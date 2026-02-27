«Τσίμπησε»-ο-πληθωρισμός-σε-Γαλλία-και-Ισπανία-τον-Φεβρουάριο

Περισσότερο από το αναμενόμενο επιτάχυνε ο πληθωρισμός στη Γαλλία και την Ισπανία τον Φεβρουάριο, υποστηρίζοντας την στάση αναμονής που τηρεί η ΕΚΤ.

Περισσότερο από το αναμενόμενο επιτάχυνε ο πληθωρισμός στη Γαλλία και την Ισπανία τον Φεβρουάριο, υποστηρίζοντας την στάση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) για διατήρηση των επιτοκίων στα τρέχοντα επίπεδα.

Πιο συγκεκριμένα, ο δείκτης τιμών καταναλωτή στη Γαλλία αυξήθηκε κατά 1,1% σε ετήσια βάση έπειτα από άνοδο 0,4% τον προηγούμενο μήνα και πολύ πάνω από τις εκτιμήσεις 0,8% των αναλυτών του -.

Από την άλλη, στην Ισπανία, ο πληθωρισμός σημείωσε μικρή άνοδο στο 2,5% από 2,4% τον Ιανουάριο, όταν οι αναλυτές ανέμεναν υποχώρηση στο 2,3%.

Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, οι αξιωματούχοι της ΕΚΤ, δηλώνουν ικανοποιημένοι με τα επίπεδα που βρίσκεται το κόστος δανεισμού, το οποίο παραμένει αμετάβλητο από τον περασμένο Ιούνιο, όσο ο πληθωρισμός κινείται κοντά τον στόχο του 2%.

Αργότερα μέσα στην ημέρα αναμένεται να δημοσιευθούν στοιχεία για τη Γερμανία, με τον πληθωρισμό να εκτιμάται στο 2,1%.