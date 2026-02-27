Τουρκική-αντιπολίτευση:-Η-Ελλάδα-ξεκινάει-έρευνες-νότια-της-Κρήτης-και-της-Πελοποννήσου,-εμείς-δεν-κάνουμε-τίποτα

Ιδιαίτερα επικριτικός απέναντι στην τουρκική κυβέρνηση εμφανίστηκε ο Γιάνκι Μπαγτζιόγλου, αντιπρόεδρος του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος (CHP) της γείτονος χώρας, ο οποίος αναφέρθηκε τόσο στις έρευνες που ξεκινάει η Ελλάδα νότια της Κρήτης και της Πελοποννήσου – την ίδια στιγμή που η Τουρκία δεν κάνει τίποτα, όπως σχολιάζει – όσο και στη «στρατιωτικοποίηση» των νησιών του Αιγαίου, πράξη που συνιστά «παραβίαση των συνθηκών».

Genel Başkan Yardımcımız Yankı Bağcıoğlu, İzmir İl Başkanlığımızda basın toplantısı yapıyor. https://t.co/yaZKQNO9kU — CHP 🇹🇷 (@herkesicinCHP) February 27, 2026

Συγκεκριμένα, δήλωσε τα εξής:

«Αξιότιμα μέλη του Τύπου, το γεγονός ότι η Ελλάδα συνεχίζει με αυξανόμενους ρυθμούς να εξοπλίζει τα νησιά με αποστρατικοποιημένο καθεστώς στο Αιγαίο Πέλαγος και να διεξάγει στρατιωτικές ασκήσεις αποτελεί άμεση παραβίαση των ειρηνευτικών συμφωνιών της Λωζάνης και των Παρισίων. Οι κοινοποιήσεις βίντεο της Ελλάδας σχετικά με τις στρατιωτικές δραστηριότητές της στα νησιά αυτά τόσο μέσω επίσημων καναλιών όσο και μέσω λογαριασμών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αποτελούν στοιχείο/απόδειξη της παραβίασης του διεθνούς δικαίου και ένδειξη ότι δεν αναγνωρίζει τους κανόνες. Η σημασία της Ανατολικής Μεσογείου όσον αφορά την προστασία των εθνικών μας δικαιωμάτων και συμφερόντων αυξάνεται μέρα με τη μέρα».

«Επιπλέον, θα πρέπει να παρακολουθηθεί με προσοχή και η υπογραφή σύμβασης από την Ελλάδα για 4 περιοχές στα νότια της Κρήτης και της χερσονήσου της Πελοποννήσου και η αύξηση της περιοχής ερευνών από 48.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα στα 94.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Επίσης, χρήζει εξήγησης το γεγονός ότι η χώρα μας, η οποία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο ερευνών και γεωτρήσεων στη Μεσόγειο, είναι μία από τις 3 χώρες, μαζί με τη Συρία και τον Λίβανο, που δεν πραγματοποιούν εξερευνητικές ή γεωτρητικές δραστηριότητες στην Ανατολική Μεσόγειο υπό την παρούσα κατάσταση».

