

Ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού (ΕΟΤ) και η Mastercard συνεχίζουν τη μακροχρόνια και επιτυχημένη συνεργασία τους, παρουσιάζοντας μία νέα, στοχευμένη καμπάνια επικοινωνίας, συνολικής διάρκειας δύο μηνών, με επίκεντρο την κινεζική αγορά, μία από τις πλέον δυναμικά αναπτυσσόμενες αγορές παγκοσμίως.

Η πρωτοβουλία εστιάζει στην ενίσχυση τη διεθνούς εικόνας της Ελλάδας ως ενός ταξιδιωτικού προορισμού ιδανικού για επίσκεψη καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, με ιδιαίτερη έμφαση στην ηπειρωτική χώρα.

Εντάσσεται στο ειδικό Σχέδιο Δράσης που υλοποιεί ο ΕΟΤ για την ενίσχυση του μεριδίου της Ελλάδας στην αγορά της Κίνας.

Κεντρικό άξονα της επικοινωνίας αποτελούν η πολιτιστική κληρονομιά, τα αστικά κέντρα και η φυσική ομορφιά της χώρας, αντανακλώντας τουριστικά ενδιαφέροντα που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ταξιδιωτικές προσδοκίες των Κινέζων επισκεπτών.

Μέσα από τη στρατηγική αυτή προσέγγιση, η Ελλάδα τοποθετείται ως προορισμός εμπειριών υψηλής ποιότητας, τη στιγμή που οι απευθείας αεροπορικές συνδέσεις μεταξύ των δυο χωρών βρίσκονται σε ιστορικό υψηλό.

Το ψηφιακό περιεχόμενο της καμπάνιας φιλοξενείται στην πλατφόρμα της Trip.com, στην οποία οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να εξερευνήσουν επιλεγμένες θεματικές ταξιδιωτικές διαδρομές, σχεδιασμένες από τον ΕΟΤ σε συνεργασία με την Mastercard, με στόχο την παροχή πρακτικής πληροφόρησης και ταξιδιωτικής έμπνευσης για τον προορισμό.

Η καμπάνια υποστηρίζεται από ένα εκτενές πλάνο ψηφιακής προβολής, με πολλαπλά δημιουργικά που αναδεικνύουν διαφορετικές περιοχές και εμπειρίες της χώρας. Παράλληλα, ένα κεντρικό βίντεο μεταφέρει το αφήγημα της Ελλάδας ως προορισμού τεσσάρων εποχών, συνδυάζοντας το αστικό τοπίο με τη φυσική ομορφιά και αναδεικνύοντας πτυχές της χώρας πέρα από τα καθιερωμένα τουριστικά μονοπάτια.

Το πλάνο επικοινωνίας ενισχύει η συμμετοχή αναγνωρισμένων Κινέζων travel bloggers, οι οποίοι μοιράζονται τη δική τους εμπειρία από την Ελλάδα με το κοινό τους, ενώ η Bank of China στηρίζει στρατηγικά την καμπάνια, προβάλλοντας σχετικό υλικό μέσω του εκτεταμένου δικτύου της στην Κίνα, ενισχύοντας σημαντικά την απήχηση και την αποτελεσματικότητά της.

Ο Ανδρέας Φιορεντίνος, γενικός γραμματέας του ΕΟΤ, δήλωσε σχετικά: «Η περαιτέρω διείσδυση της Ελλάδας στην αγορά της Κίνας είναι στρατηγικός μας στόχος καθώς ως ΕΟΤ αναγνωρίζουμε σ’ αυτήν την αγορά σημαντικά περιθώρια ανάπτυξης για το τουριστικό μας προϊόν. Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι που σ’ αυτήν την καμπάνια ενώνουμε δυνάμεις με την Mastercard ως διαχρονικό συνεργάτη μας, αλλά και με δυο κολοσσούς της αγοράς, την Trip.com και την Bank of China».

Από την πλευρά του, ο Παναγιώτης Πολύδωρος, Country Manager της Mastercard για Ελλάδα, Κύπρο και Μάλτα, σημείωσε: «Η στήριξη του ελληνικού τουρισμού αποτελεί διαχρονικά στρατηγική προτεραιότητα για τη Mastercard.

Μέσα από τη συνεργασία μας με τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού, αξιοποιούμε την τεχνογνωσία, τα δεδομένα και το παγκόσμιο δίκτυό μας, με στόχο να ενισχύσουμε τη διεθνή προβολή της Ελλάδας και να συμβάλουμε στη δημιουργία ουσιαστικών και αξέχαστων ταξιδιωτικών εμπειριών, που προσθέτουν αξία τόσο στους επισκέπτες, όσο και στην ελληνική οικονομία».